Limpiar los palos de golf en cuarentena total: Cómo hacerlo.

Estar en la casa sin muchas actividades puede resultar abrumador, y aunque no pasaron muchos días ya no se sabe cómo llevar la cuarentena. Pensar en las ganas de ir al club, pisar el green, mirar los palos, y de repente, surge la duda de si estarán lo suficientemente limpios.

Sin dejar que la limpieza se vuelva una obsesión, este es el listado explicativo de cómo limpiar los palos de golf en cuarentena total.

Los pasos a seguir son sencillos y se pueden realizar fácilmente estando en casa, limpiar los palos de golf no debería ser un desafío, simplemente es una buena forma de pasar el tiempo en esta cuarentena de coronavirus.

Palos de golf de hierro

Tomar un detergente común para lavar los platos o jabón líquido de manos, porque estos químicos suelen ser más suaves que otros, y colocarlo en un balde o una palangana con agua templada.

Sumergir los cabezales de hierro en el agua y dejarlos unos minutos.

Si tiene tierra o barro entre las hendiduras o detalles del cabezal, se puede limpiar con un cepillo común de plástico, en lo posible de cerdas suaves, para terminar de quitar toda la tierra.

Colocar los palos bajo la canilla con agua clara para quitar el jabón y por último secar con un paño seco.

Antes de guardarlos inmediatamente, es recomendable dejarlos un poco al aire libre para que no queden guardados con humedad.

Palos de madera

Esos palos antiguos, que quizás llevan guardados un tiempo, también requieren de un cuidado especial y podría ser un poco más difícil el mantenimiento adecuado para que no se deterioren con el paso de los años.

Para limpiar estos palos de golf el procedimiento es un poco diferente.

Los cabezales de madera no pueden ponerse en remojo. Por eso se debería simplemente, frotar un paño húmedo con detergente y agua.

Si tienen mucha tierra, con un cepillo seco (podría ser un cepillo de dientes) se puede quitar la suciedad más difícil que se encuentra entre las hendiduras y detalles de tu palo de golf.

Luego, usar un paño seco y limpio sobre toda la superficie para terminar el trabajo.

También se puede pasar un producto para madera tipo aerosol o pomada para dejarlo brillante.

Antes de guardarlos, es aconsejable dejarlos unos minutos al aire libre para que no se guarden con humedad.

La novedad

En Bélgica los clubes tienen unas máquinas especiales para limpiar los palos directamente antes de retirarte.

Se colocan los palos dentro de esta máquina de limpieza y en tan sólo 3 minutos se limpian los grips y cabezales.

Fundas para los palos

Existe una gran variedad de protectores para los palos. Siempre que estén guardados deberían tener colocadas sus fundas, incluso cuando los están transportando es importante su uso.

No sólo es importante una buena limpieza sino también la protección correcta para su mayor durabilidad.

El uso correcto de las fundas permite proteger a los palos de las marcas, los golpes, los rasguños, durante los traslados.

Se puede elegir entre una funda que sirva para los viajes largos o una funda que sea sencillamente transportable. Dependerá de las necesidades y del uso que tengan los palos de golf.

También existen fundas con trípode o de carrito, lo importante es que sea práctica para el traslado y que tengan facilidad de guardado, para que no entorpezcan durante el juego.

Las fundas de carrito suelen ser grandes, pero tienen la ventaja de que no es necesario cargarlas en la espalda. En cambio las fundas con trípode son transportables, pero se suelen llevar en la espalda, por eso no son recomendables para aquellos que no puedan aguantar el peso. Aunque suelen ser más livianas, ocupan menos espacio y también se podrían instalar en un carrito.

Las fundas de peluche están de moda, y no sólo ofrecen una buena protección, sino que además son sencillas de colocar y de mantener limpias.

Muchos tienen un peluche diferente para distinguir su carrito de una forma original.