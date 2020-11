"Es importante conocer al público"

Víctor García es cocinero e instagramer. Creador del perfil "El Gordo Cocina", cuenta con más de 850.000 seguidores en la red social, a donde sube todos los días recetas. Durante su exposición, contó cuáles son las claves para convertirse en un "influencer" y la importancia de la planificación a la hora de generar contenido de calidad.

"Empecé en junio de 2015. Es un trabajo de todos los días, compartiendo recetas, lo que como, lo que hago, y a la gente le fue gustando", contó García para explicar la génesis de su perfil. Aunque, aseguró, detrás de todos sus posteos hay una planificación: "Lo que comparto es mi comida de todos los días en mi casa, pero me planifico entre contenidos propios y contenidos que hago para algunas marcas que me acompañan. Es entender en qué día podría generar mejor impacto cada contenido, en qué horario. Si quiero hacer algo con queso, por ejemplo, o un postre más elaborado o que te lleve más tiempo, seguramente va a ser más hacia el fin de semana que es cuando la gente suele hacer ese tipo de preparaciones. En la semana intento hacer cosas ricas, fáciles, con ingredientes que la gente tenga en su casa. Esto se relaciona con conocer al público al que le estás hablando, generar una comunidad. No es simplemente venderle tu producto a cualquier persona que lo vea".

La planificación, remarcó García, ayuda a aprovechar más el tiempo: "Por ejemplo, si tengo un cliente de quesos, que necesita que publique algo un miércoles, me planifico para poder hacer esos contenidos. Si sé que tengo que hacer un sándwich, pienso cómo lo voy a mostrar, qué lleva. Voy trabajando la toma, así cuando armo el sándwich, la foto sale al tercer intento". Con respecto a su relación con las marcas, el cocinero sostuvo: "Es importante para mi poder trabajar con marcas que me gustan. Poder hacer contenidos es hermoso. Y me permite hacer lo que más me gusta todos los días, que es cocinar".

Al definir sus platos, sostuvo que "no tienen nacionalidad": "Cocino sabroso, me gusta mezclar sabores y lo que estés comiendo que sea rico". Finalmente, dejó algunos consejos para destacarse en las redes generando contenidos: "Un secreto es tener constancia. Es difícil producir todos los días contenidos de calidad. Si te das cuenta que no podés hacer todos los días algo que está bueno, ver cuál es el mejor día o la hora para publicar. En vez de hacer siete contenidos a la semana, hacer tres o cuatro. Pero sobre todo ser honesto, transparente y fundamentalmente contar una historia. Eso engancha a la gente".