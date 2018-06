La promesa en números

De 5 a 8%. Ese es el volumen del crecimiento económico, en relación con el PBI, que la Argentina podría experimentar, de aquí a 2030, con la explotación de Vaca Muerta. Así lo aseguró Omar Gutiérrez, gobernador de Neuquén, provincia que aloja a este yacimiento en el que descansa la segunda reserva más importante de shale gas y la cuarta de shale oil a nivel mundial. En el mismo período, añadió, el crecimiento en la provincia podría ser de entre el 50% y el 90%, con un incremento en el empleo del orden del 30%.

"Ya el 55% del gas y casi el 50% del petróleo que se producen en la cuenca neuquina son no convencionales", puntualizó el funcionario, en diálogo con El Cronista, en una de las pausas del Foro Latinoamericano de Energía que organizó el World Energy Council (WEC) en San Carlos de Bariloche, en paralelo a las reuniones energéticas del G20. Y aportó que, en el último año, el desarrollo de Vaca Muerta ha permitido una tasa de crecimiento del empleo privado del 8%.

Según Gutiérrez, los progresos en el yacimiento se encuadran dentro de un plan que "ha sido concebido y trabajado articuladamente por cada uno de los actores de la industria: trabajadores, empresarios, sindicatos, gobierno nacional y provincial, cámaras de las empresas". A ello, afirma, se le suman medidas como la del precio tope al gas que garantiza el Gobierno (de u$s 7,5 por millón de BTU para este año, de u$s 7 para 2019, de u$s 6,5 para 2020 y de u$s 6 para 2021), "que se ha alineado ahora con un precio internacional del petróleo muy positivo, que alimenta y propicia nuevas inversiones"; la eliminación de las retenciones a la exportación del petróleo y el gas; un nuevo convenio colectivo de trabajo; un "ambicioso plan de inversión en infraestructura para bajar costos, mejorando en eficiencia y productividad"; y un fuerte proceso de desarrollo de la curva de aprendizaje. "Todo esto ha logrado que hoy estemos con un costo comparativo con la cuenca de los Estados Unidos de aproximadamente un 30%, cuando hasta hace pocos años teníamos un 60-70% de mayores costos", dijo.

En la actualidad, la provincia tiene 27 concesiones hidrocarburíferas no convencionales otorgadas, tres de las cuales se encuentran en desarrollo masivo. El objetivo, de cara a fin de este año o los primeros meses del próximo, es ampliar estas concesiones a 30 y duplicar la cantidad en desarrollo masivo. Por otra parte, están operando 36 equipos y se espera ampliar esta cifra a 54 para el último trimestre de 2018 o el primero de 2019.

"En los próximos tres a cinco años, el objetivo es recuperar la senda exportadora y exportar u$s 3000 millones para fortalecer las reservas del Banco Central", anticipó Gutiérrez, con entusiasmo, dado el récord de 66 millones de metros cúbicos día en gas que fue alcanzado recientemente. Y cerró: "El desafío de Vaca Muerta es lograr consistencia".