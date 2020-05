Coronavirus y cuarentena: Los lugares de Argentina donde ya se puede jugar al golf

Hace un mes aproximadamente, la Asociación Argentina de Golf envió un comunicado a Matias Lammens, Ministro de Turismo y Deportes, solicitando que se permita la práctica recreativa de golf. En este comunicado argumentaban que “el golf es un deporte que en su esencia se puede jugar sin poner en riesgo a quienes lo practican ni a terceros. Se juega al aire libre, no hay contacto físico, el distanciamiento social es sencillo de aplicar, cada jugador utiliza su propio equipamiento.” Sin embargo, este no fue el único caso, dado que hace 15 días aproximadamente, las Federaciones Regionales del Noroeste Bonaerense, Mar y Sierras y del Sur, también le enviaron otra carta al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, donde solicitaron la posibilidad de reanudar las actividades en las canchas de golf. Y aunque ninguna de estas dos cartas tuvo una respuesta formal positiva para habilitar este deporte a nivel nacional, si existen muchos puntos del país donde no hubo casos de coronavirus, o no hay casos nuevos desde hace más de 15 días, y donde sí habilitaron la práctica de actividades recreativas y deportivas incluyendo el golf, es por esta razón que El Cronista armó una lista de Los lugares de Argentina donde ya se puede jugar al golf.

Tornquist, Buenos Aires

A principios de mayo uno de los primeros lugares que vio habilitada las prácticas deportivas fue Tornquist, Buenos Aires. A través de la Dirección de Deportes informaron que podrían comenzar a realizar actividades individuales al aire libre, aquellos deportes individuales, sin contacto, que se practiquen en espacios abiertos. En Tornquist ya se puede jugar al golf y además se puede practicar: Tenis, Atletismo, Arquería.

Se amplían las actividades que podrán desarrollarse en el distrito https://t.co/X0ttIDVZRG pic.twitter.com/J2z75tnMBQ — Tornquist Municipio (@TornquistMun) May 4, 2020

Únicamente se podrán desarrollar en el horario de 8:00 a 16:00 hs, llevando D.N.I. o foto en el celular o en la aplicación Mi Argentina para constatar la numeración y correspondencia con el día. el uso del tapa boca es obligatorio, y siempre se deberá respetar el distanciamiento social.

Asimismo se informa que se permitirá realizar la actividad 2 veces por semana, 60 minutos por día.



Pehuajó, Buenos Aires

Es posible realizar actividades recreativas y deportivas todos los días de 9 a 18hs. En Pehuajó se puede jugar al golf y también se pueden realizar caminatas, ciclismo y pesca deportiva, entre otras actividades.

"Las nuevas medidas que tomamos, se basan en la actividad física. Se va a poder a hacer pedestrismo, ciclismo, pádel, tenis, golf, pesca deportiva y caminatas", dijo a Télam el intendente municipal Pablo Javier Zurro. "La responsabilidad de continuar administrando de manera ordenada esta nueva apertura es de todos", afirmó el intendente.

Acompañamos a @wadodecorrido en la firma con @dmvasco del lanzamiento de una línea entre @mininteriorar y @bice_arg de #Leasing para fortalecer las gestiones locales ante la #pandemia y dotar de herramientas para mejorar la calidad de vida a las y los vecinos de cada Municipio pic.twitter.com/FWdsEMlqaF — Avelino Zurro (@ARZurro) May 28, 2020



Los funcionarios municipales solicitaron a toda la población, respetar las indicaciones en cada uno de los controles que se realizarán en la ciudad.



Durante una conferencia de prensa que ofreció Zurro, agregó: "Le pedimos a la gente que no camine en las plazas o espacios verdes, por una razón lógica. Los accesos a la ciudad, serán los lugares indicados para poder realizar tanto el pedestrismo, caminata y ciclismo. La sanción a una cancha de pádel o tenis, es una sanción para el club, las sanciones son las mismas que sacamos por decreto".



Tres Arroyos, Buenos Aires.

