Día del Niño: más allá de los juguetes

El Día del Niño dejó de ser una jornada de ganancias únicamente para las jugueterías. Las marcas de tecnología, supermercados y librerías, entre otros numerosos rubros que, tradicionalmente, no se dirigen al público infantil, quieren convertirse en protagonistas de este día y ganarse al sector que comienza a ser relevante en las decisiones de compra. Con el objetivo de conocer las distintas propuestas disponibles, El Cronista reunió algunos de los casos que revelan la búsqueda de los diversos rubros en los pequeños consumidores.

Manos a la obra

Disney, la puerta

Decididor de compra

Jugar dejó de ser la única actividad de los chicos en casa. Ahora, las de "los grandes" también se traslada a los niños. Un ejemplo de ello es la acción de cocinar. Entendiendo este concepto, las compañías de electrodomésticos hacen propuestas para que los niños puedan tener su experiencia en la cocina. Ultracomb y Yelmo son algunas de las empresas que proponen distintos elementos como pochoclera, cupcake maker, wafleras o panquequera para atraer a los más pequeños.A la hora de explicar por qué buscan al acercarse a ellos, María Belén Méndez, responsable del departamento de Marketing de dichas compañías, expresa que, ante las tendencias que "favorecen el tiempo en familia dentro del hogar", buscaron "lanzar productos con valor agregado que permitan que grandes y chicos compartan momentos juntos, como puede ser ver películas con pochocolos, decorar cupcakes y armar helados con frutas de estación, entre otros".Sumado a esto, la ejecutiva hace hincapié en el auge del "do it your self" (hágalo usted mismo), que también llegó a los más chiquitos: "Se ve cada vez más como, en los pijamas party, dedican tiempo a hacer manualidades, preparar cosas ricas para comer y mirar películas con pochoclos caseros. En este sentido, queremos brindarles herramientas como marca para que tengan electros seguros y fáciles de usar con los que puedan divertirse", amplía.La unión con la compañía de entretenimiento más grande del mundo, The Walt Disney Company, es una puerta para que las marcas puedan acercarse al público infantil. Para este año, la cadena de supermercados Walmart, por ejemplo, adquirió la licencia exclusiva de dos productos de Disney: Soy Luna y Cars 3. La variedad de productos irá desde juguetes hasta indumentaria y accesorios que estarán en las góndolas de las tiendas."Definitivamente, cada vez más, los chicos son agentes de compra de muchos productos, y son tenidos en cuenta por los adultos al momento de definir la compra de determinadas marcas o categorías", fundamenta Dolores Fernandez Lobbe, directora Comercial de la compañía. Dentro de esta propuesta, también se incorpora la experiencia de realidad aumentada junto a los personajes preferidos de la serie y la nueva película, durante todo el mes de julio.Por otro lado, vinculado con Disney, también está la acción de Banghó. Siendo los niños nativos digitales, las empresas de tecnología también proponen lo suyo para el Día del Niño. En una ediciónespecial, la compañíapresentó la Tablet Banghó Aero de 7", que incluye contenido de Disney Junior Express: tres videos con los consejos de Arnoldo, tresvideos musicales del programa, un libro digital, wallpapers y la app de Disney Junior Play. Esta, a su vez,contará con una funda protectora de silicona para que los chicos "disfruten al máximo".En tanto, la librería comercial Staples también tiene sus iniciativas para atraer a los niños. Sumado a la campaña "Vuelta al Cole", que va de febrero a marzo, e incluye espacios de dibujos y consola de videojuegos para que los chicos "pudiesen divertirse mientras que sus padres visitaban nuestras tiendas", en algunas sucursales la marca realiza convenios con otras compañías que les permite crecer y alcanzar a los más pequeños."Generamos alianzas de co-branding con compañías de indumentaria infantil y otras con shoppings para entregar obsequios. Asimismo, otro de los acuerdos que realizamos fue con el Centro Cultural Konex, en el que nos sumamos a una kermesse infantil con un stand de la compañía", explica a El Cronista Vanesa Soledad Castro, gerente de Marketing de uno de los mayores proveedores de insumos de oficina en el mundo.Mariano YlarriEl contacto directo con la tecnología, la publicidad y el marketing que tienen los niños al nacer influye en cómo reconocen y privilegian algunos productos por encima de otros. Esto los hace más participativos y los lleva a ocupar un rol activo como influenciadores. Sumado a esto, María Belén Méndez, ejecutiva de Ultracomb y Yelmo, explica que esta tendencia de los nativos digitales coincide con que la toma de decisiones dentro de las familias, en la actualidad, "se ha vuelto más horizontal e incluyente".