El mundo de los negocios

Premios

Pymes

Videojuegos

Energía

Muestra

Vino

Inversiones

Renovables

Encuentro

Sucursal

La Asociación Dirigentes de Empresa (ADE) otorgó el "Premio al Dirigente de Empresa" Este año, los ganadores fueron Enrique Cristofani, del Santander Río (Categoría Servicios); Pedro Manuel Vigneau, de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Agroindustria); Enrique Alemañy, Ford Grupo Sur (Industria); Guillermo Dietrich, Grupo Dietrich (Comercio); Diego Tipping, Cruz Roja Argentina (Empresa y Comunidad); Gerardo Werthein, Comité Olimpico Argentino (Entretenimiento) y un reconocimiento especial para Julita Maristany, Presidente de Asociación Iberoamericana Mujeres Empresarias.El presidente de CAME, Fabián Tarrío, asistió junto a su esposa, Blanca Nieves Loria, a la misa matinal en la capilla de la Casa de Santa Marta. Allí, el Papa Franciso expresó su reconocimiento a las pequeñas y medianas empresas y dijo: "Las pymes van a salvar al país".Compumundo será Sponsor Oficial de la edición 2017 de Argentina Game Show, la feria de videojuegos y tecnología más grande de Argentina, que se llevará a cabo los días 27, 28 y 29 de octubre en el Centro Costa Salguero. Allí presentará un stand con experiencias de juego en vivo, títulos exclusivos y las últimas novedades de la industria, tanto para jugadores de consolas como de pc, además de sorteos y ofertas por hora.Genneia concretó la emisión de las acciones por un aporte de capital aprobado por sus accionistas por un total de u$s 50 millones. El aporte, que completa los compromisos asumidos frente a los inversores en relación con los objetivos de niveles de deuda y aportes de los accionistas, será destinado al plan de desarrollo de parques eólicos en nuestro país. Consciente de las necesidades de incorporar mayor generación eléctrica para acompañar el crecimiento del país, Genneia participará de las nuevas rondas del programa RenovAr, como así también incursionará en la venta de energía renovable para grandes usuarios a través de su cartera de proyectos ready to build por 500 MW adicionales.Cynar avaló ayer la muestra fotográfica YUEN, con el propósito de homenajear a la colectividad china en la Argentina, a través de las obras de cinco artistas de ambas nacionalidades: Kewei Ji, Alejandro Chen, Adri Godis, Kris Tsai y Emanuel Acosta. La muestra se realizó en San Martín 1638, Vicente López.Cosecha Tardía se renueva y esta temporada primavera/verano presenta Oasis Edition, sus nuevas cápsulas y etiquetas intervenidas con aves tropicales y tramas coloridas. El vino dulce llega en sus tres versiones blanco, rosado y tinto.En el marco de la "Semana Mundial del Inversor 2017" (World Investor Week), la Asociación de Bancos de la Argentina brindará mañana una presentación titulada "Ahorro, inversión y futuro: Sembrar hoy para cosechar mañana". La cita será a las 11 en el salón auditorio de la UADE, ubicado en Lima 775. En tanto, el jueves próximo, a las 19, se presentará en la sede de la Universidad de Palermo, Larrea 1079.Green Power realizará el segundo Congreso Internacional de Energías Renovables de Argentina que contará con la presencia de expertos internacionales, inversores, empresas de tecnología y los líderes del sector de las energías renovables argentino. El evento se llevará a cabo desde hoy y hasta el 5 de octubre en el Hotel Hilton de Buenos Aires.Con más de 1500 emprendedores y empresarios, Banco Galicia realizó la edición 26ª de sus Encuentros Buenos Negocios destinados a empresarios pyme. El evento tuvo dos ejes temáticos: innovación y liderazgo en tiempos complejos. Además, los ganadores de Premios PYME 2017: Eriochem, Tecnovax, Juguetes Rasti y Deisa contaron cuáles fueron las decisiones de negocios que tomaron y los llevaron a trascender. El objetivo fue inspirar y potenciar a la pymes.El presidente del Banco Ciudad, Javier Ortiz Batalla, celebró el record de inauguraciones y destacó que "Pompeya es la decimosegunda sucursal que abrimos en poco más de un año". Remarcó que estas nuevas posiciones son "muy bienvenidas en un contexto donde el crédito hipotecario crece seis veces por encima de la inflación y el crédito a empresas tres veces por sobre la inflación". Fernando Elías, vicepresidente del Banco Ciudad, señaló que "con este corte de cinta sumamos a Pompeya una sucursal equipada con la más moderna tecnología y con toda la oferta crediticia y de servicios bancarios, que sin duda contribuirá al desarrollo de la zona sur de la Ciudad, que cada día se vuelve más pujante".