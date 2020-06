Golf Emiliano Grillo de Argentina juega en Charles Schwab Challenge PGA Tour Texas

Pese a la pandemia por coronavirus y las restricciones de salubridad, está autorizado el 74° torneo Charles Schwab Challenge que comienza en Estados Unidos y se disputará desde el 11 hasta el 14 de junio. Se llevará a cabo bajo distintos protocolos de seguridad y además no podrán estar presentes los fanáticos o público en general. Charles Schwab Challenge es un torneo de golf profesional masculino que se disputa desde el año 1946 en el Colonial Country Club de la ciudad de Fort Worth, Texas. Al ganador de cada edición se le otorga una chaqueta escocesa y premios por más de 7 millones de dólares. Además del torneo propiamente dicho, recaudarán fondos para distintas organizaciones y realizarán un sorteo de caridad por la lucha contra el Covid-19. “Todos los ingresos se destinarán a organizaciones benéficas nacionales a través del Fondo de ayuda PGA TOUR, así como a organizaciones benéficas locales en el área de Dallas-Fort Worth, donde el torneo se ha celebrado durante 74 años.” Cada persona que haga una donación formará parte de un sorteo caritativo para combatir el Covid-19 y pueden “ganar más de trescientos premios increíbles, desde recuerdos de jugadores firmados y paquetes exclusivos de boletos VIP hasta experiencias únicas en la vida con leyendas del golf como Bob Vokey, David McLay Kidd, Suzy Whaley y más.” Entre los premios enumerados que otorgarán se encuentran los siguientes:

Pelotas, guantes, sombreros, banderas y palos autografiados por jugadores del PGA TOUR.

Una cuña Vokey personalizada del propio Bob Vokey.

Un día "inside the ropes" en el Campeonato de la PGA 2021 con la presidenta de la PGA of America, Suzy Whaley.

Una experiencia de golf de 2 días para 3 personas en Bandon Dunes como invitado del propietario Mike Keizer. Se incluye una ronda de golf en Sheep Ranch, cena, una cabaña privada para 3 por una noche y golf en Bandon Dunes con David Maclay-Kidd, el arquitecto que diseñó el campo.

2 entradas semanales de acceso VIP a la Copa Presidentes 2021 en el Quail Hollow Country Club en Charlotte, Carolina del Norte y una bandera del Presidents Cup 2019 firmada por los capitanes Tiger Woods y Ernie Els.

2 entradas ejecutivas semanales en el 2021 TOUR Championship en Atlanta, Georgia

Una bolsa de la Copa Ryder 2020 firmada por ambos capitanes

Ronda de golf en Colonial Country Club con los jugadores del PGA TOUR Ryan Palmer y J.J. Enrique

Ryan Palmer y J.J. Enrique Entradas para eventos del PGA TOUR 2021.

“En 2017, generamos más de $ 12 millones para organizaciones benéficas en el Condado de Tarrant. ¡También hemos sido reconocidos como uno de los mejores programas de Birdies for Charity en el PGA TOUR!” declaran en su sitio web.

Rise to the Challenge with us, the @CSChallengeFW and the @PGATOUR! Donate to COVID-19 relief efforts, now through June 14th, and you’ll be entered to win amazing prizes from golf greats. Donate at https://t.co/Mn5ufAEDt0 #RiseToTheChallenge #schwabchallenge pic.twitter.com/EiAJKDNivO — Charles Schwab Challenge (@CSChallengeFW) June 8, 2020

Vuelve el golf y el PGA Tour en Texas

Rory McIlroy, el golfista norirlandés Número 1 de la clasificación mundial, se encuentra en la lista de figuras que estarán presentes en el Charles Schwab Challenge, el torneo de Texas que reanudará la competencia del PGA Tour, el 11 de junio. También anunciaron que acudirán al torneo Brooks Koepka, Dustin Johnson, Patrick Reed, Webb Simpson, Justin Thomas, Phil Mickelson, Jordan Spieth, Jason Day y los españoles Rafa Cabrera-Bello, Sergio García y Jon Rahm el Número 2 de la Clasificación Mundial. No figura en la lista de inscriptos Tiger Woods, el estadounidense ganador de 15 torneos Majors.

