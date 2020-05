Kathryn Newton la actriz y golfista que Protagoniza The Society

Kathryn Newton es una actriz estadounidense de 23 años, que si bien actúa desde pequeña, recientemente ganó mayor popularidad protagonizando una serie de drama y misterio que se estrenó en Netflix en julio del año pasado.

The Society es la serie donde representa a Allie Pressman y junto a un grupo de jóvenes descubren que están solos y no pueden salir de la ciudad.

Esta actriz es una ávida golfista desde muy niña, y publica asiduamente fotos y videos en sus redes sociales practicando este deporte. Ingresó a su primer torneo a la temprana edad de 8 años y fue miembro del equipo de golf femenino en Notre Dame High School.

En el año 2015, en una entrevista con Golf Digest contó: “Mi papá [David] es un muy buen golfista y me llevó a jugar casi antes de que pudiera caminar. Nos encantó pasar tiempo juntos. Era lo nuestro. Cuando cumplí 8 años, decidí comenzar a jugar en torneos, y mi papá me acompañó. Mi mamá [Robin] no entendía qué era el golf. Todo lo que sabía era que quería que me pusiera bloqueador solar todo el tiempo.”

En su cuenta de Instagram, con casi 1 millón y medio de seguidores, suele publica fotos y videos jugando al golf.

Participó en un torneo en el 15º Emmys Golf Classic, presentado por la Television Academy Foundation el lunes 8 de septiembre de 2014, en el Wilshire Country Club en Los Ángeles.

Ella se define a sí misma como actriz y golfista, y de esta manera lo coloca en su bio de twitter: “Hey this is my official twitter. I'm an actress, golfer…”

Recientemente la firma Polo Ralph Lauren la incluyó como embajadora de la marca, y como la “nueva cara de su marca de Golf Femenino”. Incluso entre sus últimas publicaciones se encuentra un video promocionando a la marca.

Ralph Lauren siempre ha sido parte de mi vida dentro y fuera del campo de golf y estoy muy agradecida de ser la nueva cara de la marca Polo Golf y RLX Women's Golf, dijo ella en su publicación.

Por su parte la firma Polo Ralph Lauren, publica: “Un antiguo defensor del golf, Polo Ralph Lauren se enorgullece de dar la bienvenida a @KathrynNewton como la cara más nueva de nuestra marca de golf femenino. Juntos esperamos con ansias el regreso de la temporada de golf para la cual @PGATOUR ha anunciado un regreso al juego, sin la participación de los espectadores para garantizar la salud y la seguridad de los eventos.”