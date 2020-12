Dos referentes de la industria tecnológica local, premiados

Martín Migoya, CEO y cofundador de Globant, fue elegido por sus pares como el CEO Innovador 2020. En tanto, el galardón al CEO de Mayor Trayectoria fue para Marcos Galperin, CEO y fundador de MercadoLibre.

Migoya estudió en la UNLP y se graduó como ingeniero electrónico. Comenzó su carrera en empresas como Origin BV Holland, Repsol-YPF y Tallion. En 2002 se reunió con tres amigos y les contó su idea crear una empresa que se dedicara a realizar productos de software innovadores desde la Argentina hacia el mundo y en enero de 2003 nació Globant. Su estrategia para su gestión es "trabajar en equipo, pensar en grande, divertirse y luchar por la excelencia".

El CEO de Globant hizo mención al valor extra que tiene recibir un premio en un año muy especial. "Recibir este premio me llena de orgullo. Y me encantaría agradecerle a mi familia, a mis cofounders y al equipo de Globant. Y a todos mis colegas, que me apoyaron y votaron", sostuvo Migoya. Néstor Nocetti, cofundador de Globant, recibió el premio en representación de Migoya.

Galperín estudió en la Universidad de Pensilvania. Durante su carrera, trabajó en empresas como JP Morgan e YPF. Junto a un equipo de emprendedores, empezó a gestar la idea de crear la compañía mientras cursaba un MBA en la escuela de negocios de la Universidad de Stanford. Fue así como en 1999, nació Mercado Libre, la empresa tecnológica de comercio electrónico que hoy es líder en América Latina.

El premio lo recibió Juan Martín de la Serna, presidente de MercadoLibre Argentina. "Tuve el privilegio de trabajar con él desde 1999, y siempre la compañía apostó a largo plazo. Es un reconocimiento muy justificado.

No sólo por lo que ha hecho, de haber fundado la compañía, sino por toda la forma que tuvo de liderar la compañía durante estos años, y sigue después de 21 años en el día a día más metido que nunca. Y sigue pensando en la trayectoria y en los próximos 20 años de la firma", sostuvo De la Serna, y concluyó: "Marcos me pidió que este reconocimiento sea compartido con los más de 15.000 empleados y colaboradores que tiene MercadoLibre en toda la región".