El mundo de los negocios

La compañía finlandesa Wärtsilä participó de la construcción de centrales termoeléctricas en la Argentina por más de 515 megawatt (MW) de potencia durante 2017, estableciendo un nuevo récord desde que la empresa está presente en el país. En total, fue el proveedor de tecnología de siete plantas térmicas instaladas bajo la órbita de la resolución 21/2016 del Ministerio de Energía y Minería, que impulsó la construcción de centrales. Más información en www.wartsila.com.Movistar lanza una promoción especial para el verano, mediante la cual ofrecerá equipos con descuentos de hasta un 30% tanto en los Centros de Experiencia de Clientes, como en agentes oficiales, retails, su canal de e-commerce o en el 0800-321-1111. La oferta, que estará vigente hasta el 28 de febrero inclusive, posee varias opciones de modelos, cada uno pensado para distintos segmentos. Más información en www.movistar.com.ar/plancanje.Hisense participó de la Consumer Electronics Show que se desarrolló en La Vegas. Allí presentó su innovador 4K Smart Laser TV y la edición especial de televisores para el mundial: Hisense U9 ULED y Hisense U7 ULED. También su Smart Home, una tecnología de interacción de voz que permite conexión con sus televisores, electrodomésticos, cortinas, sistema de seguridad, instalaciones livianas e instalaciones de entretenimiento para crear una vida inteligente para el usuario final.Los Pinos Resort & Spa en Termas de Rio Hondo ofrece una promoción para enero y febrero. A su régimen all inclusive le suma la posibilidad de incluir el pasaje aéreo desde Buenos Aires en los paquetes de 7 noches en sector Colonial (máximo dos pasajes por habitación), con cupos limitados. Otra ventaja es la opciòn de pago con tarjetas de crédito y el Plan Ahora 12. Informes y reservas al 011-4326 5257Best Western Hotels & Resorts, una de las mayores redes hoteleras del mundo, desembarca en Argentina y Uruguay de la mano de Olga Lily Motisi y Eduardo Perez-Orive, de la consultora internacional Hostling -Hospitality, Learning & Consulting. Ofrece a los propietarios de hoteles formar parte de la red, manteniendo su independencia operacional mientras se benefician con las ventajas de pertenecer a la cadena hotelera de jerarquía internacional, través de alguna de sus once marcas.Banco Macro está presente en las principales ciudades de la Costa Atlántica bonaerense ofreciendo a sus clientes beneficios y experiencias. La entidad auspicia actividades culturales en Mar del Plata y es Presenting Sponsor de la edición número 100 del Abierto del Sur de la República, el tornoe de golf que se desarrollará desde este jueves. En la ciudad de Pinamar, está presente en el balneario "Terraza del Alba". Allí, los clientes acceden a los mejores beneficios. El próximo sábado se realizará el torneo de golf "Banco Macro" en Links Pinamar, donde jugarán clientes e invitados especiales. Luego habrá un cocktail donde se entregarán premios y además se realizarán sorteos.Cablevisión anunció la incorporación en su grilla de alta definición de cuatro nuevas señales: HBO Family, FOX Family, Más Chic y H2. Las señales, que son espejo de sus versiones en SD, están disponibles desde el lunes pasado para los clientes de Cablevisión HD y también en Cablevisión Flow, para disfrutarlas desde cualquier dispositivo. En los casos de HBO Family y FOX Family, para visualizar los nuevos canales HD los clientes deberán estar suscriptos a los paquetes premium de HBO y FOX respectivamente.RCA presenta su nuevo Soundbar 2.0 con conexión Bluetooth y diseño ultradelgado. El RSBAR14 cuenta con una potencia de 30WRMS, entrada por fibra óptica y una entrada auxiliar. Funciona con control remoto y brinda una frecuencia de 100 a 200Hz. Más en www.rca.com.ar.Nike presenta la nueva camiseta que vestirá Rosario Central durante esta temporada. El renovado diseño posee cuello redondo, mangas azules y exhibe franjas verticales en los clásicos colores azul y amarillo, que acompañaron al club a lo largo de su historia. La estrenarán el 24 de enero en el partido contra Independiente. La camiseta suplente usa el mismo corte de cuello redondo con el cuerpo en color blanco y las mangas en amarillo y será estrenada el 17 de febrero frente a Olimpo.Anclaflex, empresa que se dedida a la creación de materiales para la construcción, cerró 2017 con claros signos de crecimiento. El año pasado, logró facturar $ 151 millones, lo que implicó una mejora de 43% respecto de 2016. Además, incorporó 12 empleados, llegando a 85. Para 2018, tiene como objetivo concretar la mudanza a la nueva fábrica y continuar con el desarrollo de nuevos productos.Fantoche invita una vez más a disfrutar del mejor chocolate y dulce de leche a bajas temperaturas. Así propone a los fanáticos del alfajor cambiar su hábito de consumo: guardarlo en la heladera durante 20 minutos y consumirlo bien fresco redescubriendo su riquísimo sabor. Las características de los alfajores que desarrolla la empresa facilitan esta acción, ya que la cobertura de chocolate que utilizan no se altera, sino que resalta sus cualidades ante las bajas temperaturas,La empresa francesa Smoove ganó la licitación para proveer al servicio de bicicletas públicas de la ciudad de París. La compañía ofrece desde hace ya 10 años sistemas innovadores, inteligentes y conectados al servicio del desarrollo de la movilidad no motorizada. Actualmente, está presente en 28 ciudades de, 14 países diferentes, con cerca de 9000 bicicletas. En 2018, Smoove superará las 30.000 bicicletas conectadas a nivel mundial con la llegada de su producto estrella: la bicicleta pública con asistencia eléctrica (VAE por sus siglas en francés, "Vélo à Assistance Electrique").Galletitas Cilo comienza el año sumando una novedad a sus Lengüitas sabor coco; una nueva receta, que se presenta con un agregado extra de ralladura de coco de alta calidad nutricional, por su aporte en potasio y fibras, además de sus propiedades antioxidantes. Las galletitas se presentan en envase familiar de 340 gramos. Más en www.cilo.com.ar.Nicholson y Cano Abogado asesoró a BID Invest en el otorgamiento de un préstamo A/B de hasta U$S 30 millones para Terminal Zárate, el primer puerto privado construido en Argentina. Los recursos del préstamo se destinarán al financiamiento de las obras de expansión y mejoras en el puerto y el crecimiento continuo del negocio de contenedores de Terminal Zárate.Sui Color anuncia la inauguración de su primer outlet de pinturas, ubicado en la Avenida Combatientes de Malvinas 3178, en el barrio de Villa Ortúzar. Desde el 1º de diciembre pasado, quienes visiten el nuevo local se encontrarán con toda clase de productos tanto para profesionales como para los consumidores finales que quieran ahorrar entre un 30 y un 40%, dependiendo del tipo de producto y la causa de ingreso al outlet.BVS, empresa argentina de soluciones tecnológicas, cerró 2017 con una facturación de u$s 50 millones y la inauguración de su nueva sede en pleno barrio Belgrano. La compañía posee dos unidades de negocio principales: BTI y Tecnología IT. Durante 2017, concretó proyectos con empresas reconocidas como Telefe, Artear, Telefónica, Encompass, entre otras.La agencia ver&comunicar inicia el año con nuevos clientes y proyectos. En el último mes, la marca ganó la confianza de empresas como Bubba Bags, Aquazero y el #1 Nail Salon con más de 30 locales denominado Umara, logrando una cartera de más de 30 clientes fijos. Asimismo, tendrá a su cargo la comunicación de las marca Nutella y Ferrero Rocher Argentina.