Tres Arroyos es otro de los municipios de Buenos Aires que se suma al listado de los lugares de Argentina donde ya se puede jugar al golf.

El jefe de Gabinete Hugo Fernández, entregó un protocolo muy estricto donde indica que para poder realizar la práctica del golf, se debe cumplir con el distanciamiento social, y evitar las conglomeraciones de personas, lo mismo aplica para poder practicar actividades individuales y al aire libre. Además no imponen horarios fijos ni zonas restringidas.

“Estuvimos reunidos con gente de los clubes y con quienes practican algunas de estas disciplinas y les entregamos un protocolo muy estricto para su cumplimiento, tal como se hizo con otras cuestiones que se fueron autorizando y que ha resultado muy positivo. Lo básico es el distanciamiento, que en este caso no traerá inconvenientes porque son actividades individuales, y tal como se estableció en el resto de las salidas recreativas, no hay horarios ni zonas restringidas para favorecer que no se concentre la gente”, indicó el jefe de Gabinete, Hugo Fernández.

Tres Arroyos habilita la práctica del golf en su distrito https://t.co/N3Rfv6eMrX — AAG (@GolfAAG) May 22, 2020

El director de Deportes, Guillermo Orsili, agregó que “cada institución recibirá su protocolo diseñado por el secretario de Salud, primero en general y luego específico de cada disciplina, y se harán responsables de que esto se cumpla. Hay además una cuestión de responsabilidad individual y dependerá del comportamiento de cada persona cómo se va a continuar con esto”.

Córdoba

A partir del sábado estarán habilitadas las prácticas deportivas en aquellas localidades de la provincia de Córdoba donde el status sanitario es de “zona blanca” respecto al coronavirus. Las denominadas "zonas blancas" son aquellas localidades con escasa o nula circulación del virus Covid-19. La provincia tiene un total de 426 municipios, y alrededor de 400 estarán autorizados como los lugares donde ya se puede jugar al golf y realizar distintas actividades al aire libre. Se podrá jugar al golf, y también se podrán realizar caminatas deportivas como marcha y trote, ciclismo, tenis, paddle.

Este lunes arrancamos la Fase 2 de la desescalada con una novedad. Vuelven las clases en la cancha de prácticas con nuestros profesionales para todos los usuarios, socios o no, con reserva previa#Golf #Cordoba #Clases #canchadepracticas #Andalucia #viveandalucia pic.twitter.com/I7vrY9SMqk — Golf Córdoba (@golfcordoba) May 24, 2020

En una conferencia de prensa, Juan Ledesma y el presidente de la Agencia Córdoba Deportes, Héctor Campana, comunicaron que esta decisión comenzará a regir desde el sábado 30 de mayo, con determinados horarios. En el caso del golf se podrá practicar de lunes a domingo, y feriados de 7 a 13hs, solo de forma individual.

Sin embargo, estas medidas no aplicarán en la ciudad de Córdoba y Gran Córdoba, y se analizará si las incluirán en las próximas semanas.

Córdoba habilita el golf en la mayoría de sus clubes https://t.co/e53bOaTYBx — AAG (@GolfAAG) May 28, 2020

A partir del 30 de mayo, 33 clubes de los 40 que son parte de la Federación de Golf de la Provincia de Córdoba volverán a recibir a sus golfistas.

Otros puntos importantes a tener en cuenta, según se indica en la web de AAG:

Cada Club deberá realizar la gestión de habilitación ante su Municipio o Comuna.

Las actividades se realizaran de lunes a domingo.

El horario habilitado es de 7 a 13 horas.

Podrán realizar la práctica los días pares los que tengan DNI con terminación par y los días impares lo que tengan esa terminación de DNI.

Llevar sus propios elementos de protección (barbijo, alcohol en gel, toalla, guantes, etc.)

Llegar cambiados y llevar su propio equipamiento, hidratación y comida.





San Luis

En la provincia de San Luis, las actividades deportivas se pueden realizar en grupos de hasta cuatro personas, pero sin contacto. En el caso de los espectáculos con asistentes, pueden asistir pero sin bajarse de sus vehículos.

