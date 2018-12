G20: quiénes serán los líderes de la próxima cumbre

Gobiernos sólidos en Arabia Saudita, China, Japón, la Federación Rusa y Turquía, estabilidad en los Estados Unidos y Canadá. Países que en 2019 presentan elecciones marcadas por contextos que distan de la tranquilidad (Argentina, India e Indonesia), además de la Unión Europea. Cambios importantes de figuras centrales de la política, con renovación de mandatos tras presidenciales (Brasil y México). Ningún país está exento de crisis políticas, como demostraron en forma variopinta Australia, Brasil, Corea del Sur, Italia y Sudáfrica. Ni siquiera en la poderosa Alemania, la continuidad política parece estar garantizada. Como sea, quiénes posarían para la foto principal del G20 el próximo junio en Osaka.

- Angela Merkel (Alemania)

Asistirá a Osaka, en un contexto de resultados económicos aceptables pero de debilidades políticas que la han llevado a la resignación, como la crisis en la coalición gobernante a la que pertenece. Su mandato concluirá en 2021 y confirmó su voluntad de no presentarse a la reelección ni como líder de su partido ni del país. Su mandato expira en diciembre. Fueron 18 años y en 2021 serán 15 como canciller, si no presenta la renuncia antes.

- Salmán bin Abdulaziz (Arabia Saudita)

El fiel aliado de Washington gobierna decididamente y con puño de hierro, si es necesario, como desmostró el asesinato del periodista Jamal Khashoggi. El representante de la casa Al Saud garantiza la continuidad de esa dinastía. El mandatario gobierna desde 2015 y, debido a sus 82 años, se piensa en la sucesión. El favorito sería su hijo, el príncipe Mohammed bin Salman, que se presenta como un reformista.

- Mauricio Macri (Argentina)

Cambiemos afronta un presente difícil y el año que viene es electoral, por lo que sumará la tensión propia del stress político que dicha instancia implica. Macri debe pensar en las presidenciales y definir las candidaturas, mientras la economía no muestra señales de recuperación en un largo período recesivo que se profundiza. 2019 será decisivo para el poder de turno en la lucha por la continuidad. La economía manda.

- Scott Morrison (Australia)

No es oficial, pero el actual primer ministro desde agosto puede representar a la nación oceánica en Osaka pues, como ministro del Tesoro de su predecesor, Malcolm Turnbull, acudió al G20 en Buenos Aires. Morrison sucedió al destituido Turnbull tras una elección que siguió a una crisis interna grave del Partido Liberal, presidido por el primero desde entonces. No es algo nuevo. El país tuvo seis primeros ministros desde 2009. Turnbull había llegado al poder bajo condiciones similares. La economía no es un problema pero la política energética del ex Premier lo llevó al fracaso.

- Emmanuel Macron (Francia)

Macron creó en 2016 el movimiento En Marche!, por fuera del sistema de partidos tradicional, y ganó elecciones en 2017. Es el presidente más joven del país y con un gobierno de amplio espectro político. Su gabinete atraviesa momentos críticos, con una fuerte pérdida de popularidad presidencial, ante el panorama de principio de año y algunos signos de recuperación económica. Han renunciado los titulares de Agricultura, Ecología e Interior, en una estructura muy golpeada por escándalos.

- Justin Trudeau (Canadá)

El Primer Ministro y líder del Partido Liberal revivió al último al obtener la victoria electoral en 2015, presentándose como un Premier feminista y, desde entonces, su gestión alcanzó algunos logros, como el crecimiento ascendente del PBI en un 3% en 2017. La victoria de Trudeau puso fin a nueve años de gobierno conservador. En octubre de 2019, el mandatario buscará la reelección en las federales, mientras los sondeos lo muestran como favorito.

- Vladimir Putin (Rusia)

El presidente de la Federación Rusa obtuvo una cómoda reelección en marzo, con más del 70%, aunque la política de reforma jubilatoria posterior provocó una fuerte caída de su imagen, que el Mundial no pudo frenar. Putin pisa fuerte en el tablero internacional.

- Xi Jinping (China)

El presidente de la República Popular China y Secretario General del Comité Central del Partido Comunista dirige el país más poblado del mundo desde 2013. Presentándose como abanderado de la reforma y la apertura, también ha centralizado el poder y no parece haber contrincante capaz de rivalizar con él. Xi ha desarrollado una propaganda y ciertas medidas que, para los críticos, recuerdan la época de Mao Tse-Tung y Deng Xiaoping. La gestión profundiza la liberalización económica frente al proteccionismo de los Estados Unidos.

- Moon Jae-in (Corea del Sur)

El presidente liberal e integrante del Partido Democrático de Corea, ocupa la cartera desde mayo de 2017 tras el juicio político a la conservadora Park Geun-hye, involucrada en un flagrante escándalo de corrupción que puso fin al desgaste tras una década de gobiernos conservadores. Las promesas de Moon al asumir fueron en beneficio de los sectores postergados. Gobernará hasta 2022, sin posibilidad de reelección. El año pasado obtuvo más del 40% de los votos.

