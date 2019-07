Con clima de final, así se vivió la fecha en Olivos GC

La novena fecha de El Cronista Open Golf se desarrolló en Olivos Golf Club. Con un clima frío y sin presencia de sol, los protagonistas transitaron el notable campo y con la pasión golfista en la sangre, afrontaron un nuevo desfío del Ranking Apertura.

El juego comenzó a las 8 de la mañana con empresarios y ejecutivos que fueron llegando abrigados con gorros, bufandas y camperas y una pizca de perseverancia y voluntad, en medio del receso invernal y de la lluvia que más tarde finalmente llegó y obligó a sumar paragüas.

Con el espíritu que caracteriza al Certamen, la jornada reunió perfiles con diversas trayectorias, desde adolescentes recién iniciados en el camino del golf, hasta adultos con más de 45 años de trayectoria.

Luis Basavilbaso con su swing del hoyo 1

Alejandro Luis Vidal y Sebastián Donato

Sebastián Donato, con 8 años de experiencia en el golf comentó que el golf lo relaja: “es un deporte apasionante para mí”. Por otro lado, Ignacio Marini, agregó: “el golf me genera concentración, desafíos, me divierte, me entretiene, me despeja y también me permite despejarme en paz”.

No sólo estos aficionados utilizan el deporte por placer, algunos de ellos como el grupo de los tres más jóvenes de la fecha, Santino Magnasco, Gonzalo Martín Flores y Santiago Pereyra Arandia, buscan ser profesionales en esta disciplina.

Gonzalo, que se prepara para cumplir su sueño, cuenta que quiere “ser profesional” y que lo “llamen de una universidad y jugar para ella”. Aún siendo uno de los más chicos del torneo, cuenta con un hándicap de 10, mientras que Santino tiene 15 y Santiago, 14.

Los jóvenes de 13 años que participan del torneo

Luego de la pasada por el predio de Olivos Golf Club y sus 18 hoyos, de la combinación de la cancha Blanca y Colorada que cuenta con un par 72, el equipo de El Cronista hizo entrega de los premios a los ganadores de la fecha anterior y aguardó a los golfistas con el tradicional after.

Después del juego

La ya tradicional bebida de Ántica Fórmula estuvo presente como desde la primera fecha, junto a los vinos Almahuar y la cerveza Kunstmann, la cual se sumó de la mano de CCU.

Los tragos estuvieron acompañados por una picada de Quincho Mayorista, Snack Tafí y para quienes quisieron darse un gustito dulce, tuvieron alfajores Fantoche Sport. También se hizo presente los voucher de Solanas para los primeros de cada categoría.

Asimismo, durante toda la jornada, los golfistas disfrutaron de la exposicion de Wynwhort y MachiGolf.

La fecha reprogramada se juega en agosto

El jueves 15 de agosto se llevará a cabo la sexta fecha, reprogramada por mal tiempo, en Estancias de Pilar, donde finalmente se conocerá quienes se consagrarán como los mejores de esta etapa y clasificarán para la gran final de diciembre.

El Certamen, que tuvo su estreno con dos fechas exclusivas en 2018 y decidió ir por un campeonato de todo el año en 2019, ya reunió a más de 650 golfistas que eligen distenderse de sus ocupaciones como empresarios o ejecutivos de las principales compañías del país.