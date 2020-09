“Contar con datos permite tomar decisiones más certeras”

La utilización de la Inteligencia Artificial para prevenir fraude en la industria del seguro, pero también para asesorar mejor a los clientes, fue uno de los aspectos que abordó durante su presentación Mariano Bravo, Head of Fraud Prevention de San Cristóbal.

“La actividad aseguradora es una actividad peculiar, porque el cliente paga mensualmente una prima para tener cobertura, pero no le gusta tener ningún contacto con la compañía, porque eso supondría que estamos ante un infortunio. Frente a eso, debimos transformarnos y generamos nuevos lazos de interconexión. Y la IA lo que nos alcanza a la mano, es poder ofrecer no sólo esos productos que el usuario está necesitando, sino aquellos productos que no está buscando, que los necesita y no lo sabe”, sostuvo Bravo.

Más específicamente al referirse a la prevención de fraude, el especialista remarcó: “Mediante experiencias pasadas, nos permite es tratar de individualizar de manera predictiva a aquellas personas que podrían cometer un ilícito dentro del marco de la organización. En 18 meses logramos reducir el costo siniestral un 2%, a la vez que nos permitió amplificar el poder de análisis. Hoy podemos, en unos segundos, analizar todos los siniestros que nos ingresan por día en la empresa”.

Bravo destacó el proceso de transformación digital que lleva adelante la empresa. “Generó que la organización haya adquirido un grado de madurez, que pueda ser una organización basada en datos. La cantidad de datos que tenemos actualmente, nos permite tomar decisiones muchos más certeras”, concluyó.