- India (a definir)

El Primer Ministro Narendra Modi, que ocupa el cargo desde 2014, buscaría la reelección el año que viene. Pese a que las encuestas lo estiman ganador, existe un importante descontento tras cuatro años de gestión. A pesar del crecimiento económico hay problemas: desempleo, caída de los precios de las commodities y de los salarios rurales, además de la depreciación de la rupia, que genera inflación.

- Donald Trump (Estados Unidos)

Con prédicas incendiarias, el empresario multimillonario se libra por ahora del juicio político, por no haber mayoría en el Senado. Los motivos son políticos, pues la economía marcha bien y Trump puede pensar una reelección en 2020 con fundamento en lo económico. Sin embargo, el resto del mandato estará condicionado por la buena performance demócrata en las elecciones de medio término, partido que retomó el control de la Cámara de Representantes.

- Indonesia (a definir)

El debate en torno a las elecciones presidenciales de abril de 2019 será económico, entre dos candidatos, Joko Widodo, actual presidente, y su contrincante Prabowo Subianto. La economía es uno de los puntos débiles de la gestión, pese a avances en educación, salud e infraestructura. Bajo su mandato, la deuda externa aumentó un 48%, elevándose a u$s 181.000 millones. Intentará capitalizar los fracasos económicos de su rival. Uno de los dos viajaría a Osaka.

- Giuseppe Conti (Italia)

Tras una crisis política, el presidente del Consejo de Ministros llegó al cargo en junio con el patrocinio del Movimento 5 Stelle, que se define por fuera del sistema tradicional de partidos, y la Lega Nord, partido de ultraderecha, en una alianza de gobierno singular a la que se sumó Conti. Este abogado de 54 años no tiene experiencia política y se teme que sea manipulado por quienes lo impulsaron al poder. De todos modos, al asumir, prometió un verdadero cambio en Italia y el reposicionamiento nacional en la UE.

- Shinzo Abe (Japón)

La reelección del primer ministro como jefe del Partido Liberal Democrático le garantizaría a Abe prolongar tres años más su gestión. Desde 2012, es el hombre fuerte del país anfitrión y uno de los tres mandatarios con gobierno más largo desde 1945. Deberá afrontar el reto de organizar los Juegos Olímpicos de 2020, muestra del progreso y el buen rumbo económico. Los analistas refieren las políticas económicas exitosas de Abe como Abenomics.

- Theresa May (Reino Unido)

May llegó a ser la primera ministra al renunciar David Cameron, tras la aprobación del Brexit. Es la segunda mujer en ocupar el cargo luego de Margaret Thatcher. Ni bien asumida, May declaró su intención de cumplir el Brexit, que está pactado para marzo y pudiera tener efectivos negativos locales. Sin embargo, dentro del partido hay presiones para que no se dé la salida británica.

- Cyril Ramaphosa (Sudáfrica)

Será un cuarto de siglo que gobierna el African National Congress (ANC) que cayó en una crisis de legitimidad tras socavar el legado de Mandela. El país está en recesión y el desafío de Ramaphosa es superar la coyuntura y mejorar la imagen del ANC. Sudáfrica por mucho tiempo fue la primera potencia africana, desplazada por Nigeria, y es líder en desigualdad socioeconómica.

- Jair Bolsonaro (Brasil)

Desde el 1° de enero, el ultraderechista Bolsonaro deberá estar atento al cumplimiento de una de sus promesas de campaña: superar la peor recesión de la historia brasileña. Con una lenta recuperación, se estima que el PBI no crezca más del 1,5% en 2018. Deberá cumplir otra promesa: evitar la corrupción de la que se acusó al gobierno del PT.

- Andrés Manuel López Obrador (México)

AMLO sucedió a Enrique Peña Nieto en la presidencia el 1° de diciembre. Asume con viento a favor ya que sus promesas tentaron a buena parte del electorado, aunque dio cuenta que no todas podrán ser cumplidas. Prometió borrar la mafia que representan los partidos tradicionales, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN).

- Recep Tayyip Erdogan (Turquía)

Erdogan este año resultó reelecto con poco más del 50% de votos. Con problemas en la economía, el mandatario es objeto de críticas por su relación con la prensa y por el tratamiento a los Derechos Humanos. Su permanencia peligró tras una intentona golpista en 2016 que recrudeció la represión.

- Unión Europea (a definir)

La UE pierde asidero. El Brexit es síntoma de ello y su concreción profundizaría el malestar generalizado. Y Polonia puede seguir al Reino Unido. En mayo habrá elecciones y renovación general de mandatos, que incluye los de los presidentes de la Comisión Europea y del Consejo Europeo, asistentes al último G20.