Kiguel celebró el programa económico

conomista Miguel Kiguel analizó el último acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y fue crítico en cuanto a la nueva medida que establece las bandas cambiarias. Además se animó a predecir que pasará en los próximos meses. En ese sentido, no dudó en que lo que vendrá será mejor y que en 2019 habrá una baja considerable "en los números inflacionarios".

"El panorama es complejo todavía. Sufrimos una muy fuerte crisis cambiaria, donde el tipo de cambio subió drásticamente, no es la crisis más fuerte porque en esta ocasión no golpeó a los bancos que están con total solvencia y liquidez, no hay preocupación por ese lado", comenzó su disertación en la 11º edición del CFO Summit, Miguel Kiguel ."Al estar acotada a ser una crisis cambiaria creo que la solución es más fácil. Sin embargo, es una crisis cambiaria fuerte porque impactó mucho más en el mercado de capital. Si bien no ha habido default el mercado de capitales en la argentina está cerrado y los Spreads que han surgido a lo largo de estos años son los más altos de los países emergentes", agregó.

En cuanto a los acuerdos firmados con el Fondo, el especialista fue crítico, aunque se mostró expectante con lo que vendrá. "El primer programa con para mí en algún sentido fue una desilusión porque no logró aplacar la preocupación por el tipo de cambio. Nos pareció que la capacidad que le dieron al Banco Central para intervenir lo alcanzó realmente para generar la confianza sobre todo en el tipo de cambio", indicó Kiguel.

Mientras que con el segundo programa aseguró que "están cubiertas todas las necesidades de este año y todas las necesidades del año que viene. Es una buena decisión del equipo económico de hacer un esfuerzo fiscal importante como pocas veces se vio en la Argentina, especialmente porque gran parte de ese esfuerzo se centró en intentar bajar el gasto, eso paso muy pocas veces. Se está trabajando muy bien con la ley de presupuesto, pero creemos que se está haciendo un buen trabajo para recuperar las cuentas fiscales del mediano plazo", agregó.

>De cara a 2019Frente a lo que vendrá, Kiguel, en el cierre del evento organizado por El Cronista, BDO Argentina y la revista Apertura, aseguró que "no es sencillo bajar la inflación de un 40%, a través de la política monetaria. No vamos a volver a la política de metas de inflación, por lo menos por ahora. La Argentina tiene mucha volatilidad, es un país con dos monedas porque tiene pesos y dólares. Hacer una política monetaria en la Argentina es muy difícil", concluyó.

El segundo tema en el que hizo hincapié de forma crítica fue en las hoy tan famosas bandas cambiarias. "Según las experiencias internacionales ha funcionado bien, es una alternativa para bajar la inflación. Pero en general cuando se aplica esta medida hay dos cosas, por un lado la diferencia es más angosta y el Banco Central podía intervenir tanto adentro de la banda como cuando se llegara al techo. A mí me da la sensación de que el Banco Central hoy tiene muy poco margen de maniobra. Hoy más que bandas es un sistema de piso para el tipo de cambio con flexibilidad cambiaria en general".

Y ya para concluir aseguró que "los problemas de la Argentina son de largo plazo. No lo vamos a poder resolver ni en uno dos o tres años. En el corto plazo si la inflación cae y si el tipo de cambio deja de pegar saltos de 10 pesos, creo que es más fácil resolver la crisis. Creemos que el clima del año que viene va a ser diferente y nos va a acompañar un poco más. Nosotros tenemos que rearmarnos ante el mundo. Va a ser un año el 2019 en donde la inflación va a caer fuerte", cerró el especialista.