Cómo atraviesan la crisis tres CFO de diferentes industrias

Dura

nte el 11º CFO Summit organizado por El Cronista Comercial, la revista Apertura y BDO Argentina, directivos de las empresas más importantes del país hicieron un balance del año, definieron como impactó la situación económica en sus negocios y hasta se animaron a pronosticar el futuro cercano.

"Desarrollamos nuestro negocio en un contexto difícil en donde tenemos clientes y proveedores y en ese sentido, la alta tasa de interés nos afecta. Es un desafío porque debemos ser creativos para surfear este momento. Una de las fortalezas que hemos desarrollado es la flexibilidad para así poder hacerle frente a esta situación", indicó Evangelina Laciar, CFO de Levis. El principal problema que tuvo que afrontar la empresa textil es sin lugar a dudas la suba de la divisa estadounidense. "Muchos de los insumos que trabajamos son en dólares, por eso la devaluación es un factor muy importante y tenemos eso en nuestra mente. Hoy tenemos entre un 20 y un 30% de nuestros costos dolarizados. Nuestra estrategia financiera está en línea con comercial, estamos preparados en ese sentido", indicó positiva Laciar.

Por su parte, desde Microsoft reconocieron que la turbulencia financiera los afectó, pero en menor medida. "No tenemos tanto problema financiero. Lo que estamos trabajando es ofreciendo protección cambiaria, mayores descuentos, inversiones para el desarrollo de soluciones para nuestros socios. Hoy estamos viendo cómo ayudar a nuestros socios y no estamos tan focalizados en la empresa en sí. En mi trabajo yo tengo que informar sobre lo que está pasando en la Argentina. Pero por suerte la compañía no ha tenido grandes problemas", reconoció por su parte, Ariel Spak, CFO Microsoft Cono Sur.

Otra de las industrias que más se vio impactada por la fuerte devaluación y la suba del dólar es la automotriz. Martín Galdeano, CFO Ford Grupo Sur, reconoció que "si vos ves toda nuestra cadena de valor, por lo menos el 50% es con productos dolarizados. La verdad que pegó fuerte la crisis. Entendemos lo que el Gobierno está tratando de lograr la estabilidad macroeconómica que es lo que les conviene a todos". "El 50% de los autos se venden financiados con una tasa del 60%, la tasa pegó fuerte en la demanda. De esta forma cualquier trabajo que se quiera realizar con el working capital es un problema grande"

Ante la crisis, los tres CFO coincidieron en que las crisis generan oportunidad y que la clave es saber re-direccionar el timón a tiempo. "Hemos descartado el financiamiento bancario, hoy no pensamos en eso como una opción. Apuntamos a que nuestros socios puedan tener sus negocios y buscamos ayudarlos. Estamos cuidando mucho la velocidad de cobranza versus la de pago, para que nuestro capital corriente se mantenga estable y no tener que recurrir a ninguna financiación. Es difícil mantener esa sincronía". Sobre los proyectos, indicó que la compañía dejó para la segunda parte del año la remodelación de locales, aunque no paralizó ninguna apertura que tenía preparada. ", indicó Laciar.

Por su parte, Spak sostuvo que la estrategia de Microsoft es "accionamos con financiamientos para nuestros clientes. Como dependemos de la matriz, contamos con dólares y eso nos da cierta tranquilidad". "En Argentina tenemos un escenario difícil porque manejamos el capital propio. La ventaja está en la exportación pero la realidad es que el escenario se nos complicó" reconoció Galdeano.

¿Cómo se reinventa

el rol del CFO a partir

de la aplicación de

inteligencia artificial?

Spak dijo que la inteligencia artificial está transformando profundamente las organizaciones, y el rol del CFO está en el centro de esa transformación. "Personalmente tengo casos concretos de cómo nos hemos apalancado en esta tecnología para alcanzar nuestros objetivos. Aprendizaje de máquina (ML); los últimos 3 años hemos venido utilizando modelos predictivos basados en inteligencia artificial para generar nuestros presupuestos. Y créanme, estos han sido más acertados y mi equipo ha podido dedicarse a tareas de mayor valor agregado. Hemos utilizado esta tecnología inclusive para predecir riesgos (reforzando nuestros controles relacionados Ética y Transparencia como bien explicó Carlos Rosen)", dijo.

También se refirió a: "Procesamiento de lenguaje natural (BOTs); contestando preguntas de empleados de la organización en temas relacionados a Compras, Compliance, Créditos y Cobranzas, etc. Preguntas repetitivas y operativas que hoy las delegamos en estos BOTS para agilizar tiempos de respuesta y para nuevamente dedicarnos ayudar a crecer el negocio".

La IA es tecnología que puede percibir, aprender y razonar para extender las capacidades de las personas y las organizaciones. "Basado en mi experiencia hemos visto los roles de los equipos de finanzas mutar a estar mas cerca del negocio y agregar valor, alejándose de tareas operativas o rutinarias; lo que permitió progresos sustanciales en la calidad de vida de nuestros profesionales lo que se vio reflejado en mejoras en nuestras encuestas internas de satisfacción", agregó Spak.

¿Cómo la IA ayuda

en temas de compliance /transparencia y seguridad de los datos?

Para responder a esta pregunta, Spak propone estos ejemplos:

Compliance: Claramente es el tema número uno para las empresas hoy día, y se ha elevado en las prioridades del CFO dando respuesta a las demandas de la gente. Los costos de los fracasos en compliance se miden no sólo en las sanciones financieras, sino principalmente en la pérdida de confianza y reputación. El análisis de datos que es posible a través de la IA, permite a CFOs detectar los riesgos de compliance antes de que se conviertan en desastres. Pero volviendo a dar ejemplos prácticos; desde hace unos 3 años que como CFO me apalanco en modelos de identificación de riesgos basados en inteligencia artificial. El sistema basado en ciertos algoritmos definidos por nosotros nos dispara alertas cuando hay ciertas variables que juntas no hacen sentido y podrían significar potenciales violaciones a nuestras políticas. Pero esto venía siendo siempre retroactivo analizando muestras de hechos ya ocurridos (algo así como una auditoría automática). Hace un año nos movimos a modelos predictivos en compliance que nos alertan de potenciales riesgos antes de que estos ocurran. El principal área donde se enfocan es transacciones de ventas y se basan en medidas de riesgo relacionadas al Partner o Socio de Negocio, al cliente, geografía, nivel de descuento, nivel de inversión, términos de pago así como cualquier variable que destaque respecto de la tendencia.

Seguridad de los datos: La protección de los datos es quizás la cara más importante hoy día en compliance y algo que se discute a nivel global. En Microsoft nos hemos adherido a las ley de protección de datos europea (GDPR) que pone los mismos en el centro con estrictos controles respecto de su tratamiento. La inteligencia artificial permite utilizar el aprendizaje continuo para detectar potenciales brechas de seguridad basado en patrones y comportamientos. Adicional a los controles de identidad el comportamiento es fundamental. Para dar algunos ejemplos; si una persona se conecto a la red corporativa en la mañana desde Buenos Aires e intenta conectarse en la tarde desde Nueva York el sistema lo alertara. También dará aviso si se identifica que alguien intenta acceder a datos confidenciales porque puede comprender que información es mas sensible basado en ciertos algoritmos pero también en el aprendizaje continuo y la informática cognitiva.