El gobernador Alberto Rodríguez Saá anunció los nuevos permisos, que ya comenzaron a regir: “Se podrán realizar bautismos, casamientos y reuniones especiales; actividades físicas y deportivas de hasta 4 personas, sin contacto; el dictado de talleres culturales, clases artísticas en domicilios y los espectáculos en la modalidad de presencia en automóvil.”



Todas las actividades deberán realizarse bajo protocolos sanitarios y en algunos casos requiriendo autorización previa. Las actividades físicas podrán realizarse con un máximo de 4 personas que deberán tener sus propios elementos, sin mantener contacto entre sí.

Hoy no se registraron casos confirmados de coronavirus en la provincia, se descartaron 11 muestras negativas y se detectó 1 nuevo caso sospechoso. A partir del martes 26 de mayo se habilitarán más actividades culturales, deportivas y religiosas. #SanLuisNosUne pic.twitter.com/y4hUB11KaR — Alberto R Saá (@alberto_rsaa) May 23, 2020

Se podrá jugar al golf en San Luis, y además se podrá jugar al tenis, pádel, pelota vasca, tiro con arco y tenis de mesa.

Todas estas actividades están habilitadas de lunes a domingo de 8 a 18 respetando la terminación del número de DNI y con turno previo en los casos que requieran el uso de un establecimiento.



Si la actividad se hace en domicilios particulares, como las clases de yoga, el grupo no podrá superar las 5 personas, incluyendo al instructor, quien deberá tramitar la autorización para circular y llevar su kit de higiene personal.

En el norte del país, más precisamente en Salta y Jujuy ya se puede jugar al golf, el detalle de cada provincia se encuentra a continuación.

Salta

Desde hace unos días ya se puede jugar al golf en Salta. En el marco de la flexibilización en la provincia por el aislamiento social, preventivo y obligatorio impuesto por el Covid -19, quedan habilitadas varias prácticas deportivas, además del golf, tiro deportivo, paddle, parapente, tenis, running, equitación, ciclismo, atletismo.

Se publicó en el Boletín Oficial de la provincia la aprobación correspondiente del gobierno nacional, por pedido del gobernador Gustavo Sáenz.

Salta y Jujuy habilitan la práctica del golf https://t.co/YzTya9GAsX — AAG (@GolfAAG) May 19, 2020

“La resolución 29 del COE estableció que el tiro deportivo, el padel, el tenis, el trail running, la equitación, el golf, parapente, ciclismo, mountain bike y atletismo son los deportes habilitados hasta el momento.”

No podrán utilizar vestuarios y se deben organizar por turnos, además de asegurarse todas las medidas de distanciamiento e higiene necesarias para disminuir el riesgo de contagio del Covid-19.



La organización es por terminación del DNI par: los lunes, miércoles, viernes, y domingos por la mañana, y por DNI impar los martes, jueves, sábados, y domingos por la tarde. Podrán hacerlo máximo 180 minutos hasta las 20hs.

Jujuy

Habilitaron sus instalaciones para las disciplinas deportivas individuales y con buena respuesta de socios y particulares que reservaron turnos, como el caso del tenis, paddle y golf, bajo estrictas normas de bioseguridad por la pandemia del coronavirus y en el marco de la flexibilización de actividades.

"Tenemos once canchas y todas se habilitaron con una respuesta positiva de gente, nosotros tenemos una cantidad nutrida de socios que juegan al tenis", dijo hoy a Télam el presidente del club Sociedad de Tiro, Gimnasia y Esgrima, de esta ciudad, Miguel Ángel Villagrán.

Debido a que solo está autorizada la modalidad single en el caso del tenis, "hubo un requerimiento mayor de canchas".

#Jujuy | #Deporte | La ciudad siderúrgica en los próximos días presentará un proyecto deportivo ��

.

❗ La idea principal de la propuesta será de control de los espacios habilitados y actividades permitidas por el COE

.

