"Hay que apostar por los sueños y trabajar para hacerlos realidad"

La importancia de trabajar con compromiso, los desafíos de liderar en un año tan particular y la nueva realidad que la pandemia instauró, fueron algunos de los conceptos que dejó durante su presentación Daniel Herrero, presidente de Toyota Argentina, luego de ser elegido como CEO del Año.

En referencia a su trabajo en la automotriz, a la cual se sumó hace 20 años, Herrero sostuvo: "Soy parte de un proyecto que arrancó como un sueño y hoy es el orgullo de todos los que somos parte de Toyota en la Argentina. Hay que apostar por los sueños, pero trabajar con pasión para hacerlos realidad".

También dejó una reflexión, justamente en el marco de la entrega del premio al CEO del Año: "Cuando recibí el Premio a la Trayectoria en 2016, pensé que era una sola vez en la vida. Y estaba contento, así que en el discurso dije: 'Todo premio es una felicidad inmensa, pero es el compromiso de seguir trabajando a la mañana siguiente para hacer algo más'. Si hoy estoy acá, quiere decir que fui consistente entre lo que dije que iba a hacer y lo que hice".

Al analizar los desafíos que supuso la pandemia para la compañía y las decisiones que se tomaron para poder continuar con la producción, Herrero aseguró: "Uno de los grandes problemas o dudas que teníamos era que si nosotros esperábamos, la parte de arriba, podíamos llegar a soportar dos o tres meses sin trabajar.

Pero el resto de la cadena de valor en el segundo y tercer anillo iba a estar complicado. Ahí tomamos la decisión de ir por esta dirección, era una situación de incertidumbre, porque sabíamos que no lo podíamos evitar. Que se podía minimizar con un buen protocolo. Y dijimos, trabajemos en eso: tuvimos que hablar con cinco provincias y 42 municipios.

Pero las veces que Argentina dialogó y buscó consensos, le fue bien y esto fue el ejemplo claro. Si hablamos como industria automotriz, hoy en producción estamos superando los valores del año pasado. Quiere decir que se puede. Siempre el objetivo fue pensar un poco más largo, tratar de cuidar a todos los que son parte de esa cadena de valor y la frase que dice que la perseverancia vence a la adversidad".

Justamente, en relación a los aprendizajes y nuevas herramientas que puede dejar la pandemia en la industria, Herrero mencionó algunos aspectos que, considera, llegaron para quedarse. "La pandemia aceleró mucho, en especial lo que son los procesos de digitalización. En diciembre hicimos el principio de una página digital y yo personalmente decía: 'El latinoamericano nunca va a comprar el auto por Internet' .A nosotros nos gusta ir muchas veces al concesionario, que me lo entreguen.

Por más que haya buscado por Internet todo, quería que el vendedor me explique. Entonces decía 'el latino no es para esto'. Sin embargo hoy, más del 15% de nuestras ventas están canalizadas a través del canal digital, eso queda", remarcó el presidente de Toyota, quien agregó: "Con el trabajo remoto, empezamos con algunos esquemas y eso nos permitió seguir trabajando normalmente, aún con el 100% de nuestra administración trabajando de forma remota. Entonces creo que es algo que queda, no sé en qué porcentaje".

También remarcó la importancia de lograr consensos, que impactó en el sector en particular pero que puede servir a modo de proyección a nivel país: "Muy importante fue la madurez del diálogo, entendiendo la gravedad de la situación y cómo dialogando se puede salir adelante. Eso es lo que tenemos que aprender y estoy convencido de que no sirve solo para la industria automotriz, sino que para Argentina también y para el futuro".

El galardonado con el premio al CEO del año contó cuál es su pasión y reveló un gusto que, gracias a su cargo, se puede dar. "Soy un apasionado de los fierros. Siempre hago el chiste que hice la carrera inversa: me encantaban los autos, no manejaba bien ni tenía plata. Entonces me tuve que convertir en presidente de Toyota para poder manejar autos de carrera. Un par de veces al año me dejan que maneje el auto del Súper TC2000", cerró entre risas.