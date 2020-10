Jason Kokrak completó una gran ronda final y se coronó en Las Vegas

Gracias a una espectacular ronda final de 64 impactos (-8), Jason Kokrak se consagró campeón en THE CJ CUP, disputado en Las Vegas, con 20 golpes bajo el par. En una ajustada definición, se aseguró el triunfo con un birdie en el último hoyo y consiguió su primera victoria en el PGA Tour.

Destacado cierre de ocho golpes bajo el par

Con una brillante racha de seis birdies en siete hoyos (cuatro consecutivos) entre el 5° y el 11°, Kokrak (70-66-68-64) alcanzó el liderazgo del torneo. Xander Schauffele (66-64-74-66) lo igualó tras sumar su séptimo acierto de la jornada con un increíble putt desde fuera del green en el 13.

Ambos comenzaron la última jornada como escoltas a tres golpes de Russell Henley y a puro birdie se convirtieron en los máximos aspirantes al título. Se mantuvieron igualados hasta el hoyo 16, en el cual Schauffele no consiguió revertir una mala salida desde el tee y lo pagó con un bogey.

Desde entonces, Kokrak administró la ventaja. Con 17 greens acertados y un juego muy sólido sobre el green, se mantuvo firme y selló la victoria con un acierto en el último hoyo. Con sus 64 golpes de la última ronda, marcó el mejor registro del certamen junto a la segunda ronda de Schauffele.

El ganador de cuatro títulos en el circuito había protagonizado un magnífico final de la segunda jornada, en la que cerró con seis birdies consecutivos. Luego, no estuvo en su nivel en el Moving Day y registró dos golpes sobre el par debido cuatro errores.

A sus 35 años, Kokrak obtuvo su primera victoria en el PGA Tour y recibió un premio de 1.755.000 dólares. En la pasada temporada terminó 42° en la Copa FedEx y su mejor resultado fue el tercer puesto alcanzado en el Charles Schwab Challenge que marcó la reanudación del circuito tras la suspensión por el coronavirus. En su carrera, el estadounidense acumula 28 Top Ten.

-6 thru 10 for leader @JayKokrak. ��



He's made 13 putts outside 10 feet this week. #QuickHits pic.twitter.com/VTDhwPA8X8 — PGA TOUR (@PGATOUR) October 18, 2020

En tanto, Henley y Tyrrell Hatton se ubicaron en el tercer puesto con -17. El estadounidense no pudo aprovechar la ventaja con la que comenzó la jornada y acumuló dos golpes bajo el par con cinco aciertos y tres errores. Por su parte, el reciente campeón del BMW PGA Championship, correspondiente al European Tour, también llegó a ser líder en las primeras rondas y cerró una gran actuación con nueve birdies y dos bogeys.

Las Vegas, escenario alternativo

El Shadow Creek Golf Course de Las Vegas (Nevada) albergó un torneo del PGA Tour por primera vez. En las tres ediciones anteriores, THE CJ CUP tuvo como escenario el Haesley Nine Bridges Golf Club de Corea del Sur, pero este año se modificó la sede a causa de la pandemia desatada por el coronavirus.

Shadow Creek �� ⛳️



Thanks for the memories. pic.twitter.com/tIkxtFNxan — PGA TOUR (@PGATOUR) October 19, 2020

Shadow Creek fue la cancha en la que se jugó el primer desafío entre Tiger Woods y Phil Mickelson en 2018. A sus numerosos obstáculos de agua, para esta edición se dispusieron roughs más altos y greens más duros, especialmente desde el sábado cuando también presentó posiciones de bandera muy exigentes.

Justin Thomas, campeón de las ediciones del 2017 y 2019, finalizó T12 con ocho golpes bajo el par. Su mejor ronda fue la segunda, en la que consiguió seis birdies, libre de bogeys. En tanto, el campeón en 2018, Brooks Koepka, regresó al circuito tras dos meses sin jugar a causa de una lesión en la cadera. Completó una discreta actuación, en la que acumuló cinco golpes bajo el par y se ubicó T28.

Tras alcanzar el segundo puesto en el US Open y el Shriners Hospitals for Children Open, Matthew Wolff acumuló once golpes sobre el par, con una primera ronda de 80 golpes en la que no logró ningún biride (seis bogeys y un doble bogey) y una jornada final de 77 impactos.

Otro de los puntajes llamativos fue el de Sung Kang, quien terminó con +13. Su score se explica en base a su fatídico hoyo 2 en la segunda ronda. Increíblemente, el surcoreano necesitó once golpes para completar el par 4: recibió dos penalizaciones por golpear fuera de límites y terminó varias veces en zona nativa. Llegó al green con su noveno impacto y luego completó con dos putts para sellar un séptuple bogey.

Dustin Johnson, ausente tras dar positivo por Covid-19

Uno de los principales ausentes fue Dustin Johnson, quien dio positivo de Covid-19. El actual número uno del Ranking Mundial, se había realizado una prueba el domingo en Las Vegas que dio negativo y, dado que desde esa noche tuvo síntomas, se mantuvo aislado y se hizo un nuevo testeo el martes. Su lugar en este torneo fue ocupado por el estadounidense J. T. Poston.

PGA TOUR Statement on Dustin Johnson pic.twitter.com/8WkPHUwpEo — PGA TOUR Communications (@PGATOURComms) October 13, 2020

Otro de los golfistas del PGA Tour que se encuentra afectado por el coronavirus es Tony Finau, quien dio positivo el 7 de octubre. Sumando estos dos casos, doce jugadores del PGA Tour fueron afectados desde la reanudación del circuito a mediados de junio.