El detox capilar se impone

El 'detox', la tendencia a ofrecer productos que desintoxican el cuerpo, se expande en varios mercados y ahora parece ser el turno de los shampoos. La nueva insignia que caracteriza a las firmas de productos para el pelo es que no se busca agregar valor a través de químicos sino de ingredientes que se encuentren en la naturaleza. Un cambio de rumbo que busca posicionar a un segmento clave del mercado del Consumo Masivo. La tendencia surgió de los centros de Spa y tratamientos especiales, y ahora se expande a productos de uso diario.

Hasta hace algunos años no era extraño pasarse minutos en los pasillos del supermercado tratando de decidir qué producto ofrecía más soluciones a los problemas que afectaban al pelo. No importaba mucho qué se le ponía a la cabellera, siempre y cuando solucionara las puntas quebradizas, la caspa o el daño de la tintura. Sin embargo, en la actualidad, las tendencias de consumo cambiaron considerablemente y, tal como sucede con la alimentación, en los productos que se colocan en el cuerpo también se busca una vuelta más hacia lo natural, según comentan a El Cronista expertos y ejecutivos de algunas de las marcas más relevantes del rubro.

Es un hecho: en el último tiempo ha crecido la tendencia de consumir productos de origen natural, ya sea porque se desea mejorar el estilo y calidad de vida o por bienestar. Al momento de alimentarse, cuidar el cuerpo, rostro o cabello cada vez son más los individuos que eligen productos naturales y orgánicos. Por eso, basta con analizar los nuevos lanzamientos de las marcas de shampoo para notar un patrón de consumo: detox, desintoxicante, pureza e ingredientes naturales son los conceptos que más se usan, y a la vez, que más buscan los consumidores.

Lanzamientos purificantes

"En lo que respecta a Elvive, la línea Arcilla ha sido una gran incorporación este año, teniendo en cuenta la tendencia 'detox', que no solo parte de la alimentación sino de todos los productos que consumimos", explica Brenda Bianquet, gerente de Comunicación y Digital- División de Consumo Masivo de L'Oréal Argentina. La compañía investigó no solo a los consumidores, sino también cómo la contaminación ambiental de grandes ciudades provocaría daños en el pelo.

En este sentido, L'Oréal Paris estudió las consecuencias de los factores externos (como la contaminación y el clima) e internos (como el estrés o los cambios hormonales) en el pelo y descubrió que los mismos dejan un 56% más de impurezas dejándolo opaco y pesado. Esto produce que los niveles de vitamina E caigan un 91% aproximadamente y que se comprometa la vitalidad del cabello.

Así fue que, después de analizar estos datos y otros surgidos de la percepción de los mismos clientes, las marcas más conocidas de productos para el pelo se focalizaron en brindar líneas que apuntan a contrarrestar los efectos negativos que produce vivir en grandes urbes y llevar un acelerado ritmo de vida.

Es por eso que también Sedal cuenta con su aliado para hacerle frente a esta nueva tendencia. "Sedal Pureza Detox", una línea pensada para el cabello seco o graso que necesita un detox de los agresores del ambiente como el polvo, el exceso de oleosidad y los residuos, en pocos meses se transformó -debido a la moda- en uno de los best-sellers de la marca, según supo El Cronista de fuentes del mercado.

Dove, por su parte, se sumó al lanzar la nueva gama de productos Nutritive Secrets, con tres variedades inspiradas en ingredientes de origen natural que ofrecen un nivel superior de nutrición y cuidado a sus shampoos tradicionales. Aunque la apuesta verdaderamente fuerte en este sentido fue el debut de Fructis, de Garnier, una marca internacional que llegó a la Argentina como parte de la misión sustentable del Grupo L'Oréal para dar respuesta al crecimiento de consumo de productos de origen natural.

Necesidades vs. Preferencias

Si bien las necesidades de los consumidores pueden orientar a las firmas a ofrecer un producto que resuelva sus problemáticas, todavía eso no explica por qué hay una incorporación masiva de productos naturales o más "eco-friendly" en las fórmulas de los shampoos y las cremas. En todo caso, esto último estaría más relacionado con los cambios en las preferencias de los consumidores. Entonces, ¿qué buscan exactamente los argentinos a la hora de comprar productos para el pelo?

Según información detallada por el Grupo L'Oréal, los argentinos son grandes consumidores de productos de belleza y están siempre atentos a las innovaciones. La importancia que se les da a los productos de belleza de uso diario es una característica de la sociedad argentina que siempre está atenta a las tendencias que rigen a nivel mundial, no solo por parte de las mujeres, sino de los hombres también.

En el caso de las mujeres, buscan siempre renovar su look, lo que incluye el uso de productos o accesorios que pueden dañar el cabello. Por eso, son muy importantes para este público los productos de "hair care" que ayudan a repararlo, fortalecerlo y darle brillo.

