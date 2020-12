Las figuras en la Copa Costumbres Argentinas

El jueves pasado 3 de diciembre a partir de las 8 de la mañana se realizó la segunda fecha del circuito que organiza El Cronista Open Golf, y si bien el día anterior estuvo lluvioso, todos los jugadores se encontraron con un campo en perfecto estado.

Esta segunda fecha que se disputó fue la Copa Costumbres Argentinas, donde todos los jugadores disfrutaron de un día a pleno sol, con una temperatura promedio de 27 grados.

Cada uno de los asistentes fue bien recibido por las distintas marcas que estuvieron presentes en el campo. Todos se fueron con regalos, con muchas sorpresas y con la alegría de volver al torneo de El Cronista Open Golf.

En esta copa se acercaron casi 200 golfistas, entre los cuales se encontraron figuras como Marcelo Bosch exjugador argentino de rugby, Gastón Soffritti actor y músico argentino, y los periodistas Felipe Mc Gough y Wally Gattiker.

Marcelo Bosch recibiendo un regalito de Cachamai

Marcelo Bosch

Sin molestar demasiado a los jugadores El Cronista pudo entablar una pequeña conversación para conocer sus sensaciones.

Marcelo Bosch simplemente se acercó para pasarla bien y disfrutar con amigos, “y si uno puede pegar bien, se disfruta un poco más.”

“Me fui hace 14 años. Estuve 7 años viviendo en Francia y 7 años viviendo en Inglaterra. Llegué a Argentina hace más o menos 3 meses, y hace un poco más de un mes que estoy jugando al golf una vez por semana.”

“Volví porque terminé mi carrera de Rugby, y si bien me quedé un año más haciendo una experiencia corporativa, ya teníamos ganas de volver con mi mujer y disfrutar de actividades como esta.”

“Mi papá me enseñó desde chico las cosas básicas del deporte, me inició en el golf de chiquito, me enseñó a jugar y a agarrar el palo. Yo lo acompañaba al driving a tirar pelotas, y así empecé a aprender de a poco.”

“Nunca tuve profesor, todo me lo enseñó mi papá, me enseñó un swing medianamente bueno y por suerte me puedo divertir con lo que aprendí.”

“Cuando estuve afuera no dejé de jugar, en Francia tenía un lindo grupo de golf y en Inglaterra también, obviamente que a veces es difícil de coordinar todo, con familia y mi profesión, pero cuando podía jugaba, porque siempre me gustó mucho.”

“En Inglaterra me gustaba Centurión Club, un canchón espectacular donde he jugado bastante.”

Gastón Soffritti

Gastón Soffritti

Gastón Soffritti es un actor y músico argentino que es conocido por haber participado en series como Patito Feo o Floriciencia. Sin embargo también tiene otra pasión, y El Cronista lo vio jugar en en la Copa Costumbres Argentinas, donde confesó “Hace más o menos 10 años que juego al golf.”

“Mi padrino me regaló una bolsa de golf cuando era chico, a los 12 o 13 años más o menos, y ahí arranqué a acompañarlo a él, pero todavía no jugaba, empecé varios años después.”

Un jugador de su equipo es socio del San Andrés Golf Club: “me invitó un amigo que es socio de toda la vida.”