El mundo de los negocios

Por décimo año consecutivo, Banco Supervielle estará presente en los eventos culturales más importantes de la provincia de Mendoza relacionados a las actividades de Vendimia. La entidad es protagonista de la edición 2018 del tradicional evento "Megadegustación Vendimia", la Feria de Vinos mendocina más importante del año y la degustación que mayor número de visitantes recibe a nivel país. La propuesta de Supervielle incluye beneficios para sus clientes en la compra de cuponeras, contemplando un 15% para los de la cartera general y un 25% para los clientes Identité.A poco más de un año de haber llevado la tecnología 4G a la Base Marambio por primera vez en su historia, Movistar anunció la instalación de una nueva radiobase en Base Esperanza, estación científica argentina ubicada en la Antártida, posibilitando así que sus habitantes puedan disfrutar de la mejor comunicación móvil. Actualmente, la estación ocupa 43 edificios que abarcan un total de 374.000 m2, y en ella viven alrededor de 80 habitantes durante el invierno. Cuenta con un laboratorio del Instituto Antártico Argentino y una estación meteorológica, en la cual también se realizan investigaciones sobre glaciares, biología marina y terrestre, y sismología.Google distinguió a Think Thanks, la agencia digital de Sommier Center, por el desarrollo de la estrategia digital de performance y audiencias en Youtube, logrando un incremento en sus ventas del 262% versus la edición 2016 del cybermonday. La acción representó un incremento del 300% en sus transacciones anuales y un aumento del 77 % de su retorno a la inversión. Andrea Diaz, Chief Knowledge Officer de Think Thanks sostuvo que "este reconocimiento es una muestra de lo se desprende del trabajo en equipo, el cliente compartiendo objetivos y estrategia; la agencia, armando la estrategia digital y analizando y optimizando las campañas y Google, aportándonos últimas tendencias y herramientas del mercado. El trabajo conjunto de estos tres actores logra el éxito en campañas como estas, en donde la performance es imprescindible".El Banco de la Nación Argentina y el Banco Nacional de Fomento de Paraguay firmaron un acuerdo para fortalecer las relaciones de colaboración institucional entre las partes, para la concreción de negocios tendientes al desarrollo de productos y servicios. La firma se realizó en el marco de la visita oficial del presidente del BNA, Javier González Fraga, a la República de Paraguay, oportunidad en la que se reunió con el presidente paraguayo, Horacio Cartes y con el titular del BNF, Carlos Pereira.Con la participación activa de los vecinos del barrio, finalizó el programa de arquitectura social llevado a cabo por Coca-Cola Femsa de Argentina en conjunto con Fundación Femsa y con la colaboración de Sumando Argentina Asociación Civil, que contribuyó a la concientización respecto del cuidado del agua y del correcto uso de las obras de saneamiento realizadas por la Subsecretaría de Hábitat e Inclusión Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El proyecto "Gestión Social -Módulo Verde y Participación Ciudadana- en Pasaje Daniel de la Sierra - Villa 21-24" funcionó como complemento de las obras realizadas e hizo foco en la promoción de hábitos de higiene personal y de mantenimiento de las viviendas; además, reforzó conceptos respecto del cuidado de espacios comunitarios con el objetivo de que todos los vecinos del barrio puedan aprovechar al máximo la nueva infraestructura que incluye: acceso a agua potable, nuevos desagües, tendido cloacal y pluvial, nuevo mobiliario urbano y un punto costero al Riachuelo.British American Tobacco recibió la certificación oficial del Top Employers Institute como Mejor Empleador en Argentina 2018 por sus excepcionales condiciones para los empleados. El instituto, certificador global que reconoce a los principales empleadores del mundo, acaba de anunciar los resultados del estudio realizado en el 2017 con relación a las condiciones ofrecidas por los más importantes empleadores de Latinoamérica y BAT Argentina fue galardonada con la certificación exclusiva. El estudio anual reconoce a los empleadores que brindan excelentes condiciones para los empleados, nutren y desarrollan el talento en todos los niveles de la organización y se esfuerzan continuamente por seguir mejorando las condiciones de laborales de sus trabajadores.El Instituto de Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) presentó los programas que dictará este año en