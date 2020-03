Golf en cuarentena: ejercicios básicos para hacer en casa

Existe gente que ya tiene muy armada su rutina diaria, que es más organizada que otros y que puede llevar adelante esta cuarentena sin mayores problemas. Pero no es el caso de todo el mundo.

Muchos empiezan a dormir hasta tarde, o incluso no se levantan de la cama y pasan el día mirando series o películas tras películas.

Otros empiezan a comer de más por el aburrimiento o la ansiedad y si a eso le sumamos el sedentarismo, estos días podrían volverse anti saludables.

Y hay otros que hacen del home office su día entero, empiezan a trabajar desde temprano y hasta muy tarde por el insomnio que les genera no tener tantas actividades físicas.

La idea es aprovechar el tiempo en casa, armar un calendario con ideas o sugerencias básicas para poder imitar y talvez, este tiempo de Golf en cuarentena, podría volverse un aliado para mejorar esos puntos débiles en los movimientos y golpes, a través de una rutina sencilla de ejercicios básicos para hacer en casa.

Empezar el día con una rutina básica

Al estar en la casa, es muy probable que la compañía sea familiar y haya varios miembros, desde chicos hasta grandes, o quizás en pareja. Por eso es una buena idea que la rutina también incluya a otros miembros y no sea exclusiva de golfistas. Después de todo y más allá del golf, unos ejercicios básicos hacen bien a todos los cuerpos humanos.

Si todos en conjunto se disponen a cooperar y se ponen sus propias actividades o incluso realizan actividades grupales, la vida, al estar encerrados en casa con la familia, se volvería más llevadera.

Sería ideal empezar el día temprano, ponerse el despertador con un horario fijo y una ducha rápida para despabilar. El primer ejercicio básico es de relajación, aliviar el cuello y la espalda por la mala postura de mirar la televisión o la notebook. Todos juntos pueden estirar y elongar varias partes del cuerpo a través de unas rutinas sencillas.

Cómo elongar

Comenzar con una rotación de hombros , este ejercicio se puede realizar parado con pies separados, o también sentado con las piernas cruzadas. Rotar los hombros hacia atrás haciendo un círculo, al menos 10 veces, cuidando la respiración y muy lentamente. Luego repetir este movimiento hacia adelante.



Subir y bajar los hombros lentamente, repetir unas 10 veces .



. Con la espalda bien derecha, mirando hacia el frente, rotar la cabeza hacia el hombro izquierdo, luego hacia el frente, luego hacia el hombro derecho. Cuidar la respiración y realizar los movimientos muy lentamente. Repetir al menos 10 veces.

Tomar la cabeza con la mano izquierda y estirar el cuello hacia el hombro derecho. Repetir lo mismo con la mano derecha y estirar el cuello hacia el hombro izquierdo. Mantener 8 segundos y repetir 5 veces cada lado.

Para estirar toda la columna : De rodillas, sentarse sobre los talones, colocar las manos hacia el frente sobre el suelo, estirando bien los brazos hacia delante y apoyando la frente en el piso (podría ser una colchoneta, almohada, acolchado). Mantener esta posición 8 segundos, respirar profundamente. Este ejercicio estira la espalda, relaja la columna, los brazos, los hombros. Reduce el estrés. Repetir al menos 10 veces.



Totalmente acostado boca abajo, flexionar una pierna y con la mano del mismo lado agarrar el tobillo o el pie, estirando la pierna hacia el muslo hasta que se despegue del suelo. Repetir este ejercicio de cada lado al menos 4 veces y mantener cada posición 8 segundos.

Totalmente boca arriba, levantar una pierna y presionar la rodilla hacia el pecho. Mantener la pierna contraria que queda en el suelo sin que se levante. Repetir ambos lados. Al menos 10 veces.



Por último para estirar los brazos y hombros: Elevar un brazo hacia arriba y flexionarlo, tomar el codo con el brazo contrario, de forma que la mano toque el centro de la espalda. Repetir ambos lados.

Llevar un brazo por delante del pecho totalmente estirado hacia el lado contrario, y con la otra mano sujetar el codo hacia adentro. Mantener estas posiciones 8 segundos y repetir al menos 10 veces por cada lado.



Una vez finalizado el momento de elongación, todos deberían desayunar juntos y hasta podrían tener conversaciones que usualmente no podrían por el movimiento diario que conllevan los días normales. Pueden surgir conversaciones muy divertidas y hasta se pueden conocer mucho más.

Mantener la espalda relajada, estirar tanto la columna como los brazos, aliviar la zona del cuello y hombros, son buenos ejercicios para mejorar durante el golf en cuarentena. Porque son las zonas que más impacto llevan durante el entrenamiento. Estos ejercicios básicos para hacer en casa se pueden hacer de forma individual o grupal.

Después del desayuno, un ejercicio básico para tonificar

El momento del desayuno debería tener un horario, no extenderse de más, para después dedicar el tiempo practicando un ejercicio específico para mejorar la jugada de golf.

La primera parte de este ejercicio se podría realizar con el grupo familiar, dado que sirve para entrar en calor y tonificar un poco algunas partes del cuerpo.

¡Hoy os dejamos rutinas para tonificar! Con ella puedes tonificar la espalda y abdomen y dar fuerza a tu tronco. ¿Qué te parece? ;) https://t.co/QYrtyAQzDZ — Guia Fitness (@GuiaFitness) March 20, 2019

10 o 15 minutos para entrar en calor

También se puede poner un vídeo en Internet, hay muchísimos ejemplos para entrar en calor. Algunas de las opciones serían:

De pie y con las piernas ligeramente abiertas, llevar primero una rodilla hacia el pecho y luego la otra. Hacer movimientos rápidos, en lo posible con pequeños saltos. La rodilla sube hacia el pecho y el brazo del lado contrario baja hacia la rodilla. Intercambiando cada lado. Repetir durante 1 minuto.



