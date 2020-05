Gareth Bale: "Mucha gente tiene problemas con que yo juegue al golf"

(Reuters) - El delantero del Real Madrid Gareth Bale dijo que aún le genera confusión que su amor por el golf cause tanto revuelo en España y se preguntó por qué no se critica a otros deportistas de élite por practicarlo.



A pesar de haber ganado cuatro títulos de la Liga de Campeones con el Madrid y haber marcado goles cruciales en tres finales, los seguidores del club blanco siguen divididos sobre Bale, debido a una supuesta falta de compromiso así como a sus lesiones, que los medios de comunicación españoles han atribuido a menudo a su pasión por jugar golf en su tiempo libre.

Hoyo en uno en su cuenta de instagram: "@garethbale11 - Hole in one! @taylormadegolf I nominate @tigerwoods, @rorymcilroy and @thesergiogarcia for the #stayathomechallenge "



El año pasado Bale celebró la clasificación de Gales a la Eurocopa posando junto a una pancarta que decía "Gales. Golf. Madrid. En ese orden", lo que causó una virulenta reacción en España e hizo que los aficionados lo abuchearan en su vuelta al club.

Practicando golf desde su casa: "@garethbale11 - #hometeam"

"Mucha gente tiene problemas con que yo juegue al golf", dijo Bale al podcast estadounidense de golf The Eric Anders Lang Show.



"No sé cuál es la razón, porque he hablado con los médicos y todos están de acuerdo. Los medios de comunicación tienen la percepción de que no es bueno para mí, que debería estar descansando, que puede causar lesiones".

El Golf Challenge en época de coronavirus, desde su hogar: "@garethbale11 - Thanks for the #TMBounceChallenge nomination @trottiegolf. I’m nominating @niallhoran, @jamie.redknapp, @clarke_jamie20, @mikeyoz88 and @philw12. Let’s see what you’ve got boys. @taylormadegolf #TeamTaylorMade"



"Steph Curry (jugador de baloncesto de Estados Unidos) juega tal vez en la mañana de un partido. Si yo juego dos días antes de un partido, dicen "¿Qué está haciendo?'". Gareth Bale sostuvo que juega al golf al menos dos veces al día cuando termina la temporada de fútbol.

(Reporte de Richard Martin; editado en español por Tomás Cobos)