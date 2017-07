El mundo de los negocios

Nuevas variedades de Isenbeck

Isenbeck, la cerveza elaborada a base de 100% malta, sin aditivos ni conservantes, lanzó al mercado dos nuevas variedades, Dark y Märzenbier, las cuales continúan resaltando los atributos y calidad de su cerveza. La celebración tuvo lugar en Buller Pub, ubicado frente al cementerio de Recoleta. El evento contó con la conducción de Gonzalito Rodríguez, mientras que Esteban Lamothe, Facundo Arana y Natalie Pérez disfrutaron de la ambientación y degustaron las nuevas variedades. La Märzenbier es una cerveza maltosa y robusta, algo tostada y con una dulzura residual que da lugar a un final muy agradable. En su elaboración se utilizan distintos tipos de maltas especiales, que le proporcionan su caracter y personalidad especial.El presidente Mauricio Macri junto a la primera dama Juliana Awada acompañaron a la Fundación Favaloro en la Gala Homenaje al Dr. René G. Favaloro, realizada el miércoles 12 de julio en el hotel Alvear Icon, al conmemorarse el 50° Aniversario del Bypass. Entre los más de 500 invitados, estuvieron presentes el ministro del Interior, Rogerio Frigerio; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; la ministra de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Ana María Bou Pérez; el vicegobernador de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Salvador y el secretario general de la Provincia de Buenos Aires, Fabián Perechodnik, entre otros importantes funcionarios. También asistieron personalidades como Susana Giménez (madrina de la Fundación Favaloro), Mirtha Legrand, Facundo Manes, Daniel Vila, Gustavo Weiss, Martín Cabrales, Enrique Pescarmona, Pamela David, Alfredo Leuco, Carlitos Balá, Mora Godoy, Mónica Gutiérrez, Felipe Pigna, Jairo y Paula Pareto; entre otros periodistas, empresarios, músicos y deportistas que acompañan el trabajo de la organización. La conducción del evento estuvo a cargo de Teté Coustarot y contó con el apoyo de importantes empresas.La inauguración de la Central Térmica Bragado, 37 días antes del plazo estipulado en la licitación, permitió aportar 118,2 MW de potencia al sistema eléctrico. Jorge Pablo Brito, presidente de Genneia, se manifestó "orgulloso por lo que hemos logrado. Fue un sueño que compartimos en el interior de Genneia con mucha ilusión y a la vez con mucho esfuerzo y profesionalismo. Corrimos para cumplir con los tiempos y las formas. Y lo logramos. Entregamos energía un mes antes de lo acordado".Con la presencia del presidente del Banco de la Nación Argentina (BNA), Javier González Fraga, y del titular de la Fundación Empretec, Jorge Lawson, se lanzó la 9° Edición del Concurso "Emprendimientos Innovadores Banco Nación 2017". Hasta el 8 de septiembre de 2017, se convoca a emprendedores que se encuentren desarrollando un emprendimiento innovador que aún no se haya lanzado al mercado o que no tenga más de un año de actividad. El certamen distribuirá un total de $ 725.000 en premios. Bases y condiciones en www.bnaemprendedores.com.arLa Bodega Suter celebró 120 Años de protagonismo en el mundo del vino. La tradicional firma, fundada por el suizo Otto Suter en 1897, cuenta con una venta de 11 millones de litros anuales entre las diferentes líneas. Uno de los últimos lanzamientos, referidos a tecnología e innovación, es el formato Wine Dispenser (ideados para permitir el consumo de vino por copa), el cual refleja el constante espíritu de renovación.Stella Artois, la cerveza europea número uno y una de las marcas más elegidas por los argentinos, lanzó en todo el país su nueva lata de aluminio que provee de 473 centímetros cúbicos y viene en un cómodo pack de seis unidades. Esta nueva se suma a las conocidas presentaciones de Stella Artois 975cc retornable y descartable y de 330cc.Red Linx, empresa especializada en dar soluciones tecnológicas al mercado financiero, puso en marcha un programa de beneficios a su personal, que incluye aspectos destacados como un mes de licencia por paternidad, ingreso en forma gradual de jornada laboral para la madre, reintegro de guardería para los hijos hasta los 3 años de edad inclusive, un sueldo adicional anual por matrimonio, pago del 100 % de gimnasio y up grade de plan médico. La propuesta para este año se completa con diferentes opciones de días adicionales de vacaciones, que van desde el viernes flex, hasta una semana adicional.El viernes saliernon a la venta las entradas para la segunda función del show que Maluma brindará en el Hipódromo de Palermo, el