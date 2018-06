El gas, mucho más que combustible de transición en la Argentina

Nuestro compromiso forma parte de los esfuerzos en pos del desarrollo sostenible: tenemos que generar las condiciones para producir energía asequible y menos contaminante de la que estamos haciendo hoy". Fue con este enunciado que Juan José Aranguren abrió el diálogo que mantuvo con un grupo reducido de periodistas en lo que fue su última entrevista como ministro de Energía y Minería nacional. El marco del intercambio fue el Foro Latinoamericano de Energía que organizó el World Energy Council (WEC) en San Carlos de Bariloche, el mismo día en que iniciaban reuniones energéticas del G20. En relación a las conversaciones que se darían en dicho escenario, acotó: "Todos los países están transitando un camino de energías menos limpias a energías más limpias".

En el caso de la Argentina, cuya matriz energética tiene un alto componente de combustibles fósiles (léase, petróleo y gas), esa transición en palabras del expresidente de Shell Argentina implicaría el progresivo abandono del consumo de hidrocarburos líquidos y de carbón, algo que podría concretarse en pocos años. Ello, gracias al impulso de las energías renovables y una mayor producción del propio gas, que fue calificado por Aranguren como "el fósil que tiene menor generación de dióxido de carbono" (uno de los gases de efecto invernadero, GEI, que causan el cambio climático).

Nuclear y distribuida

La cuarta y quinta centrales nucleares, de momento, no siguen en carpeta. "Los proyectos respondían a un memorándum de entendimiento que se había firmado en 2014 con China. En la actualidad, la actual situación fiscal que tiene la Argentina nos obliga a ser prudentes. Por lo tanto, le hemos propuesto al Gobierno chino suspender, postergar, estos desarrollos. No estamos, en este momento, en condiciones de hacer una inversión de un orden de entre u$s 14.500 y 15.000", dijo Aranguren, quien también hizo referencia a la reglamentación de la Ley de Generación Distribuida: "Ya la tenemos . Estamos haciendo algunas consultas con las provincias, para luego poder tener una adhesión rápida. Es una cuestión de semanas, no más".