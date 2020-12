"En Globant innovar es una actitud, vivimos innovando"

"En Globant, innovar no es un área o un sector, es una actitud. Estamos para innovar, vivimos innovando, y si no innovamos no existimos", con esa definición comenzó su disertación Martín Migoya, ganador del Premio CEO Innovador 2020. El cofundador y CEO de Globant también se refirió a los desafíos que supuso la pandemia y analizó el concepto que desde la compañía se plantea como "hackear el negocio".

Innovar durante la pandemia se transformó en una condición necesaria para la mayoría de las empresas. Sin embargo, supuso un desafío extra para una firma que lo lleva en su esencia. "Diría que hay dos grandes facetas. La innovación que se da todos los días en Globant y con la cual aspiramos a tratar de reinventar la industria.

Esa innovación es la que pasa todos los días. El lanzamiento con Steve Wozniak de inteligencia artificial, que es capaz de ayudar a que nuestros programadores puedan realizar y hacer códigos de una manera mucho más amigable, mucho más eficiente, más rápida, es parte del core de la innovación que hacemos en nuestros negocios. Cómo reinventamos la industria", sostuvo Migoya.

"Por otro lado, creo que fue un año especial para estar cerca. Esta distancia que puso la pandemia nos obligó a redoblar nuestros esfuerzos e innovar en cómo estar cerca de nuestros 'globers' y nuestros clientes. Ahí rompimos récords en temas de ideas nuevas y formas en las cuales estar cerca de nuestros clientes.

Tuvimos muchos clientes que tuvieron muchos contratiempos e inventamos formas súper creativas de estar cerca de ellos. Y esas ideas fueron muy exitosas y nos diferenciaron muy fuertemente del resto. En cómo estar cerca de nuestros clientes", agregó el CEO de Globant, quien también mencionó las distintas medidas que se adoptaron para continuar estando cerca de los colaboradores, aún en tiempo de pandemia y trabajo remoto: "Estuvimos cerca, desde grabando videos el día que empezamos a trabajar de manera remota y acercándonos a nuestros 'globers', estuvimos cerca en el momento que hicimos continuos updates de qué estaba pasando en la compañía, de darles seguridad que nuestro plan de largo plazo era seguir manteniendo nuestro talento. Fue un año full de innovación, de mucho aprendizaje. Pero fue un año muy productivo, yo creo, del cual no salimos igual que como entramos".

Migoya también se refirió al concepto de "hackear el negocio": "Significa cómo romper tu propio negocio con una propia invención y no que te lo invente otro. Hackear el negocio significa cómo hacemos para poder llevar la compañía al próximo nivel, siendo nosotros quien lo lleva y no la competencia.

Es parte de nuestra religión, todos los días nos planteamos esa necesidad de decir: 'Reinventemos la historia por este camino'. Así nació esta idea de hackear. Nosotros entramos a las compañías de nuestros clientes y, si nos dejan, tratamos de encontrar por dónde ese negocio puede ser reinventado y tratar de ayudar a través de la tecnología a que esos clientes puedan reinventarse a s mismo. La frase creo que representa el espíritu de Globant y lo que queremos hacer".

Ante la consulta sobre si le gustaría que Globant fuera más reconocido masivamente, Migoya expresó: "Estamos detrás de las grandes marcas, ayudando a que ellas sean exitosas. Y eso nos hace exitosos a nosotros. Creo que es una visión que hay que honrar, poder ayudar a otros, y ese espíritu de poder ayudar a cientos de marcas a nivel global, está intacto y me pone súper feliz.

Me encanta estar detrás de las cosas que hacen las marcas que nosotros amamos, como clientes y consumidores. Creo que ese es nuestro lugar, pensar más allá de eso sería casi un error estratégico. Nuestro espíritu siempre fue de ayudar a que todas las compañías se desarrollen. Tengo una cuenta que es sobre cuánta gente 'tocamos' todos los días con las cosas que desarrollamos: estamos superando el billón de consumidores, clientes, de suscriptores. Es infernal la cantidad de gente que afectamos con las cosas que hacemos. Y eso nos pone muy felices".