próximo 3 de diciembre. Banco Macro permite comprar las localidades con tarjetas de crédito hasta 6 cuotas sin interés en www.ticketportal.com.ar. El artista del momento agotó las entradas para la primera fecha, que tendrá lugar el 1 de diciembre, en menos de una semana. El fenómeno colombiano también se presentará el 25 de noviembre en el Orfeo Superdomo de Córdoba y el 26 de noviembre en el Hipódromo de Rosario.Un nuevo varietal de alta gama llegó al mercado. Se trata de Dante Robino Reserva Bonarda 2015, elaborado por la bodega de la familia Squassini, con uvas cosechadas en viñedos propios de más de 20 años de antigüedad ubicados en Santa Rosa, Mendoza. Este vino tiene una crianza de 12 meses en barrica de roble francés que le otorga gran intensidad, concentración y elegancia. Un cuidadoso manejo del viñedo, cosecha manual en pequeñas gamelas y bajo rendimiento por hectárea, son las premisas que dan origen a este gran vino.En alianza con el Ministerio de Educación de Santa Fe, Acindar Grupo ArcelorMittal y Fundación Acindar, lanzaron la edición 2017 del Programa "Tramas Digitales" en las instalaciones del CEF N°26 "Chaná Tambú" de Villa Constitución. El mismo sorprendió con su innovador formato, denominado 'Plaza Digital', que ofreció talleres de robótica, videos juegos educativos y producciones del programa dirigidas a estudiantes de las escuelas de la ciudad. El acto estuvo encabezado por el gobernador Miguel Lifschitz y el CEO de Acíndar, José Giraudo, entre otras autoridades.La marca ATMA presentó nuevos productos para la vivienda. Se trata de tres modelos de convectores de vidrio, que cuentan con con 1500 W de potencia y se encuentran disponibles en tres colores (blanco, negro y rojo). Se destacan por poseer un termostato digital y un modo ECO que optimizan el uso de la energía, permitiéndole al usuario ahorrar en los costos de su tarifa de luz y contribuir con un consumo general más consciente. Además, cuentan con la función de corte de seguridad antivuelco, que hace que ante una eventual caída se interrumpa su funcionamiento.La empresa Blindex acaba de lanzar al mercado Blindex Energy pensado especialmente para el ahorro de energía y la aislación térmica. Este producto fue desarrollado para usar exclusivamente en unidades de Doble Vidrio Hermético (DVH) ya que permite mejorar el rendimiento de los equipos de calefacción y refrigeración.La brasileña Linx, líder en software de gestión para el comercio minorista, adquirió en u$s 16,3 millones el 100% del Grupo Synthesis, empresa fundada en Buenos Aires y dedicada a desarrollar y comercializar software de automatización para puntos de venta y soluciones para medios de pago electrónico de cadenas minoristas de toda la región. En los últimos 12 meses, su facturación bruta fue de 7 millones de dólares.En el marco de su plan 2020, Securitas inauguró un nuevo edificio que comprende 1600 m2 dedicados exclusivamente a la tecnología, ubicado en Nicolás Repetto 3421, Olivos. En esta sede se encuentran el SOC (Centro de Operaciones Securitas) y el Securitas Experience, donde los clientes podrán conocer y ver en tiempo real los servicios de protección ofrecidos.La empresa china Hisense, sponsor oficial de la Copa Mundial de la FIFA y tercer mayor fabricante de TV del mundo, presentó un nuevo modelo de 43'' y 50'', que se destaca por su tecnología ULED, que brinda el mejor contraste y calidad de imagen. Las mismas vienen con HDR, bluethooth para compartir pantallas, sonido dolby & DBX y control remoto One Touch Access.El Ministro de Producción bonaerense, Javier Tizado, disertó en la apertura del XI Coloquio del Consejo Portuario Argentino “Estrategia y Gestión Portuaria” que se llevó a cabo en el Puerto Quequén, en donde resaltó la “importancia de las vías navegables” que posee la provincia. También participaron del evento el subsecretario de Puertos y Vías Navegables nacional, Jorge Metz; el subsecretario de Agricultura de la Nación, Luis María Urriza; el Subsecretario de Puertos de la Provincia, Marcelo Lobbosco y el presidente del Consorcio de Gestión, Arturo Rojas, entre otras autoridades. “Esto se llama diálogo, y es lo que necesitamos, entre empresario, estado y dirigentes gremiales”, agregó. “Estamos complementando el espectacular plan de inversiones que tiene Nación, con obras provinciales. Hay un mandato de Macri y Vidal, que es reducir el costo argentino. Lo vamos a lograr invirtiendo, no sólo con fondos públicos, sino atrayendo inversión. Y un claro ejemplo de eso es Quequén, donde las empresas vuelven a confiar y tienen previstos planes de inversión”, añadió.