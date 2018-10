"Hay que dejar la adolescencia del corto plazo"

Rica

rdo Dessy, jefe de Relaciones Públicas y Gubernamentales para el Cono Sur del Citibank, fue el encargado de cerrar el primer bloque del CFO Summit, que tuvo lugar el último jueves de septiembre en La Rural. El especialista hizo hincapié en el contexto global y aseguró que hoy la economía del país es muy vulnerable a lo que pasa en el resto del mundo.

"El contexto es muy importante porque somos una comunidad chica y porque somos muy vulnerables, eso es porque tenemos déficit fiscal. El ahorro en la Argentina es muy bajo, ronda entre los 13 y 14 puntos del PBI y esto significa falta de confianza", comenzó Dessy. "Hay que abandonar la adolescencia del corto plazo para pasar a ser protagonistas" definió.

El especialista definió la realidad del país como "un ciclo doloroso" y aseguró que "se viene sin dudas un ajuste severo". Pero positivo indicó que "en general las situaciones dramáticas sirven para ordenar, con un déficit fiscal de casi cero o de 0,5, cierro la ventana de la balanza corriente, cierro la ventana de la situación fiscal".

Ahora claro, Dessy indicó que hay un factor determinante para salir de la crisis y es la confianza. "Las economías crecen por el lado de la oferta, no por la demanda. La cantidad de oferta para responder a esa demanda, no viene sola viene a través de la confianza. Lo importante para hacer un asalto, es generar confianza, pero el contexto global va a ayudar", indicó. Según mostró en gráficos las proyecciones de crecimientos dos años atrás se han ido corrigiendo a la baja. "El mundo está creciendo, pero las expectativas implican un gran desafío. Lo importante es que crecen todas las aristas", dijo.

>Tasa de interésAl referirse a la tasa de interés sostuvo que es un factor importante "porque si sube en Estados Unidos que son los actores de capitales del resto del mundo, el dólar se hace más escaso en el resto del mundo. En economía, si sube la tasa de interés los dólares se vuelven más caros. La tasa de política monetaria de la reserva federal de Estados Unidos puede tener una tendencia a la baja, en otras palabras nuestra economía es una de las más vulnerables a todos estos factores", explicó.

"Hay un pronóstico de suba de tasas, cuando un país sube mucho la tasa y los demás países la dejan constante, la moneda de ese país se hace más fuerte porque es más escasa. Eso es lo que pasa con el dólar. El resto del mundo no está acompañando la suba de las tasas, el resto del mundo lo que hace es soportar la hipótesis de que no debe subir mucho". En definitiva Dessy llegó a la conclusión que la situación global es optimista y la tasa de interés también lo es pero "tengo que recuperar la confianza".

La gente saca la plata de las cajas de seguridad por pánico, temor,. Cuando hay temor, el temor le gana al retorno y a mi un mundo con inseguridad no me conviene porque soy un país vulnerable. Estas guerras comerciales generan temor. Voy a crecer cuando invierta más plata. Cuando el mundo se asusta, la plata, en una economía como la de la Argentina se va. Hay señales falsas en términos de inversión, porque hoy la demanda no es sostenible.

>BrasilDessey remarcó que hoy la Argentina está en una situación de extrema vulnerabilidad, es por eso que lo que pasa en los mercados del resto del mundo tiene un impacto más que marcado en la economías local. "Brasil es un mercado muy importante, ellos están saliendo de una recesión muy profunda, eso son factores que generan optimismo. Es buena para la economía latinoamericana. Hay que ver cuán sostenible es este crecimiento, está creciendo a una pendiente mayor que la del consumo. La incertidumbre es lo más peligroso en los mercados. La atomización, en los políticos de Brasil es lo que más preocupa, y por su puesto su impacto en la economías Argentina".

Como conclusión, el especialista aseguró que el contexto global es bueno con una tasa de interés cero. "La contribución del agro va a ser muy fuerte. Yo creo que la cosecha puede ser récord desde el último trimestre del año. Es bueno que la economía de Brasil mejore por el tema de las exportaciones. Si yo termino con un déficit fiscal cero eso es muy positivo. Es la primera vez que veo que el diagnóstico es el correcto", indicó Dessy.