De hecho, el 36% de las argentinas usa el shampoo dos veces en un mismo lavado, lo que es recomendable para cubrir tanto la limpieza superficial como la más profunda. En esta línea, cabe destacar que esta característica no se da en otros países del mundo. Sin embargo, esos datos no alcanzan a describir detalladamente el consumidor tipo de la Argentina, ya que no es solo la preocupación por el lavado de su cabello lo que lo define.

Según una encuesta del año pasado realizada por TGI Argentina, el 51% del total de la población considera que reciclar es el deber de toda persona y más aún de las marcas. Además, el 41% estaría dispuesto a pagar más por un producto que sea saludable con el medioambiente.

Esto demuestra que el consumidor comenzó a cambiar sus motivaciones a la hora de comprar y es el deber -o, más que el deber, la necesidad- de las marcas el poder satisfacer esta nueva demanda sustentable en el mercado donde cada una opera. En otras palabras, los argentinos buscan cuidar su pelo y cuidar el medioambiente a la vez.

El aporte de las marcas

Si bien Elvive, Dove, Sedal y Fructis aportan la combinación de cuidado capilar y ambiental que buscan los argentinos, cada una de las marcas se diferencia otorgando algo extra al consumidor que las elige. Por un lado, L'Oréal Paris trabajó siempre con el empoderamiento femenino, acompañando a la mujer en el cambio social anclado en sus derechos hace más de 40 años, fomentando el reconocimiento y el respeto hacia ella.

Lo hace desde 1973, fecha en la que realizó el primer comercial de televisión dándole el protagonismo y la voz a una mujer. Hasta entonces, era el hombre el que locutaba comerciales incluso en los productos destinados a la mujer. En este comercial se presentó el legendario slogan "Porque yo lo valgo", creado por una precursora mujer de 23 años creativa publicitaria.

Dove, marca de belleza y cuidado personal de Unilever, construyó su historia a través de la innovadora incorporación de crema humectante en su barra de belleza, distinguiéndose así del resto de los jabones y convirtiéndose en la marca que más trabaja en el cuidado de la piel.

A partir de entonces, inició una trayectoria en otras categorías de cuidado personal que incluyen antitranspirantes, cremas para el cuerpo y productos para el cuidado del cabello. Desde su nacimiento, tiene como misión hacer que más mujeres se sientan lindas todos los días, ofreciéndoles productos de calidad, que las inspiren a cuidar de sí mismas. Sin embargo, su verdadero aporte es la incorporación de íconos de belleza fuera de los estándares de moda; la inclusión de la "mujer real" en el mensaje publicitario.

Fructis cuenta con una propuesta de sustentabilidad y es apto para veganos gracias a su fórmula libre de parabenos. Está formulado con ingredientes de origen natural y hasta su packaging es 100% reciclable. Además, todos los elementos de exhibición en sus puntos de venta son de cartón 100% reciclado.

Sedal, uno de los shampoos más conocidos de la Argentina, se especializa en otorgar una buena calidad de producto a un precio más accesible, siendo así uno de los shampoos que más se lleva al hogar los argentinos.

Dolores Ugarte

En la góndola

Un mercado millonario

Casi todos los shampoos y las cremas que se venden en la Argentina ahora están formulados con agentes naturales que se encuentran en productos de origen vegetal, que difieren según la marca: Elvive (arcilla purificante y caléndula), Fructis (proteínas de frutas), Dove (aceite de coco, cúrcuma, palta, extracto de caléndula, flor de loto y agua de arroz) y Sedal (extracto de limón y té verde).En 2016, el sector de productos para el cuidado del pelo registró ventas por $ 16.912 millones, un 2,4% menos que el año anterior en términos constantes, según Euromonitor International. Para este año, la consultora con sede en Londres espera que una contracción levemente inferior, de 1,5%. Recién el año próximo los números saltan a color negro y esperan que así sea al menos hasta 2020. Se espera que haya un crecimiento de 4% constante en facturación, no solo por el incremento de ventas en volúmenes, sino por el lanzamiento de productos más exclusivos y de alto valor agregado, sin llegar a ser de la categoría Premium.

La cifra incluye la totalidad de los productos para el pelo, de las cuales casi tres de cada cuatro pesos corresponden a shampoos y cremas de enjuague. Salvo los colorantes, una categoría que sigue siendo relevante con ventas por más de $ 3.000 millones en 2016 y una fuerte expansión en la última década, el consumidor local todavía escapa a alternativas de cuidado del pelo más sofisticadas. Por ejemplo, las ventas de productos "2 en 1", que mezclan el shapoo con la crema de enjuague, registra ventas marginales, al igual que otros artículos como los tratamientos para la caída del cabello. Por último, crecen un poco más rápido que la media cremas para peinar e, incluso, entre consumidores finales, tratamientos estéticos otrora potestad de las peluquerías y los salones de belleza. La distribución se realiza mayormente en cadenas minoristas de comestibles como hipermercados, supermercados y tiendas de cercanía (64%) y, en menor medida, en farmacias y tiendas de cosmética.