El PGA Tour aseguró que trabaja con el gobierno de Estados Unidos "para facilitar el ingreso al país de los golfistas, caddies y miembros del circuito que residen en el exterior" para la reanudación de la actividad. "La cuarentena obligatoria de 14 días en Estados Unidos y luego otra al retornar hace todo muy complicado, especialmente para quien como yo tiene una familia", explicó Molinari en diálogo con ANSA desde Londres, donde reside desde hace años. "El problema principal, para quien lleva esta vida, ahora está representada por los viajes. Esperamos que la situación pueda resolverse pronto y que la pandemia cese", confió Molinari.

En el día de ayer publicaron los grupos para la primera y segunda ronda: “Featured groupings for the first and second rounds of the Charles Schwab Challenge (Thursday, Friday on Golf Channel, PGA TOUR LIVE):”

El Charles Schwab Challenge se jugará sin espectadores y será el primer evento del calendario PGA luego de la interrupción del pasado 12 de marzo al cabo de la disputa de la primera ronda del torneo The Players.

El circuito retomará la actividad con un riguroso protocolo sanitario que dispone de vuelos chárters para los jugadores y sus caddies; hoteles designados y distanciamiento en todas las actividades para evitar el contagio del coronavirus.

Este es el listado completo de Quiénes son los jugadores que participan en el Charles Schwab Challenge agrupados por países:

Argentina: Emiliano Grillo

Estados Unidos: Daniel Berger, Zac Blair, Keegan Bradley, Scott Brown , Olin Browne , Bronson Burgoon , Chad Campbell , Bud Cauley, Cameron Champ, Wyndham Clark , Keith Clearwater , Franklin Corpening , Joel Dahmen , Bryson DeChambeau, Jason Dufner , Tyler Duncan , Harris English , Tony Finau , Rickie Fowler , Jim Furyk , Brice Garnett , Brian Gay , Lucas Glover , Talor Gooch , Lanto Griffin , Bill Haas , Chesson Hadley , Brian Harman , Scott Harrington, J. J. Henry , Jim Herman , Kramer Hickok , Harry Higgs , Charley Hoffman , Tom Hoge , Max Homa , Billy Horschel , Beau Hossler , Charles Howell III , Mark Hubbard , Dustin Johnson , Zach Johnson , Chris Kirk , Kevin Kisner , Patton Kizzire , Brooks Koepka , Jason Kokrak , Matt Kuchar , Andrew Landry , Nate Lashley, Tom Lehman, Adam Long , Scott McCarron , Denny McCarthy , Tyler McCumber , Maverick McNealy , Troy Merritt, Phil Mickelson , Keith Mitchell , Ryan Moore , Collin Morikawa , Kevin Na , Matthew NeSmith , Steve Stricker , Brian Stuard , Vaughn Taylor , Josh Teater , Justin Thomas , Brendon Todd , Kevin Tway, Peter Uihlein , Webb Simpson , Jordan Spieth , Brendan Steele , Kevin Streelman, Sam Ryder, Patrick Rodgers , Patrick Reed , Chez Reavie , Andrew Putnam , J.T. Poston , Doc Redman , Xander Schauffele , Scottie Scheffler , Adam Schenk , Robby Shelton , Scott Piercy , Pat Perez , Ryan Palme , Andy Ogletree , Matt Wolff , Gary Woodland , Nick Watney , Bubba Watson , Richy Werenski , Jimmy Walker , Harold Varner III

Korea, Republic of: Byeong-Hun An , Sungjae Im , Sung Kang , Si Woo Kim , Kyoung-Hoon Lee

Mexico: Abraham Ancer , Carlos Orti z

South Africa: Christiaan Bezuidenhout , Dylan Fritelli , David Frost , Branden Grace , Louis Oosthuizen , Rory Sabbatini , Erik van Rooyen

