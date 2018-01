El mundo de los negocios

Golf solidario

La Fundación Grupo London Supply llevó adelante la 14ª edición del torneo de golf a beneficio "Copa London Supply Group" en el Club del Lago de Punta del Este. Gracias al apoyo de los participantes y sponsors en 2018 se volvió a romper un récord de recaudación, que ascendió a la suma de u$s 990.228. El dinero será destinados en su totalidad a la construcción de un establecimiento para la Escuela Provincial Experimental "Las Gaviotas", de la ciudad de Ushuaia.Coca-Cola inauguró la temporada en su parador de Mar del Plata con el lanzamiento de su versión sin azúcar. El Coca-Cola Point, ubicado en Playa Grande, contó con la presencia de los influencers Belu y Emily Lucius, Valentina Salezzi y Nico Occhiatto, quienes compartieron un momento con sus fans. La actriz Natalie Pérez presentó sus canciones para las más de 3500 presentes y Los Cafres fueron los encargados de coronar la tarde con un show gratuito para toda la familia.Esarq / Estudio Swiecicki Arquitectos presenta su 4º Reporte de Responsabilidad Social Empresaria para informar sobre su desempeño económico, social y ambiental 2016/2017. El informe nace del compromiso asumido sobre los impactos de su actividad y de un proceso de responsabilidad social iniciado en 2012 cuando adhiere al Pacto Global de las Naciones Unidas. Esarq se destaca por contar con 18 obras certificadas y en vías de certificación LEED, que equivalen a 153.000 m2, en todo el país. La certificación contempla el ahorro energético; el manejo de residuos; el ahorro de agua, la calidad del aire de las edificaciones y la selección de los sitios, entre otros puntos.A las ya habituales playas de Pinamar y Cariló, donde brinda conexión WiFi desde hace cinco años en temporada, Fibertel suma este verano el complejo Playa Grande de Mar del Plata, donde los turistas podrán navegar con la misma calidad y velocidad que lo hacen desde sus hogares pero hasta la orilla del mar. Además, la compañía será sponsor de Playa Grande y Samsara Beach, donde brindará conectividad durante todo el año.Messe Frankfurt GmbH presentó las cifras preliminares del ejercicio 2017. Las ventas crecieron hasta alcanzar los ¥661 millones de euros Todas las exposiciones de la filial argentina crecieron un 20% en promedio y sólo en los tres eventos que se realizaron en septiembre (ExpoFerretera, BIEL Light + Building Buenos Aires y Argentina Oil & Gas Expo) participaron 926 expositores y 70.000 visitantes, generando 4227 empleos directos e indirectos.Supervielle Asset Management presenta Premier Performance Dólares, un Fondo Común de inversión a corto plazo. No posee fecha de vencimiento ni necesidad de renovación. La inversión mínima es de u$s 100, el valor de cuotaparte se publica diariamente, no genera gastos adicionales porque carece de comisiones de ingreso o egreso y los inversores podrán operar a través de home banking y/o realizar un retiro parcial o total del dinero de forma ágil y sencilla.Seeds EnergyGroup, empresa dedicada al diseño, construcción y operación de plantas sustentables de energía renovable, invertirá u$s 13 millones en una planta de biogás en Pergamino tras haberse adjudicado la licitación para el Programa RenovAr 2. Estará ubicada cerca del Parque Industrial de la ciudad, tendrá una potencia eléctrica de 2.4 MW y generará más de 80 puestos de trabajo durante la etapa de construcción, y unos 40 a 50 empleos directos e indirectos una vez operativa.Grupo Calipso, empresa desarrolladora de software ERP & CRM, creció más de 40% en ventas e incorporó 55 clientes nuevos, incluidos 14 del exterior. "Los resultados han sido mejor de lo esperado y el 2018 perfila promisorio. Aspiramos a un crecimiento fuerte en nuestro posicionamiento internacional del orden del 70 %", comentó Pablo Iacub, CEO de Grupo Calipso.Buquebus lanzó los nuevos kioscos digitales para que sus clientes se conecten con el verano. Se trata de dispositivos que estarán ubicados a lo largo de la costa de Punta del Este durante toda la temporada, con el fin de optimizar el servicio ofrecido a los usuarios. A través de este medio, las personas podrán realizar consultas, adquirir pasajes y conocer todas las promociones disponibles en su sitio web www.buquebus.com.Aerolíneas Argentinas realizó un vuelo comercial entre Buenos Aires y Mar del Plata, en el marco de la presentación de un nuevo Boeing 737 MAX 8. Se trata del segundo de los cinco aviones de este tipo incorporados a la flota de la compañía. Las unidades restantes se recibirán a fines de enero, febrero y mayo de este año. Con una configuración de 170 asientos por equipo (8 en Club Economy y 162 en económica), su mayor autonomía de vuelo abre nuevos horizontes.Para prevenir las Enfermedades Transmitidas por Alimentos, el Centro de Información Nutricional de la Carne de Pollo recomienda extremar los cuidados al manipular el pollo, en especial durante el verano, en donde con las altas temperaturas y la humedad ambiente los alimentos son más susceptibles al desarrollo microbiano. Al comprarlo, debe tener su piel húmeda, intacta y sin manchas marrones. Su color puede ser blanco o amarillo y el olor debe ser agradable y fresco. Las puntas de las alas no deben estar oscurecidas, ni presentarse pegajosas.CBSé es sponsor del piloto Daniel Mazzucco, uno de los argentinos con más presencia en la competición anual del Dakar y referente de los Quads 4x4. La compañía está presente en la prueba con más de 40 clientes de Salta, San Juan y Córdoba. Y para finalizar la prueba, el próximo sábado se hará presente en Villa Carlos Paz con el Truck "Mate-Ando".