Delfina Acosta, LPGA Symetra Tour: “Voy a conseguir mis objetivos cueste lo que cueste”.

A Delfina la caracteriza la perseverancia y el esfuerzo. Sin venir de una familia de golfistas, comenzó a los 8 años acompañando a su papá. Cómo en su pueblo no había un campo de golf tenía que trasladares a La Feliz.



Cuando terminó la secundaria con un inglés básico y con hándicap 3 se fue con beca para jugar en la Liga Universitaria de Golf de Estados Unidos donde, también, se recibió de diseñadora en la Universidad de Miami.



Esta golfista profesional, desde North Port, Estado de Florida, dio una extensa entrevista a El Cronista.



Un 2019 con fuerte aprendizaje y entrenamiento en pandemia

La carrera del golfista profesional es dura, costosa y muy competitiva. El Tour, bajo la modalidad “Housing” se encarga de conseguir alojamiento para las jugadoras. Cada golfista envía un formulario con sus datos y unas semanas antes se le asigna o no una familia. Sucede que a veces juegan en lugares donde hay poca gente.



¿Cómo llevas el Housing en North Port?



La verdad es una ayuda muy importante la que recibimos cada semana. También es lindo porque conoces gente por todo Estados Unidos, con diferentes historias y estilos de vida también. Por otro lado te queda la amistad para los próximos años en caso de que tengas que volver.



¿Estas entrenando en esta cuarentena flexible de Florida?



Acá donde vivo no cerró ninguna cancha, por suerte. Sé que en algunos lugares de Florida estaban cerradas pero no en esta zona. Trato de practicar a la tarde cuando hay poca gente. Creo que por más que tomes las medidas el riesgo de contagio esta. No depende de uno solo.



Estos dos últimos meses de párate fueron como una pretemporada. Entrenamiento físico, golf, abundante lectura para mejorar la concentración, yoga y meditación. También sigo una alimentación sana, algo que me parece muy importante para tener alto rendimiento.

Symetra 2019. Prasco Charity Championship. Puesto 20

El año pasado fue un año intenso …



Fue un año bastante movido. En lo profesional aprendí muchísimo. Cuando hice un análisis en frio a fin de año me di cuenta que no había pasado varios cortes por 1, 2 o 3 golpes que eso no es nada y más sabiendo cuales fueron los errores.



Durante la temporada, la confianza estaba y sabía que podía jugar bien por eso seguí insistiendo.



A principios de julio me denegaron mi visa de atleta y tuve que volver a Argentina a renovar la otra visa. Podría haberme quedado en casa pero volví a Estados Unidos porque sentía que algo bueno estaba por llegar.



Si bien termine la temporada con U$S 40 en la cuenta, siento que tuve un salto en el crecimiento personal. Fue un año de aprendizaje tanto profesional como personal.

¿Cuáles son tus planes pos pandemia?



Tengo muchísimas ganas de seguir jugando. No sé cuándo va a terminar esto, pero tengo muchas ganas de jugar. El Symetra Tour en principio retoma los primeros días de Julio en Ohio, seguramente el mes que viene tendremos alguna otra novedad.



Aquella pelota que nunca bajó, Amy Alcott y la liga universitaria



Amy Alcott (jugadora leyenda del LPGA y miembro del World Golf Hall of Fame) tuvo 29 victorias entre las décadas de los 70 a los 90. Amy ganó cinco Majors: el Abierto de Canadá de 1979, el de Estados Unidos de 1980 y el Campeonato Dinah Shore de 1983, 1988 y 1991.



No solo conociste a Amy Alcott, sino que le alquilaste una casa



(Risas), sí, sí. Pero la historia comenzó un año atrás. En 1917 estaba jugando la clasificación para el LPGA. Estaba en la misma cancha donde se juega el Major Ana Inspiration.

US WOMEN’S OPEN 2019



Había comenzado bien. En el último día, estaba par de cancha y en el hoyo 11 pego un golpe por arriba de un árbol, la pelota se queda colgada. Desapareció y nunca bajo. Termine con triple bogey.