España: Rafa Cabrera Bello , Sergio Garcia , Jon Rahm

Canadá: Corey Conners , Adam Hadwin , Mackenzie Hughes

Australia: Jason Day, Cameron Davis , Matt Jones , Marc Leishman , Cameron Smith , John Senden

England: Matthew Fitzpatrick , Tom Lewis , Justin Rose , Matt Wallace , Danny Willett

Norway: Viktor Hovland

Thailand: Jazz Janewattananond

Scotland: Russell Knox

Germany: Bernhard Langer

New Zealand: Danny Lee

Ireland: Shane Lowry

Sweden: Henrik Norlander , Alex Noren

Northern Ireland: Graeme McDowell , Rory McIlroy

Colombia: Sebastian Munoz

Chile: Joaquin Niemann

Francia: Victor Perez

Chinese Taipei: C.T. Pan

United Kingdom: Ian Poulter

Austria: Sepp Straka

China: Xinjun Zhang

Algunas declaraciones sobre el torneo, de distintos campeones del Charles Schwab Challenge, a lo largo de los años:

Jordan Spieth (2016 Champion)

“This is one of my favorite tournaments of the year. It’s one of my favorite golf courses in the country. This is a very special place. This win will be an important day in my life, no matter what else happens the next 20 years of my career.” "Este es uno de mis torneos favoritos del año. Es uno de mis campos de golf favoritos en el país. Este es un lugar muy especial. Esta victoria será un día importante en mi vida, pase lo que pase los próximos 20 años de mi carrera."

Chris Kirk (Champion 2015)

“Getting to play the golf course and seeing the incredible history of this place really, really made me love it. It’s my favorite place to come year in and year out. To win it is really just beyond belief.” "Llegar a jugar al campo de golf y ver la increíble historia de este lugar realmente me hizo amarlo. Es mi lugar favorito para venir año tras año. Ganar es realmente más allá de lo creíble."

Adam Scott (Champion 2014)

“It’s a real honor to win here. It’s a beauty, a great track. I was determined. I wanted to have a chance at this one.” "Es un verdadero honor ganar aquí. Es una belleza, una gran pista. Yo estaba determinado. Quería tener una oportunidad en este."

Emiliano Grillo juega en Charles Schwab Challenge

Siete golfistas profesionales argentinos, uno en el PGA y seis en el segundo circuito americano, volverán esta semana a competir oficialmente en Estados Unidos, luego del receso por la pandemia del coronavirus, publican en Noticias Argentinas Deportes.

El chaqueño Emiliano Grillo, diploma olímpico con su octavo puesto en Río 2016, será el único golfista de Argentina que juega en Charles Schwab Challenge del PGA Tour Texas el 11 de junio.



Emiliano Grillo de Argentina, está dentro de la lista de jugadores del Charles Schwab Challenge, donde se encuentran los mejores del mundo: Rory McIlroy N°1, Jon Rahm N°2 y N°3 Brooks Koepkam. Este torneo se jugará sin espectadores y será el primer evento del calendario PGA Tour luego de la interrupción del pasado 12 de marzo.

Charles Schwab Challenge se llevará a cabo bajo estrictas medidas de seguridad:

No habrá público

Los jugadores no podrán llevar tras de sí a un gran equipo.

Habrá desinfectante de manos constantemente.

Los jugadores del PGA Tour, sus caddies y todo el personal deberán pasar una prueba PCR antes de cada torneo.

Alquilarán vuelos de un torneo a otro para que los jugadores puedan usar esta opción sin tomar otro tipo de riesgos.

Who is positioned to make a jump up The 25 in this week’s return to Korn Ferry Tour competition?



With three top-12 finishes and a win at the Panama Championship, @AlabamaMGolf alum @davisriley68 is our No. 1 player to watch.https://t.co/QNmUF4BKHa — Korn Ferry Tour (@KornFerryTour) June 8, 2020



El Korn Ferry Challenge en el TPC Sawgrass, marcará el regreso del segundo tour americano, donde estarán presentes 6 profesionales argentinos: Julián Etulain, Nelson Ledesma, Fabián Gómez y Augusto Nuñez. Y estarán buscando un lugar a través de la clasificación, Tommy Cocha y Alejandro Tosti.



