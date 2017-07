Hijos del dólar planchado

El retraso cambiario hasta junio despuntó las ventas en los bienes dólar-dependientes. La percepción de un dólar barato por la quita del cepo abrió un caudal de especulación con respecto a la adquisición de bienes de consumo masivo, el cual sufrió una caída en el primer semestre, con bajas de entre 3% y 8%, según las consultoras Kantar Wordpanel y Nielsen, respectivamente. Si bien se espera un repunte para el segundo período del año, apenas servirá para tomar un respiro. Ahora bien, cuando uno baja, el otro sube. El comportamiento de compra del consumidor derivó en una tendencia a la adquisición de bienes durables como automóviles y motos. Los siguientes números dan pistas sobre el fenómeno.

Gustavo Bassi, presidente de la División Motovehículos de ACARA, describió al mes de junio de este año como "muy activo, logrando completar el primer semestre con un 50% de incremento, lo cual nos indica como el mercado está ávido de productos". El aumento de las ventas mantuvo la tendencia de todo el primer semestre en el año, llegando a registrar un incremento del 50,6% en patentamientos de la primera mitad de 2017 respecto a los primeros seis meses del año pasado.

Por la actual necesidad de colocar sus pesos en bienes más duraderos, muchos de ellos se inclinan por comprar un 0 km, aprovechando los planes de financiamiento. Optar por la compra de estos bienes es percibida por algunos expertos como la confianza en que se van a poder afrontar las cuotas los meses siguientes. En junio, el patentamiento de motos tuvo un aumento del 55% interanual, según un informe de ACARA, que arrojó un registro de 44.499 nuevas unidades.

Los automóviles son exhibidos en las listas de favoritos entre los bienes de consumo. Según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), el sector denuncia un crecimiento consecutivo de 12 meses, con un incremento interanual del 39,8% en junio como pico máximo.

La venta de motos y autos premium registraron saltos mayores al insospechados en 2017. Por un lado, las marcas de motocicletas BMW, Harley Davidson, Jawa, Benelli, KTM, entre otras -que tienen valores entre u$s 15.000 y u$s 50.000 en el mercado interno argentino- ya patentaron en conjunto más de 7.000 unidades en los primeros seis meses de 2017 y esperan llegar a fines de diciembre con un nivel de ventas por encima de las 12.000 unidades. Esto significa un 100% más que el año pasado. En cuanto al segmento de cuatro ruedas, se habla de un crecimiento del 80% en el primer semestre, patentando 4.500 automóviles de alta gama, contra 2.450 del mismo período de 2016. En este

caso, los precios oscilan entre los

u$s 50.000 y los u$s 250.000.