Espectacular comienzo de El Cronista Open Golf en Pilar

Con un 'look and feel' corporativo, pero de acceso a todo público. Ese fue el desafío que se propuso El Cronista para la tercera edición del Open Golf, luego de dos destacados torneos en el 2018, en Cañuelas y Nordelta. No quedan dudas de que el desafío fue cumplido y superado.

La Azul y la Blanca, como se denominan las elogiadas canchas de Pilar Golf cobijaron, en una jornada que empezó siendo bastante fresca, a más de 150 ejecutivos y empresarios de las principales compañías del país y destacados deportistas profesionales y amateur.

Con todos los detalles y el minucioso acompañamiento de Martín Basile y Rolo Rossi de TrendinGolf, a cargo de la organización de todo el torneo, los más madrugadores comenzaron a hacer tiros de precalentamiento, y a las 8 en punto partieron desde los hoyos 1 y 10, dispuestos a disfrutar de amplios fairways, greens generosos y ondulados, abundantes bunkers y espejos de agua que diseñó The Ronald Fream Plan Design Group Ltd.

Mirá también Los looks destacados de la primera fecha Puede decirse que el golf es uno de los deportes con código de vestimenta más estricto, pero también existen los más osados que se animaron al color, con combinaciones cuidadas y accesorios que los destacaron.

"Es un placer recibir a El Cronista con esta propuesta que tuvo una convocatoria impresionante. Podemos decir que es el torneo con mejor convocatoria en los últimos 13 años." destacaba Juan Pablo Misuraca, gerente deportivo de Pilar Golf.

La escena empezaba a sumar protagonistas, entre bocados de las exquisitices preparadas por Nohe Vargas, el ir y venir de carritos y bolsas cargadas de palos, con looks especialmente preparados para la ocasión y predominancia de camisetas en gamas de celestes y turquesas. Entre la multitud, asomaban caras familiares que se han destacado en otros deportes profesionales, como el Rugby (Pablo Camerlinckx, ex octavo de los Pumas) o el Fútbol (Juan Carlos Menseguez, ex San Lorenzo) y hasta mascotas de peluche que acompañaban a los equipos.

También asomaban con mucho estilo Nélida, Dulcinea (de nacionalidad sueca) y Balbina, las únicas tres mujeres del torneo, perfectamente integradas en sus equipos. También llegaba Bautista, un plantado joven de 17 años vistiendo una camiseta colorada y superando el metro ochenta de altura, dando sus primeros pasos junto a su papá, (un destacado ejecutivo de YPF y amante del golf) que se destacarían más tarde en los resultados de la jornada.

Pasado el mediodía, empezaron a redoblar los tambores, pero no precisamente eran los granaderos, aunque sí lo hicieron con un entrada triunfal. Se trataba de Cuatro gatos, que llegaba para ponerle ritmo a la jornada con la cerveza artesanal tirada más rica y se ubicaba en el centro de la terraza del Hotel Hilton.

Esta segunda ronda, que salió a escena desde las 12.30, mantuvo la concurrencia de aquellos que habían terminado su juego, pero que deseaban quedarse para disfrutar de lo que quedaba del día y esperar a que cayera el sol en esta tarde fantástica, hasta la hora del vermut, que de la mano de Antica Fórmula, llegó para aromatizar la tardecita con sus notas de vainilla y azafrán, que le aportan su color característico.

Y cerca de las 19.30 llegó el final. Desierta y silenciosa quedaba una cancha reconocida por su topografía ondulante y por desafiar al jugador experimentado y entretener a los más recientemente iniciados. Elogios, sorpresas y gratificaciones para la organización. Degustaciones ricas e infaltables tragos para acompañar. Buena onda, abrazos, concentración, charlas y risas. Detalles tan importantes para los amantes del golf, como que el grito de “¡Fore!” llegue a tiempo para reaccionar.

Los resultados del primer día:

Categoría 0-9

1ro ZIMMERER MICHAEL con 67 golpes

2do FIOCCA CAMBIASSO SEBASTIAN con 68 golpes



Categoría 10-16

1ro DE GONNEVILLE CARLOS MARIA con 65 golpes

2do BASILE JUAN PABLO con 66 golpes



Categoría 17-24

1ro PAPPALARDO MARIANO JAVIER con 67 golpes

2do GOICOECHEA JUAN RAMON con 70 golpes



Categoría 25-36

1ro FIOCCA BAUTISTA con 69 golpes

2do FALSETTI CARMELO EMILIO con 71 golpes

Premios Especiales:

Best Approach hoyo 6 by Antica Formula: ESCOBEDO DAMIAN ERNESTO

Best Approach hoyo 8 by PXG: COTINO JULIAN

Best Approach hoyo 11 by PXG: FORICHER MARIO

Best Approach hoyo 17 by PXG: NAVARRO MARCOS DANIEL

Próxima fecha

El torneo tiene 17 fechas por delante. La cita que sigue es el 4 de abril en Pingüinos CC y los cupos son limitados. Las pre-inscripciones están disponibles en www.cronista.com/opengolf.