Empieza el PGA golf en Texas: Emiliano Grillo

Emiliano Grillo nació en Resistencia Chaco Argentina el 14 de septiembre de 1992. Desde los 5 años creció jugando en el mismo campo, Chaco GC, que José Coceres y Fabián Gómez. Desde los 16 años vive en Florida, donde asistió a la Academia IMG de golf en Bradenton. Miembro de la famosa "Clase de 2011", compitió junto a Jordan Spieth, Justin Thomas, Daniel Berger, Xander Schauffele y Ollie Schniederjans durante los días de golf amateur.

En 2011 se convirtió en profesional mediante el European Tour vía torneos clasificatorios. Finalizó 10º en su primer evento, el Africa Open de 2012.

En 2014 quedó segundo en el Dubai Desert Classic, 8° en el Abierto Internacional BMW y 11° en el Abierto de Turquía, para finalizar 44º en la clasificación general del European Tour. Más tarde triunfó en el Abierto de Argentina del PGA Tour Latinoamérica.

En 2015 participó de siete torneos del PGA Tour, finalizando 2° en el Abierto de Puerto Rico y 10° en Alabama. Clasificó a las finales del Web.com Tour, donde obtuvo una victoria y un segundo puesto para obtener su tarjeta del PGA Tour.

En 2016 inició la temporada del PGA Tour con una victoria en Napa. En los torneos mayores, finalizó 12º en el Abierto Británico, 13º en el Campeonato de la PGA, 17º en el Masters de Augusta y 54º en el Abierto de los Estados Unidos. En los playoffs, obtuvo un 2° puesto en el Barclays y 11° en el Tour Championship. Finalizó 11º en la Copa FedEx, siendo votado Novato del Año del PGA Tour. Por otra parte, fue 2° en la ISPS Handa Global Cup de Japón y octavo en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.

En 2017 fue convocado por primera vez para participar del Presidents Cup como integrante del equipo internacional.

En 2018 ganó el 3° lugar en el Houston Open y fue el mejor de los seis primeros 10 en el Fort Worth Invitational.

Low round so far today.@GrilloEmiliano jumps to T3 at THE CJ CUP.#LiveUnderPar pic.twitter.com/eR6NstKrWG — PGA TOUR (@PGATOUR) October 18, 2019

En 2019 calificó para los Playoffs de FedExCup y avanzó al Campeonato BMW por 4° vez en la misma cantidad de temporadas en el TOUR, terminando la temporada en el No. 65 en la clasificación de FedExCup. Se convirtió en el 1° jugador desde Luke List en 2013 en registrar un hoyo en uno y un albatros en la misma temporada (as: The Open Championship; albatross: RBC Heritage). Terminó T2 en el CIMB Classic después de registrar una ronda final de 6 bajo 66. Representó el primer top 10 en tres aperturas en el evento.

En 2020 Puerto Rico Open: empató a otros dos por el 3° puesto. Marcó su mejor resultado desde un T2 en el CIMB Classic 2018. Tuvo una parte del liderato de 36 hoyos, el primer líder / co-líder de 36 hoyos de su carrera.

Emiliano Grillo tarjeta de la página oficial del PGA Tour:

Emiliano Grillo de Resistencia Argentina con 27 años de edad. Altura 1.75m y peso 79kg. Se convirtió en Pro en el año 2011. N°104 en el FEDEXCUP Rank con 205 puntos.

Height: 5 ft, 9 in Weight: 175 lbs Age: 27 Turned Pro: 2011 Birthplace: Resistencia, Argentina Residence: Bradenton, Florida FEDEXCUP Rank: 104 FEDEXCUP Points: 205 OWGR: 126 Scoring Average: 70.917 Career Earnings: 10,291,463