Golf imperdible: dónde jugar sábado, domingo o feriados por $ 200

El Cronista y la Comisión de Golf de Indio Cua Country Club, celebraron un convenio por el cual todos los suscriptores del Cronista, Apertura o Infotechnology podrán jugar sábados, domingos y feriados en dicho Club con un green fee promocionado de $200.

Para obtener dicho beneficios los suscriptores deben enviar su nombre y apellido, número de DNI, y de matrícula a opengolf@cronista.com. También se requerirá número de teléfono para avisarles por este medio a los inscriptos el momento en que estén dados de alta en el Starter del Club. El beneficio tendrá una vigencia a partir del 28 de diciembre de este año hasta el 29 de marzo del 2020.

Indio Cua Golf Club está ubicado en Zona Norte de la provincia de Buenos Aires a 73 km de Capital Federal. Cuenta con una fácil accesibilidad ya que tiene un camino directo por la ruta 6 - Km 173. El campo es de 18 hoyos; el recorrido se compone de 8 hoyos de par 3, 6 par 4 y 4 par 5. La distancia de la cancha es de 5273 yardas para caballeros y 4854 para damas.

El campo según sus golfers



Para Javier Sánchez, miembro de la Comisión de Golf del Club, los hoyos con mayor dificultad son el 13 y el 17. Respecto al primero sostuvo “El 13 es un par 4 de poco más de trescientas yardas, sin fuera de limite pero que se angosta como un embudo. Las 200 primeras yardas tienen bosque a la izquierda y a la derecha y si la pelota pica fuera del centro del fairway indefectiblemente se va para uno u otro bosque.

Las últimas 100 yardas tienen agua a la izquierda con pendiente a la laguna. Así que, todo aquel que pegue menos de trescientas yardas con el driver está obligado a salir con hierro 4 como mucho y dejarse un tiro poco sencillo de 150 yardas, o arriesgarse un poco con un híbrido o una madera 3 tratando de no irse al agua y tener un segundo tiro de 110 yardas.

Respecto al difícil 17, Sánchez se refiere como “el-come-tarjetas el cual es de 410 yardas. Con fuera de límites a izquierda y derecha. En la izquierda hay casas peligrosamente cercanas. En la derecha un alambre perimetral. A partir de las 60 yardas un brazo de agua va por el costado izquierdo del hoyo, y adivinen que, el fairway está inclinado para ese lado".

No hay jugador en ese campo que no se refiera al temido 17. "A las doscientas yardas ese brazo gira un poco para la izquierda", continua su descripción el jugador; "dando algo de respiro pero, aparece un bosquecito de frente que complica las cosas. Pasando estos árboles reaparece el brazo de agua que se junta con otro más que corta el fairway perpendicularmente... Toda una pesadilla!”. Finaliza



En el golf no jugás contra otro, luchás contra la cancha”, define Andrea Guglielmelli, asidua golfer de Indio Cua. “Todos jugamos contra la cancha”, sostiene, “está ahí, siempre igual esperando vencer o ser vencida. Eso me pasa en el hoyo 17, siento que me dice vení a ver si podes bajar tu score. Estás terminado casi la vuelta y en el 17 te pasa de todo.

Cada jugador pone su piso de exigencia en un hoyo preferido, “Me encanta el 2”, dice Andrea. “Siempre me siento en la obligación que debo ser muy prolija, porque es mi par obligatorio”

Javier Sánchez es un fanático de este deporte, se lo ve sábado y domingo e inclusive en un solo día hace dos salidas. Respecto a su hoyo preferido, refiere que “Es el 7, un par 4 de trescientas y pico de yardas, sin fuera de limite, pero con árboles a las 270 yardas que angostan muchísimo el fairway. Cómo no soy un pegador largo, me divierte mucho escuchar las protestas de quienes sí lo son, mientras a mí me queda un comodísimo segundo golpe de 130 yardas!”