Lee más ➡️ [https://t.co/1dQiJ9WYtg] pic.twitter.com/C78e7RjJ4m — Jujuy en Deportes (@JujuyEnDeporte) May 21, 2020

Se deben cumplir ciertas condiciones como el distanciamiento, no manipular otros elementos y evitar contactos entre los participantes, mientras que el espacio debe ser acorde a la cantidad de personas.

Como en otros clubes, "no se habilitaron vestuarios ni cantinas y se utilizaron guantes para retirar las pelotas", le dijo a Télam. Todas las actividades de deportes individuales que se practiquen deberán desarrollarse en lugares abiertos y ventilados.

Yendo al otro lado del país, en la Patagonia, Sur Argentino también se puede jugar al golf, el detalle de cada provincia se encuentra a continuación.

San Antonio Oeste, Rio Negro

En esta ciudad de Río Negro, ya es posible realizar distintos deportes acuáticos y de playa. Por ejemplo el surf, kayak, buceo, kitesurf. Y además se pueden realizar deportes al aire libre como el golf, atletismo, arquería, skate y ciclismo. Los días de recreación serán "los miércoles, viernes y domingo, aunque si todo va bien veremos de ir agregando más días", señaló el intendente Adrián Casadei y remarcó que "esta etapa pasa por la responsabilidad de los vecinos".

"Las actividades tienen que ver con el inmenso litoral marítimo con el que contamos. Por ejemplo, hace más de diez días hemos flexibilizado la pesca deportiva y hemos autorizado deportes como la vela, el canotaje, el surf, golf, ciclismo, atletismo y tenis en canchas abiertas, entre otros", aclaró el jefe municipal.

Se puso en marcha la agenda recreativa y cultural en Las Grutas https://t.co/IUkJwIYkpD vía @InformativoHoy — Adrian Casadei (@AdrianCasadeiOk) January 9, 2019



Según informó, desde el municipio se pretenden flexibilizar más actividades y están evaluando "reabrir todos los días los comercios no esenciales para ir retomando un funcionamiento normal", indicó Casadei.

Neuquén

En esta provincia, el Ministerio de Turismo, elaboró protocolos de prevención para su aplicación en todos los centros turísticos de la provincia, para cuando esté disponible la reanudación de la actividad, en el contexto de la pandemia del nuevo coronavirus, se informó hoy desde ese organismo local.

"Los protocolos están a la espera de aprobación de Salud, y una vez que ello ocurra nosotros comenzaremos con la tarea de concientizar y capacitar a todos los empleados que están en la actividad turística, que son aproximadamente 14.000 personas", dijo la ministra de Turismo provincial, Marisa Focarazzo.

En el marco de la cuarentena administrada se ha decidido implementar el Plan Secuencial de Actividades Económicas en todo el territorio provincial. Cuidate, cuida tu familia, cuida Neuquen. @OmarGutierrezOk @minturismo @neuquentur @NeuquenTurOK @CopahueNeuquen pic.twitter.com/nNSIatUtbe — Marisa Focarazzo (@MarisaFocarazzo) May 5, 2020

En estas guías de prevención se incluye la hotelería, gastronomía, agencias de viajes, estaciones de servicio, centros de esquí, guías de pesca y el golf.

La funcionaria precisó que "la provincia se mostrará bajo el concepto de Neuquén Destino Seguro, que también está alineado con la idea de Turismo de Nación".

"Creemos que va a comenzar de modo interno, con un turismo local, por ello estamos generando propuestas accesibles para los neuquinos y a futuro, paso a paso, incorporar a otras provincias que tengan una situación sanitaria equivalente a la neuquina", agregó.



Focarazzo dijo "somos optimistas y estamos esperanzados en que vamos a activar esta gran sector que da oportunidades de trabajo a los habitantes de Neuquén, pero que también da la oportunidad de mostrar cómo respetamos la vida y cómo respetamos el ambiente".





Chubut

Mariano Arcioni firmó un decreto en que se habilita el funcionamiento de los hoteles y de los shoppings. Y además firmó otro decreto en donde autoriza las actividades deportivas en todas las localidades de la provincia.

