El impacto de la Inteligencia artificial en las compañías

Cómo la utilización de inteligencia artificial puede volver más competitiva y eficiente a una empresa, fue el eje de la disertación de Diego Tártara, Chief Technology Officer of Studios y Business Hacking Studio Partner de Globant.

“Creo que no se me ocurre una situación donde la inteligencia artificial no pueda ser aplicada”, aseveró Tártara, quien luego detalló: “La inteligencia artificial, donde hay involucrado un ser humano, tiene sentido: porque mejora las capacidades de ese ser humano, tiene sentido simplificando procesos, con automatización de la toma de decisiones, conectando mejor con nuestros consumidores. Hay un montón de situaciones donde, si las repensamos, nos damos cuenta que podríamos mejorarlas muchísimo en muchos aspectos, desde cuestiones de costo hasta experiencias”.

En ese marco, se refirió al concepto que en Globant llaman “organizaciones aumentadas”. “Lo entendemos como una organización que hace adopción de tecnología para mejorar sus capacidades. Y en especial de tecnologías de inteligencia artificial. ¿Por qué hacemos hincapié en IA, porque es sin duda una de las tecnologías que tienen mayor impacto en el negocio, es la más transformadora”, sostuvo Tártara, que concluyó: “El impacto que tiene es enorme, cuando empezás a repensar distintas áreas de tu compañía, procesos internos, forma en que conectás con el cliente, experiencia, con la óptica y con el poder que te da la tecnología de inteligencia artificial, empezas a encontrar soluciones muy innovadoras que te vuelven muchísimo más competitivo en el mercado”.