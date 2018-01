El mundo de los negocios

Motos

Honda Motor de Argentina abre el 2018 con una apuesta al crecimiento de la división de motocicletas. Así suma modelos que completan el line up de la categoría super sport con el lanzamiento de la Honda CBR300R, una de las deportivas más conocidas a nivel mundial, que debuta en el mercado nacional con transmisión de 6 velocidades y motor monocilíndrico de 4 tiempos, 4 válvulas, DOHC y refrigerado por líquido. Además, inicia la comercialización de la CBR1000RR y 1000RR S1.Unas 50 personas se reunieron junto al actual presidente del Banco Nación, Javier González Fraga, para acompañar a su antecesor, Carlos Melconian, su esposa e hija, en el momento en que se incorporó el cuadro con su imagen a la tradicional e histórica galería con los retratos de quienes dirigieron la institución fundada por Carlos Pellegrini. El economista condujo la entidad entre diciembre de 2015, tras el recambio presidencial, y enero del año pasado.La firma Grupo AgroEnergía S.A., distribuidor global de Síntesis Química S.A., anunció un millonario acuerdo con la empresa rusa Agroliga, grupo con presencia en diferentes países del Viejo Continente. El contrato por u$s 4,6 millones dispone el abastecimiento de su línea de productos biológicos inoculantes Noctin a una de las mayores participaciones en el sector agrícola en la Federación Rusa. Más información en www.sintesisquimica.com.ar.Lucciano’s abrió una nueva tienda en el Aeroparque Jorge Newbery y suma 22 locales exclusivos en toda la Provincia, además de la sucursal en Rosario. La inauguración oficial se realizó el 20 de diciembre junto a promotores de la marca lookeados como piloto y azafatas que regalaron helados a todos los presentes, siguiendo la estética de este local diseñado como una verdadera aerolínea.Prudential Seguros suma a su sitio web una calculadora de necesidades. En www.prudentialseguros.com.ar se puede acceder a esta herramienta que, a partir de preguntas simples, reúne la información y determina la cantidad de dinero para cubrir necesidades que cada familia debería tener en cuenta a la hora de contratar un seguro de vida. Una vez concluido el análisis, se brinda la oportunidad al posible asegurado de ser contactado por un profesional Life Planner para que lo asesore posteriormente en función de la información obtenida.El programa Semillero de Futuro, de la Fundación Monsanto, invita a organizaciones sin fines de lucro a participar de su edición 2018 en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. A partir del 1 de febrero, las organizaciones podrán presentar un proyecto orientado a mejorar la alimentación y nutrición en madres y niños de 0 a 5 años. Se podrán presentar hasta el 15 de marzo proyectos relacionados con huertas productivas, comedores comunitarios, innovaciones en nutrición y alimentación y capacitaciones en sanidad alimentaria, producción y elaboración de alimentos. Este año se destinarán unos 10 millones de pesos a este programa a nivel regional. Más en www.semillerodefuturo.com.Genneia logró ampliar exitosamente su bono internacional con vencimiento en 2022 (bullet) de u$s 350 millones a u$s 500 millones. Tras haber recibido ofertas de compra por casi u$s 1000 millones, el bono de u$s 150 millones fue colocado a un precio de 109 u$s, lo que representa una tasa implícita del 5,967%. La emisión tuvo participación de inversores institucionales destacados tanto en el mercado de capitales internacional como el local. Los fondos de la ampliación serán destinados principalmente a cubrir los requerimientos de sus proyectos eólicos y cancelar vencimientos de corto plazo.La cartera agroindustrial firmó un convenio de cooperación con la Bolsa de Cereales de Buenos Aires para contar con más fuentes de información para la fijación de precios FOB de productos agrícolas. La Bolsa elaborará un reporte diario mediante el cual informará a la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios sobre precios compradores y vendedores (de soja, harina de soja, aceite de soja, trigo, maíz y aceite de girasol), para distintos períodos de embarque en los que se registre actividad comercial. La Subsecretaría tendrá en cuenta esta información junto a otras fuentes con las que normalmente consulta para la elaborar los precios FOB oficiales.BIND Banco Industrial lanza API Bank, un nuevo servicio que busca potenciar los negocios digitales y optimizar procesos operativos financieros. El espíritu de la iniciativa es desarrollar el concepto de "Banco Integrado", ofreciendo el acceso a servicios transaccionales financieros para que estos sean utilizados directamente desde sistemas aplicativos sin intervención humana. Más información en apibank.bind.com.ar.Bodega Familia Schroeder celebró la obtención de diferentes galardones para sus productos espumantes. El H. Schroeder Extra Brut, lanzado al mercado hace apenas unos meses, fue galardonado con Medalla de Oro en el Concurso Effervescents du Monde y elegido uno de los 10 mejores espumantes del mundo. Además, tanto la versión Brut Nature como la Brut Rosé recibieron Medalla de Plata en la competencia que se realiza cada año en Francia.Junto a las importantes obras de infraestructura que se están llevando adelante para modernizar integralmente el aeropuerto de Ezeiza, el Ministerio de Transporte de la Nación y Aeropuertos Argentina 2000 están desarrollando una serie de iniciativas para mejorar los servicios que se ofrecen en dicha terminal aérea. Por ello, como parte del nuevo programa "Experiencia Ezeiza", el aeropuerto ofrecerá tarjetas con descuentos para el estacionamiento, los locales gastronómicos y los comercios, entre otros beneficios.Hstern sugiere regalar joyas de la colección Iris para celebrar San Valentín. Un viaje al fondo del mar llevó al desafío de reinterpretar en joyas la delicadeza de la vida marina y la creación de la colección. Minimalismo delicado y traducido en siluetas femeninas de oro rosé 18K recuerdan la belleza del amor.Banco Macro ofrece beneficios y espectáculos en los principales destinos turísticos de la Argentina. Además, pone a disposición de los clientes Whyline, la aplicación que otorga turnos remotos y estima el tiempo de espera para cada trámite que se debe realizar en una sucursal, para evitar filas y no perder tiempo en las vacaciones. Más en www.macro.com.ar.Boulangerie Cocu, la panadería francesa en Palermo Soho, celebra el Día Internacional de la Candelaria con los tradicionales crêpes del 2 de febrero. Desde hoy y hasta el viernes propone un menu de Crêpes salados, en dos variedades: completos (con jamón, queso y huevo) o veggies (con vegetales grillados y queso); así como de crêpes dulces, de chocolate o de limón y azúcar. Más en www.cocu.com.ar.Twistos sigue innovando en el segmento de snacks de arroz, complementando su plataforma salada. En esta oportunidad presenta Snack con Arroz Dulce, un producto horneado que llega en su presentación de 90 gramos en dos sabores: Chocolate Semi-Amargo y Miel.Kaiken presenta un nuevo vino blanco de la línea Estate, se trata de un blend Sauvignon Blanc Semillón cosecha 2017 elaborado con uvas provenientes de la finca que la bodega posee en Agrelo. La línea cuenta también con un Malbec, un Cabernet Sauvignon y un Rosé Malbec.Universal Assistance S.A. anunció la promoción del 50% de descuento para acompañantes en todos los viajes para sus marcas Universal Assistance y Travel Ace Assistance. La promoción rige para contrataciones efectuadas durante todo el mes de enero. Más información en www.universal-assistance.com.