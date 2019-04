Halvorsen tomó la punta del Molino Cañuelas Championship

Andreas Halvorsen anotó 68 golpes (-4) este sábado en el Cañuelas Golf Club para quedar en lo más alto tras la finalización de la tercera ronda del Molino Cañuelas Championship. El noruego totaliza 206 golpes (-10) y aventaja por uno a los argentinos Clodomiro Carranza (hoy 70) y César Costilla (69), al australiano Ryan Ruffels (67) y al sudafricano Victor Lange (69).

En tanto Andrés Gallegos, jugador argentino que se desempeña en el Web.com Tour, realizó 71 golpes (-1) y se ubica en el puesto 9 con -7.

“En general me voy contento por la vuelta de hoy, considerando que el viento sopló fuerte temprano y tuve que esforzarme para no cometer ningún error. Después el clima mejoró y vinieron los birdies. Si bien no estoy pegando como quiero, es una cancha que me gusta mucho y me trae buenos recuerdos”, indicó Halvorsen, de 22 años que en 2017 finalizó en el cuarto lugar y este domingo buscará su primera victoria en el PGA TOUR Latinoamérica.

Mientras que Carranza comentó: “jugué muy parejo durante toda la ronda, pero me costó meter algunos putts para birdie. De todas formas, me voy conforme con la vuelta. Mañana voy a tratar de poner toda mi experiencia en la cancha, va a estar difícil porque hay muchos jugadores con chances y puede ser para cualquiera, pero espero poder hacer una buena vuelta”, destacó el riocuartense, ganador de dos títulos en este circuito.

Por su parte Costilla, el experimentado jugador ganador del VISA Open de Argentina en 2009, señaló: “estoy jugando muy bien, especialmente arriba del green y eso me da mucha tranquilidad para poder encarar cada ronda. Tengo que seguir así para tener chances mañana, no hay que volverse loco y hay que estar concentrado en cada tiro”, explicó el tucumano.

El Molino Cañuelas Championship reparte una bolsa de $175 mil dólares y celebra el tercer año como parte del PGA TOUR Latinoamérica, la gira más importante de la región que se estableció en 2012 y es el camino para llegar al Web.com Tour. El Cronista comercial es Media Partner en la realización.