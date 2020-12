“La manera natural de que algo pase, es viendo ejemplos a seguir”

La posibilidad de que las mujeres ocupen roles de liderazgo, para que las nuevas generaciones tengan ejemplos a seguir, la importancia de una política de cupo y el talento argentino, fueron algunos de los temas que analizó durante su exposición Vanesa Gottifredi, Jefa del Laboratorio de Ciclo Celular y Estabilidad Genómica de la Fundación Instituto Leloir e investigadora de CONICET.

Al hacer mención sobre el hecho de que no hay muchas mujeres que se desarrollen en carreras como la ingeniería o la ciencia, Gottifredi señaló: “Es un círculo vicioso. No vemos mujeres porque no las vemos. La manera natural de que algo pase, es que veas ejemplo a seguir, eso es lo que falta: ejemplos a seguir”. La investigadora científica sostuvo que “no se ve la figura del líder, del jefe, como mujer”. “Eso es lo que impide la entrada de la mujer. No creemos nosotras, no cree la sociedad. Hay que generar esos ejemplos. Por eso estoy de acuerdo con la política de cupo, que le da la oportunidad a la mujer de mostrar lo que vale y probablemente eso sirva de ejemplo a las niñas”, agregó Gottifredi, quien sostuvo que el cupo es “necesario, porque es un catalizador”: “Tenemos un estereotipo y es muy importante ver modelos, ver en los diarios mujeres que son líderes, que llevan equipos adelante. Porque es más fácil después para la niña decir que quiero ser eso. Si no lo ven, no pueden decirlo”.

Gottifredi trabaja en investigación básica. “Nuestro laboratorio se basa en estudiar el proceso de duplicación de ADN y ver cómo lograr que una célula tumoral no duplique ese ADN, por lo tanto no va a poder generar dos células. Lo que buscamos son blancos celulares para atacar, para generar fármacos que puedan atacar esas células”, contó. Finalmente, se refirió al talento argentino: “Tenemos una excelente escuela de ciencia, que es envidiada en el mundo. Tenemos una buena combinación de 'atarlo con alambre' y una escuela científica muy desarrollada. Tenemos científicos que tienen la convicción de irse afuera para volver. También sabemos cómo simplificar los problemas”.