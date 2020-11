La Copa Ser Argentino en La Colina Golf Club

A las 7 y media de la mañana empezaron a llegar los primeros jugadores de la Copa Ser Argentino organizada por El Cronista Open Golf.

Se disputó en La Colina Golf Club, un campo de una estructura única porque todos sus hoyos se encuentran bordeando el Río Luján.

El día también acompañó al torneo, con una temperatura promedio de 24 grados, que permitió a los golfistas realizar una ronda agradable en una jornada soleada.

Cada uno de los asistentes fue bien recibido por las distintas marcas que estuvieron presentes en el campo.

Todos se fueron con regalos, con muchas sorpresas y con la alegría de volver al torneo de El Cronista Open Golf.

Entre las 7:45am y las 8 de la mañana salió el primero de los equipos. Un grupo de amigos que vino a “pasarla bien y disfrutar de un día de golf con amigos.”

Al momento de comenzar a jugar, Darío Lozano Coach de Golf, uno de los organizadores del torneo, le explicó a cada golfista los detalles del juego:

"Se juega con Lie Mejorado a través de toda la cancha y las banderas no se pueden sacar." y continuó diciendo que "El bunker se juega como queda, porque por el protocolo no hay rastrillo." Por último, "Como regla local, no aplica la regla del fuera de límite para agilizar el juego."