Furnari: "Los municipios son la base del cambio en comercio exterior"

Transformarse en una potencia exportadora aparece en la visión del discurso oficial desde el recambio de Gobierno de fines de 2015. Sin embargo, sin ir más lejos, Chile exporta más que la Argentina (u$s 59,917 millones contra u$s 57.737, durante 2016, según datos del Banco Mundial), pese a que el país más que duplica en población y PBI a su vecino trasandino. ¿Cómo lograr, entonces, vender más al público? El especialista Pablo Furnari, con vasta experiencia en el tema y director del programa Primera Exportación, afirma a El Cronista que tiene una solución: la promoción desde los municipios.



- ¿Los municipios están impulsando las exportaciones?

A lo largo de su historia, la Argentina nunca promovió sus exportaciones con una política de conciencia exportadora a través de sus municipios, a diferencia de otros países que sí lo hicieron. Hubo algunos pocos municipios que lo han hecho casi como un acto de heroísmo. Pero no me vienen a la mente más que un puñado.

Esa conciencia tiene que partir necesariamente de la base de la pirámide pública formada por los municipios. Por otra parte, no es casualidad que los países más desarrollados en materia de exportaciones hayan, históricamente, utilizado en forma inteligente a los municipios en la promoción y conciencia exportadora.



- ¿Cómo está la situación?

La conciencia exportadora no es algo que se genere de un día para otro. Se genera por décadas y generaciones completas de empresarios que escuchen la frase "hay que exportar" para que quede por defecto "seteada" en la mente que no hay diferencia entre las ventas internas y externas. Hoy, ninguno de mediano tamaño en adelante puede excluir dentro de su planificación el armado de un área de Comercio Exterior. Ya no hay más excusas si queremos ser un país con mentalidad exportadora. No podemos resignar más terreno, ni esperar más. ¡Hay que comenzar!



- ¿Cómo debería hacerse esta promoción?

Es sencillo. Lo primero es la decisión política, que debe venir desde los municipios mismos. Disponer de un presupuesto y seleccionar a las personas adecuadas que lleven adelante el área. Dejar de improvisar. Relevar el potencial exportador de la zona, armando un portal de oferta exportable, diseñar capacitaciones. Hoy, hay una sobreoferta de capacitación, incluso sin costos. cuando son solventados por organismos nacionales o provinciales, e inclusive internacionales. ¡Hay que participar más en ferias en el exterior!



- ¿La macroeconomía está impulsando la exportación?

Empiezan a verse algunos "brotes verdes" en la economía con crecimiento del PBI (moderado aún) desde lo macro. Pero también de algunos municipios que, habiendo hecho muy poco hace tiempo atrás en materia de comercio exterior, empiezan a sembrar en ese sentido. Son pocos al tamaño del país, pero hay un crecimiento visible.



- ¿Exportar es una realidad solo para municipios "grandes"?

Las municipalidades tienen una impronta muy fuerte en cuanto a imagen dentro de su territorio, tanto para el vecino común como para el empresario radicado en él. En nuestro país hay unos 2.200 municipios. Si todos empiezan a pensar el comercio exterior como una salida de este país y a realizar acciones, por más pequeñas que sean, facilitándole la vida al empresario, acompañándolo en ese proceso de internacionalizar, no tengo dudas que comenzaremos a ver cambios en serio.



- ¿Sos optimista en este sentido?

No es muy complejo hacerlo. Es una cuestión de decisión y profesionalismo. Basta de improvisaciones. No me canso de decir que el momento es ahora y el mundo ya no espera. La clave son los municipios.