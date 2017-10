Dejar atrás la crisis, el reto

El panorama energético en la Argentina muestra a un sector con grandes inversiones y un mercado renovado por la incipiente incorporación a la matriz de varias fuentes alternativas a los combustibles fósiles. Pero, dejar atrás a la crisis energética, que todavía implica problemas de abastecimiento, no es un camino de vía simple: implica un abordaje desde múltiples perspectivas, no solo en la generación sino también en la acumulación, transporte y distribución. Y estos temas, junto otros tantos relativos al mercado energético nacional, en particular los que atañen a las renovables, fueron puestos en la mesa de debate durante la edición 2017 de AIREC (Argentina Renewable Energy Conference).

Según datos de Cammesa, entre 2012 y 2016, la demanda máxima de potencia del sistema alcanzó, en promedio, un 95% de la disponible, con picos que treparon al 96% y períodos cortos en los que superó el 100%, lo que precipitó la importación de energía. En los últimos años, el crecimiento de la demanda eléctrica casi llega a duplicar el de la potencia disponible y esa brecha provocó la indisponibilidad crónica. Más allá del ahorro y el uso responsable, de esta encrucijada solo se puede salir con nuevas inversiones, que ya están comenzando a llegar al sector.

De un estudio realizado por KMPG Argentina se desprende que, hacia 2025, se invertirían u$s 42.000 millones en proyectos de generación eléctrica, lo que equivaldría a sumar al sistema alrededor de 20.000 MW. Si estos planes se cumplen, la potencia total instalada en el país podría llegar a los 54.000 MW en una década. Estos valores surgen del análisis realizado por el equipo de profesionales de la consultora sobre todos los proyectos de generación termoeléctrica, hidroeléctrica, nuclear y renovable. Pese al enorme interés despertado por la última, que cuenta con una nueva ley marco y decenas de proyectos en marcha distribuidos en todo el territorio, las fuentes de energía térmica siguen creciendo y más aún tras la caída del precio internacional de los hidrocarburos. Según el citado informe, en la Argentina las centrales térmicas con ciclo combinado mantienen el mayor peso relativo en la generación eléctrica por esta fuente (45%), que a su vez representa el 27% del total. Le siguen la hidráulica (32%), la nuclear (5%) y la renovable (2%), en orden de importancia.

Sin embargo, la Ley 27.191 y el programa RenovAr llegaron para incentivar a las energías provenientes de fuentes alternativas y, en menos de dos años, lograron importantes avances en la materia y hasta casos de éxito. Como muestra, solo el año pasado se adjudicaron por licitación más de 2.400 MW de energías provenientes de fuentes renovables. Y la idea es que representen el 8% del consumo eléctrico nacional el año próximo y el 20% para 2025.

"Las energías limpias generan más empleo y bajan el costo medio de la matriz. Además, equilibran la balanza comercial, porque sacan menos dólares del sistema que importar combustibles fósiles para quemar", graficó Marcelo Álvarez, presidente de la Cámara Argentina de Energías Renovables (Cader), presente en AIREC 2017. El año pasado se compraron petróleo y gas del exterior por casi u$s 4.000 millones, una cifra que seguramente se empatará este año, de acuerdo a las estadísticas del Ministerio de Energía.

Además de los proyectos de generación presentados en las rondas 1 y 1.5 (la 2.0 está aún en proceso), la legislación habilita la autogeneración de los grandes usuarios, el acuerdo de precios entre privados con el desa-rrollo del Mercado a Término y, desde el año próximo, el incentivo a la industria nacional de partes y equipos. En este punto, hasta octubre último, más de 300 empresas se suscribieron como proveedores de toda la cadena de valor del mercado de las energías renovables en todo el país.

Dentro del mercado eléctrico nacional, tanto desde el sector público como desde el privado se está buscando cuál es el mejor lugar para la introducción y desarrollo de las energías renovables, que sin dudas llegaron para quedarse y hacen su aporte al sistema.

En este sentido, para el número uno de la Cader, las renovables representan un cambio de paradigma. "No es solo un cambio de tecnología, sino que también están asociadas al cambio de modelo de desarrollo, de consumo y de producción energética", apuntó. "Ese cambio de paradigma hace que el ciudadano no sea un sujeto pasivo que simplemente consume, sino que se convierte en un actor adentro de la cadena causal", completó.

Patricio Ballesteros