El gobernador de Chubut, autorizó la realización de deportes individuales que "no requieran equipamiento y actividades de a dos personas a más de dos metros de distancia y sin contacto directo". Se puede jugar al golf en Chubut, y las otras actividades deportivas son las caminatas, ciclismo, montañismo, running, y equitación.

El texto oficial aclaró que "no podrán practicar estas disciplinas quienes regresaron de áreas de circulación viral en los últimos 14 días, los casos sospechosos de haber contraído Covid-19, los confirmados que permanezcan en domicilio aún sin alta y los contactos estrechos de casos confirmados en la provincia o fuera de ella, mientras se encuentren cumpliendo la cuarentena.”

Chubut Deportes otorgorá auxilio económico a clubes de la provincia

Será a través del Programa de Asistencia a Instituciones Deportivas y abarcará a 70 entidades que no fueron beneficiadas en la primera etapa del programa Clubes Argentinos.



Nota ➡️ https://t.co/QmIIvMcuw8 pic.twitter.com/Yh82CQjSXj — Chubut Deportes (@chubutdeportes_) May 28, 2020

En el mismo decreto permite que las autoridades locales dicten “las reglamentaciones complementarias que consideren necesarias a los fines de adecuar las salidas a las características demográficas, geográficas y sociales de sus jurisdicciones.” Y además podrán disponer las restricciones que "consideren pertinentes en atención a las particularidades de su jurisdicción y, eventualmente, suspender la autorización que se confiere o dejarla sin efecto, con el fin de proteger la salud pública".

Al Ministerio de Salud se le confiere la facultad "de dejar sin efecto estas autorizaciones si por razones de interés público fundado en la salud pública así resultara recomendable o conveniente".



Santa Cruz

En la provincia de Santa Cruz, hubo 49 personas infectadas con coronavirus, pero todas se recuperaron y no hubo casos nuevos, por este motivo iniciaron hace unos días una nueva etapa, donde abren restaurantes y confiterías, a través de la modalidad comidas para llevar, delivery y atención al público con distancia social de 2 metros. Y además del sector gastronómico, abren las actividades deportivas individuales al aire libre.

La gobernadora Alicia Kirchner, firmó un decreto donde exceptúa del aislamiento y de la prohibición de circular con los permisos y protocolos correspondientes, "al personal afectado a la actividad comercial del rubro restaurantes, confiterías, y modalidad delivery y take away (comidas para llevar)", teniendo en cuenta un distanciamiento de 2 metros entre personas y sin habilitación de barra. Con un "horario segmentado y limitado hasta las 20 para restaurantes, confiterías y hasta las 21 para la modalidad delivery y take away".

QUEDA MUCHO POR DELANTE, LES PIDO QUE NO AFLOJEMOS CON LOS CUIDADOS. Quiero felicitar a todxs x el trabajo q se viene haciendo en Santa Cruz. Tenemos q seguir como hasta ahora, fortaleciendo la responsabilidad colectiva, queda mucho trabajo x delante y no hay q aflojar pic.twitter.com/2eHi7myhQh — AK (@aliciakirchner) May 27, 2020

Santa Cruz es uno de los lugares de Argentina donde ya se puede jugar al golf, entre otras actividades deportivas.

El decreto también establece que "en beneficio de la salud y bienestar psicofísico de las personas, se permitirán actividades deportivas individuales y al aire libre", que "no requieran equipamiento o que cuyo equipamiento sea personal, tales como caminata, equitación, golf, running, montañismo y ciclismo, entre otras de similares características".

Las actividades "deberán realizarse al aire libre, en horario diurno con una duración máxima de 60 minutos por día, entre las 11 y las 16hs. No se podrá usar transporte público o vehicular y se deberá guardar en todo momento un distanciamiento físico entre deportistas no menor a dos metros".

Se recomienda el uso de cubreboca, nariz y mentón. Y "en ningún caso podrá utilizarse para la salida de esparcimiento plazas y parques existentes en la jurisdicción respectiva", señala la resolución y agrega que "dichas actividades, no podrán practicarse en ámbitos o espacios cerrados".