El mundo de los negocios

El presidente del Banco de la Nación Argentina (BNA), Javier González Fraga, inauguró el stand del BNA en la Exposición Rural 2017, junto con el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, y el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Miguel Etchevehere. En el discurso inaugural, Fraga destacó que "el Banco Nación continúa con el lanzamiento de líneas de crédito específicas para apoyar al sector ganadero, de la maquinaria agrícola, a las pymes de todos los sectores productivos y a las familias argentinas, a través del créditos en sus diversas formas". "Queremos un Banco Nación grande, por eso desde esta institución estamos impulsando además líneas para prestarle al esfuerzo, entre ellos, becarios, deportistas, recién egresados, emprendedores y a las organizaciones públicas y privadas", agregó.Coto hizo entrega de la obra de ampliación y remodelación de la Guardia Central del Hospital de Niños de Santa Fe "Dr. Orlando Alassia". A través de la 15a Campaña de Bien Público "Tu vuelto ayuda. Ayudá con tu vuelto" y gracias al aporte de los clientes de COTO Cicsa se logró recaudar $ 12.000.000, fondos necesarios para lograr dicho objetivo.Otra obra de bien concretada gracias al aporte de la comu nidad. El viernes pasado con la presencia de las autoridades del Hospital, funcionarios del Gobierno Provincial y de la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe, junto a personal Directivo de COTO Cicsa, se llevó a cabo el acto de entrega de obra de la nueva Guardia Central del Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia, modelo en su concepción edilicia a nivel nacional.El nuevo pabellón dispone de 400 m2 y cuenta con 5 consultorios para la atención de pacientes, oficinas de administración, recepción y una sala de espera de 115 m2. Además se construyeron 2 baterías de sanitarios adecuados para personas con movilidad reducida y para el uso de las personas que concurran al hospital. Las instalaciones cuentan con protección contra incendios.COTO Cicsa por su parte puso a disposición, en forma totalmente gratuita, a un grupo especializado de profesionales (ingenieros, arquitectos y técnicos) altamente capacitados para efectuar el proyecto y el seguimiento de obra hasta su entrega en este momento.La empresa COTO Cicsa también ha donado todos los equipos de aire acondicionado y los televisores leds que se han instalado en este pabellón.Para completar su kit de pequeños electrodomésticos orientados al desayuno, Hitachi sumó la sandwichera HS-701-AR y la cafetera HCM-200 AR. La primera de ellas es segura y portátil, y cuenta con apagado automático y rejilla antiadherente y antideslizante que facilita su limpieza. La segunda tiene un timer para programar el café en cualquier momento del día y una capacidad de 1,5 litros, sistema antigoteo y display digital iluminado.La compañía Movistar lanzó una nueva campaña de la promo Multiplicate. Se trata de dos comerciales creados por la agencia Dhélet Y&R, donde se siguen poniendo en valor las elecciones de las personas y la posibilidad de mejorar la vida a través de la conexión. Mediante la promo Multiplicate, los clientes prepagos de la empresa pueden triplicar, cuadruplicar, quintuplicar y hasta sextuplicar el valor de sus recargas, a partir de 5 pesos.Después de que el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos pusiera en vigencia mayores medidas de seguridad para pasajeros viajando a los Estados Unidos, llevando en cabina equipos electrónicos de mayor tamaño que un teléfono inteligente, Aerolíneas Argentinas informó que ya ha realizó la compra de tres equipos de inspección cuyo proceso de instalación está en marcha. Cabe destacar que el nuevo protocolo no se aplicará al equipaje o dispositivos electrónicos despachados para ser transportado en la bodega de los aviones.Narvaez Superbid, plataforma de subastas online líder de la región, anuncia la realización de una original subasta de 35 medallas de oro de 18 kilates desde su web www.narvaezbid.com.ar el viernes 28 de julio. Las 35 unidades a subastarse, pertenecían a importantes entidades bancarias. Pesan 15 gramos y miden 3 cm de diámetro cada una. El valor de precio base es de $ 50.000 (una quinta parte de su cotización real) y dicha subasta está abierta a todo tipo de público.Yerba Mate CBSé, empresa líder en la categoría yerba mate con hierbas y saborizadas, puso en marcha una tienda online en Mercado Libre. En ella se pueden adquirir sus coloridos mates térmicos