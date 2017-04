LO QUE VIENE

- Nueva sucursal

El mayorista Diarco inauguró una nueva sucursal de Posadas, Misiones. Tiene unos 10.000 metros cuadrados y representó una inversión de $ 90 millones.



- 100

millones de dólares fue lo que recibió, de parte del Banco Interamericano de Desarrollo, la operadora móvil del Grupo Telecom, Personal, para desplegar su red 4G en todo el país.



- Por más igualdad

Garbarino entregó 200 cámaras fotográficas a la Fundación Ph15, en el marco de la segunda edición del Programa TecNiñ@ ‘Tu Inspiración mejora tu Mundo’.



- 25%

del incremento medio anual hasta 2020 será el ritmo en el que se expandan los volúmenes minoristas transfronterizos, según DHL Express. Pasará de u$s 300.000 millones a

u$s 900.000 millones.



- Autos chinos

La automotriz china Dongfeng invertirá u$s 300 millones en la primera fábrica de vehículos eléctricos de la Argentina, que generará 500 puestos de trabajo directos.



- Máscara led

El centro de estética Juarez Alday presentó la nueva tecnología "Máscara Led", un método para el rejuvenecimiento cutáneo, reafirmar la piel y tonificar los músculos faciales.