su Escuela de Negocios, que cumple 50 años desarrollando líderes. Se brindará una formación general sobre Management, Gestión de las personas, Coaching organizacional para líderes y Liderazgo Gerencial, así como una gran cantidad e programas ejecutivos que comenzarán el próximo 7 de marzo con la capacitación sobre Liderazgo de equipos Sindicalizados. Más en www.idea.org.ar.Red Link participará en el Mobile World Congress, evento internacional más importante de tecnología y telecomunicaciones, que se llevará a cabo esta semana en Barcelona. La Compañía presentará su menú de soluciones financieras, pagos e integración, en un stand ubicado en el sector "Digital Money Pavillion (7K10)". Entre las soluciones de pago que ofrecerá, destacan los pagos sociales y las plataformas de Crowdfunding para el financiamiento colectivo de proyectos. En cuanto a las soluciones de integración, presentará Power ID, un nuevo servicio de identificación y validación segura de usuarios, que permitirá el acceso a múltiples plataformas utilizando un único login, sumando otros factores de autenticación como biometría y token.Kelvinator lanzó la aspiradora KVC43C16A. Con una capacidad de tres litros, este producto ofrece la mejor tecnología para lograr comodidad y una mayor limpieza sin necesidad de esfuerzos. Sus diferenciales se centran en los 1600W de potencia y su bolsa de microfibra lavable, que además viene con un indicador para cuando la misma está llena. RCA también lanza su nueva aspiradora RVC3L. El modelo ofrece un diseño compacto con accesorios que garantizan la mejor solución para limpiar pisos, alfombras y rincones difíciles. Más información en www.kelvinator.com.ar y www.rca.com.ar.Panacom, referente en el mercado del audio y el entretenimiento, anuncia el lanzamiento de cuatro productos. Se trata de una lámpara Led flexible con parlante bluetooth y tres modelos de auriculares de última generación. Pueden adquirirse en las principales cadenas de electrodomésticos de la Argentina y desde la tienda online de la compañía.Más en www.panacom.com.Fercol llevó a cabo la primera etapa de la mudanza al nuevo edificio ubicado en el Parque Industrial y Tecnológico de Florencio Varela. Las dos plantas anteriores se fusionan allí permitiendo que toda la producción y la logística converjan en el mismo lugar, que cada área este rápidamente vinculada con la otra, evitando así demoras por traslados y repartos. Más en www.fercollubricantes.com.ar.En el marco de la 16ª Bienal de Arquitectura, la CA’ASI abre las puertas del Palacio Santa María Nova a los nuevos arquitectos latinoamericanos. A través de la firma Jack Green, difunde el concurso que convoca a jóvenes profesionales. La fecha límite para las entregas está fijada para el 9 de marzo y los proyectos ganadores serán expuestos en el marco de los eventos colaterales de la Bienal de Arquitectura de Venecia, desde el 26 de mayo hasta el 25 de noviembre. Más información en www.Jackgreen.com.ar.El servicio de Oftalmología del Hospital Italiano de Buenos Aires invita a personas que tengan enfermedades poco frecuentes en los ojos al encuentro libre y gratuito que se realizará este viernes, de 15 a 18, en Tte. Gral. J. D. Perón 4230, 1er piso. A través de esta actividad se busca dar un marco de contención a estos pacientes y concientizar acerca de la importancia de trabajar de forma conjunta para reafirmar sus derechos y posibilidades de tratamiento a futuro. Informes al 4959-0348.Se realizó en Buenos Aires el primer encuentro del año de la organización Women Corporate Directors (WCD-Capitulo Argentina), que reúne a las mujeres líderes y directivas y de la que la firma KPMG es main sponsor global. Participaron más de 30 ejecutivas de importantes empresas, bancos y cámaras. Hablaron Carolina Castro, Sherpa Ejecutiva del Business 20 (B20), donde WCD es Network Partner; Diego Bleger, Socio de Risk Consulting de KPM Argentina sobre la Ley Penal de Responsabilidad Empresaria, y Rocío Balestra, Directora de la CNV quien se refirió al "Rin the Bell" que se llevará a cabo en la Bolsa de Comercio con motivo del Día Internacional de la Mujer. Entre las asistentes estuvieron Inés Leopoldo, YPF; Isela Costantini, Grupo ST; Andrea Grobocopatel, Fundación Flor; Clara María Bozzo, Microsoft; Laura García, GlobalNews; Silvana Coria, Metrogas; Lorna Martín, Banco Nación; Nadia Montenegro, Comisión Nacional de Valores; Patricia Furlong, American Express; Lorence Loyer, Grupo Superville; y Daniela Martín, Amcham, entre otras.