y de vidrio forrados con cuero, kits materos compuestos por bolso de diseño, termo, bombilla y mate CBSé, kit de bolsa ecológica con mate, termo y bombilla CBSé, sin la necesidad de moverse de su casa.El Banco Ciudad presentó su nuevo producto "Ciudad Veloz Pymes", orientado a brindar asistencia financiera a las pequeñas y medianas empresas, con otorgamiento muy ágil y para amplios destinos. Con la nueva propuesta las empresas reciben asistencia hasta $ 3 millones y podrán elegir entre un mix de productos, a saber: acuerdo en cuenta corriente y/o Préstamos para Capital de Trabajo; descuento de cheques de pago diferido a una tasa fija del 17% TNA; documentos y/o adelantos en cuenta corriente con cesión de facturas. Solo hay que solicitar la precalificación vía web, remitir la información solicitada y con la preaprobación, presentar la documentación original al oficial de crédito asignado.Think Thanks fue distinguida una vez más por el Instituto Latinoamericano de Comercio Electrónico, como la mejor Agencia de Marketing Online para eCommerce. El premio fue entregado en el marco del evento Ecommerce Day Perú.Philco, la reconocida marca de electrónica, se une a Cartoon Network, el canal de cable primero en rating y el más visto por la audiencia general e infantil de cable en Latinoamérica, para lanzar una edición limitada de la Tablet de Hora de Aventura, uno de los shows icónicos de Cartoon Network. Con un diseño divertido y colorido, el dispositivo cuenta además con contenidos exclusivos como juegos, wallpapers y episodios de la serie que los más pequeños de la casa podrán disfrutar en todo momento.Del 1 al 31 de julio el hotel Aspen Towers, perteneciente a la cadena Aspen Hotels que comprende Aspen Suites y próximamente inaugurará Aspen Hotel Boutique, propone un atractivo paquete para estas vacaciones de invierno 2017 y así disfrutar junto a toda la familia. El plan contará con family plan, donde dos adultos podrán alojarse junto a dos niños de hasta 12 años, desayuno buffet, WI-FI, late check out sujeto a disponibilidad.La compañía canadiense Finning apoyará iniciativas comunitarias en nueve ciudades de Sudamérica. En Argentina, las iniciativas ganadoras beneficiarán al cuerpo de Bomberos de la provincia de San Juan y a la organización civil "Sin chicos no hay futuro" de Buenos Aires. Mejoramientos de infraestructura, fortalecimiento de emprendimientos femeninos, capacitaciones, entre otras iniciativas son las que colaboradores de Finning Sudamérica desarrollarán en Argentina, Chile, Bolivia y Uruguay, en el marco del programa de Fondos Concursables "Manos a la Obra" 2017 que impulsa la compañía en los territorios donde opera.Bridgestone, la compañía de neumáticos más grande del mundo, consolidó su apoyo a los Juegos Olímpicos de la Juventud que se llevarán a cabo en Buenos Aires en 2018: la empresa se unió a la comisión organizadora para celebrar el Día Olímpico con un evento gratuito, llevado a cabo en el Parque 3 de Febrero a comienzos de julio. En esa ocasión, Bridgestone Argentina presentó la Experiencia de Simulador de Accidentes de auto, donde la gente pudo experimentar las consecuencias de un choque a 15 kilómetros por hora, incrementando así la conciencia sobre la seguridad vial.Con el objetivo de seguir innovando, Fantoche se renueva con el lanzamiento de dos novedades en el mercado golosinero: conitos rellenos de dulce de leche y confites de chocolate, bajo la marca Fantoche Like. Así, la marca nacional con 50 años de trayectoria, incorpora nuevos productos que se suman a sus líneas de alfajores, galletitas, budines y panes dulces. "Crecemos como empresa y crecemos en productos. Para nosotros es un orgullo seguir creando golosinas que les gusten a nuestros clientes. Con los confites buscaremos llegar al público adolescente y a los niños; y con los conitos, continuaremos llegando a toda la familia", sostuvo Claudio Messina Gerente de Marketing de Fantoche.Para las vacaciones de invierno, Galicia Éminent desarrolló una alianza con la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes, con la que planearon actividades para niños y adultos que se extenderán hasta el 30 de julio. En ese marco, niños de 5 a 10 años y sus familias podrán conocer la exhibición retrospectiva de Luis Felipe Noé y realizar actividades que proponen despertar la imaginación y la curiosidad artística. De lunes a domingo, también habrá un taller de pintura mural, de lunes a domingo entre las 14 y las 16.30 (con inscripción previa).