Parado en el lugar, dar pequeños saltos, llevando los talones hacia la cola. Repetir durante 3 minutos.

Hacer tijeras, durante al menos 2 minutos.



Otra buena opción para entrar en calor es simplemente saltar la soga o correr (puede ser alrededor de la mesa, del patio, de la terraza) durante 10 o 15 minutos.

Luego de entrar en calor es fundamental estirar un poco. Este momento de elongación no sería para relajar, sino para no tener lesiones antes de comenzar los siguientes ejercicios básicos para hacer en casa, tonificando esos músculos importantes en el juego de golf.

Tonificar algunos músculos con estos ejercicios

Estos ejercicios son ideales para mejorar el golf en cuarentena, pero también los puede realizar el resto del grupo familiar, son muy sencillos para hacer tranquilamente en la casa.

Realizar 3 series de 12 repeticiones de: sentadillas, estocadas, estocadas girando el tronco, patada hacia arriba, patada hacia atrás, elevación de talones, flexiones de brazos, flexiones de tríceps y bíceps con unas mancuernas o botellas de agua.



Realizar 3 series de 15 repeticiones de: abdominales cortitos (crunch), tipo bicicleta, elevando las piernas en el aire, y crunch oblicuo hacia cada rodilla.



Realizar 3 series de 60 segundos: Plancha frontal, Plancha Lateral, Plancha Contralateral, Extensión de espalda.

Es muy importante tener los músculos del tronco preparados para el movimiento de rotación. Estos músculos ayudan a mantener la espalda en una buena posición erguida y permiten la rotación de la columna vertebral. Tanto la parte superior como el tren inferior deben estar bien tonificados, y por sobre todo, una buena elongación antes de empezar cada ronda de 18 hoyos, es imprescindible para evitar lesiones .

Una espalda saludable es la mejor forma de tener buenas técnicas y mejorar el swing de golf.

Os damos los buenos días ofreciendo el primero de los ejercicios relacionados con Golf y Salud a cargo de @AlvaroZerolo, fisioterapeuta de la RFEG y del @EuropeanTour. ¡Estamos en casa, sí, pero nos mantenemos en forma! https://t.co/Ull9tR8LI5 pic.twitter.com/gRmdC052Bs — rfegolf (@rfegolf) March 26, 2020

Rutina de ejercicios en casa básicos para golfistas

Esta parte de la rutina, es más probable que no se realice en familia. Agarrar los palos de golf y aprovechar el tiempo con estos ejercicios básicos para hacer en casa , es un momento especial del Golf en cuarentena.

Hay claros ejemplos entre las notas del Cronista:

Un ejercicio específico para mejorar la técnica ya lo explicó Darío Lozano, Coach and Golf Guide, donde recomienda colocar el pie trasero de forma lateral, con la presión del lado interior y la rodilla en ángulo hacia adentro.

Hace unos meses, explicó cómo evitar un pivot invertido, moviendo las caderas levemente hacia el objetivo en el backswing.

Con un simple ejercicio explicó al Cronista cómo ganar distancia y mejorar la técnica.

Y además dio 7 ejercicios para hacer con una toalla.

Todos estos ejercicios pueden realizarse fácilmente en casa durante la cuarentena, obviamente que si hay poco espacio, no hay necesidad de pegarle a la pelota para evitar accidentes caseros. Pueden practicarse las posiciones y ejercicios, usando el palo de golf y simulando el golpe.





Calendario, horarios y rutina de ejercicios en casa durante la cuarentena

Para resumir, este es el calendario definitivo que podría llevarse a cabo estos días. Incluye los horarios de golf en cuarentena y ejercicios básicos para hacer en casa. Es simplemente a modo ilustrativo y puede ser modificado dependiendo del gusto de cada uno.

Con Home office Todo el día libre 08:00 Ejercicios de estiramiento 09:00 Desayuno 10:00 Home Office Ejercicios para entrar en calor Ejercicios para tonificar 10:15 12:30 13:00 Almuerzo 14:00 Home Office Libre 15:00 16:00 17:00 Ejercicios para entrar en calor Ejercicios para tonificar Ejercicios especificos de golf 18:00 Ejercicios especificos de golf 19:00 Libre 21:00 Cena

La rutina de ejercicios puede hacerse de forma diaria, y a medida que van pasando los días, se aumenta el nivel con mayor cantidad de repeticiones por serie.

Los momentos libres son ideales para hacer actividades en familia, o para tomar un poco de aire saliendo al patio, balcón o terraza.

También son divertidos los juegos grupales: juegos de mesa, adivinanzas, cocinar juntos, ayudar con la limpieza, hacer esas tareas que se dejaban para otro momento. Siempre teniendo cuidado de no lastimarse porque durante la cuarentena no es ideal ir al médico.

Es importante mantener horarios fijos, más que nada en las comidas, esto ayuda a mantener el peso y mantener el metabolismo sano. Hacer ejercicios a diario no sólo mejora la salud, sino también el estado de ánimo. No es necesario hacer todos los ejercicios de la rutina, sino los que se pueda hacer dependiendo de cada uno. Lo importante es estar en movimiento. No es lo mismo estar todo el día acostado, que seguir activo con unos pocos cambios de hábitos. Además, ayuda a poder dormir las horas adecuadas y no sufrir insomnio por la falta de actividad física y la ansiedad.

Ser organizados, planificar los días horarios y la rutina, es la mejor forma de enfrentar esta cuarentena, siendo productivos y manteniendo el buen humor.