Del 12 al 18 tire 4 veces para Birdie y me “boquearon” 3 (la pelota tocó el hoyo y salió). Me quedé afuera. Sin nada y sin status en el Symetra.



En el 2018 regresé a jugar la clasificación y conocí Amy Alcott. Hablamos mucho de golf y me invito a cenar cuando fui a Los Ángeles.

Con Diego Ortiz, en la vuelta de practica del US Women’s Open



Yo le alquilé su casa en la cancha donde se había jugado la clasificación y ella había ganado un Major. La casa justo daba al hoyo donde había hecho triple bogey el año anterior y, la ventana de su habitación daba al árbol donde se me había quedado colgada la pelota.



Jugué de vuelta la clasificación y, esta vez, la pasé.



¿Por qué tan pocas mujeres comparativamente juegan al golf?



Por lo que veo en otros países, el golf crece cuando tenés jugadoras al más alto nivel. Solo basta mirar los casos de México, España, Suecia, Corea del Sur, Japón y Estados Unidos entre otros.



De esta forma haces crecer el golf desde abajo, desde las más chiquitas. Es una cuestión de ver como se manejan otras asociaciones. Llevarles historias reales a las niñas, mostrar todas las cosas buenas que da el golf.

Primer torneo de Delfina en la federación (2004). En el Valle de Tandil



Me refiero a representar a tu país, a poder estudiar en el extranjero. Viajar, conocer otras culturas, hacer amistades.



En el golf podés disfrutar de la naturaleza y de tus amigas. Este es un deporte muy técnico y completo que plantea desafíos físicos y mentales.



Justamente el golf, te dio la oportunidad de seguir una carrera universitaria en Estados Unidos



Tuve la suerte de tener a María Olivero como Capitana. Ella fue la que me insistió, en el Mundial de Turquía, de ir a la universidad en Estados Unidos.

Delfina jugando para la Universidad de Miami, en el Hurricane Invitational 2016. Coral Gables, Florida

En ese momento tenía hándicap +3. La beca llegó a través de los buenos resultados que había tenido. Acá los coaches de las universidades te escriben si están interesados. Te explican su programa y te ofrecen la beca. Yo elegí University of Miami. Por mi nivel bajo de inglés ellos fueron los que más me ayudaron.



La liga universitaria de golf en USA está dividida en tres divisiones: 1, 2 y 3. Eso depende de la cantidad de deportes que tiene cada universidad.



En golf las universidades juegan entre ocho y diez torneos regulares dependiendo el presupuesto que tengan. Su año va desde fines de Agosto a fines de Mayo.



Luego de los torneos regulares se juegan los últimos tres que son parte de la NCAA (National Collegiate Athletic Association). Torneo de la Conferencia, Torneo Regional y Torneo Nacional. Estos tienen clasificación mediante ranking y torneo previo. Por ejemplo, el top 6 de cada torneo regional avanza al torneo nacional.



Perseverancia y lucha.



El golf profesional cada vez es más competitivo. Las distancias de golpes son cada vez más largas y la mayoría de los jugadores de élite son auténticos atletas. No solo es físico, dada la alta presión a la que están sometidos se requiere al lado de cada jugador a un auténtico equipo que los asista.

¿Cómo está conformado tu equipo?



Diego Ortiz es mi coach técnico desde hace 11 años, él vive en Mar del Plata. Cuando puedo, me acompaña y lleva los palos. Hasta el año pasado me acompañó el psicólogo Pablo Pécora. Y también hasta el año pasado mis coachs en Estados Unidos eran Mariano y Martín Bartolome. En la parte física Pablo Moioni y Guillermo Valicenti.



Mi mánager es Carlos Najun Dubos y mi médico es Pablo Corinaldesi.



En lo anímico y en el “aguante” mis papás, Silvia y Juan. Y mis dos hermanas; Marianela e Ivana.

¿Cuál es tu estilo?



Remar y pelearla. Soy una luchadora, como todo en la vida, voy a conseguir mis objetivos cueste lo que cueste.