Casa de Campo Resort & Villas presenta tres eventos de golf de primer nivel

(LA ROMANA, República Dominicana) – CASA DE CAMPO RESORT & VILLAS, hogar de las mejores y lujosas experiencias de golf del Caribe, incluido el icónico Teeth of the Dog, presenta tres eventos de golf ideales para disfrutar de sus magníficos campos y amenities de clase mundial.

El legendario resort es el hogar de tres reconocidos diseños creados por Pete Dye: Teeth of the Dog, Dye Fore y The Links.

Desde su apertura en 1974, T eeth of the Dog es ampliamente reconocido como el campo número 1 en el Caribe .

. En tanto, los aficionados a la arquitectura de los campos de golf llaman a Dye Fore "el campo más subestimado en el Caribe".

Mientras que The Links muestra el genio de Dye para crear fairways y greens emocionantes.

Tras el éxito en la “nueva normalidad” del Pro-Am Latinoamérica y el Casa de Campo Open 2020, el próximo gran evento que albergará el resort será el LINKS INVITATIONAL del 15 al 20 de octubre.

La revista LINKS se asoció con Casa de Campo para ofrecer este torneo creado solo para suscriptores de LINKS.

El torneo presenta equipos de dos jugadores que juegan tres formatos distintos en dos campos diferentes, todo con alojamientos de élite y comodidades de clase mundial de Casa de Campo.

Para más información, visite: https://www.linksmagazine.com/casa/

Dye Fore

El siguiente paso en el calendario oficial de grandes torneos será el “XV CAMPEONATO ANUAL TWOSOME” que se jugará del 29 de noviembre al 5 de diciembre, un clásico de todos los años y de los más populares de Casa de Campo.

El certamen está abierto tanto para profesionales como para golfistas aficionados, se tendrá en cuenta el handicap y se disputará a 90 hoyos en los campos de Teeth of the Dog, Dye Fore y The Links.

El paquete All-Inclusive de seis noches comienza en U$S 2,353 (por persona en base doble) y viene con muchos beneficios extra.



Para más información: https://www.casadecampo.com.do/es/golf/tournaments/twosome-championship/

The Links

Y, por último, la ya tradicional “ESCAPADA FEMENINA DE CASA DE CAMPO CON SUZY WHALEY”, que se desarrollará del 4 al 7 de diciembre, es un evento de cuatro días/tres noches. Whaley, actual presidenta de la PGA de América, reconocida profesional y una de las mejores instructoras de golf, será la anfitriona de esta divertida “escapada”.

La estadía y el torneo All-Inclusive comienza en U$S 1,799 (por persona en base doble). Los aspectos más destacados es que se incluyen green fees ilimitados en los tres campos de golf del resort e instrucción personal de Whaley en el nuevo y moderno Learning Center de Casa de Campo.

Para más información: https://www.casadecampo.com.do/es/golf/tournaments/casa-de-campo-womens-getaway/

Casa de Campo ha realizado inversiones significativas para prevenir contagios de COVID-19 e implementó el programa “Casa Cares”. El nuevo protocolo consiste en específicas normas de bienestar y seguridad de salud que incluyen procedimientos concretos para asegurar que cada rincón del resort se mantenga con los más altos estándares de higiene y precaución mediante el uso de nuevos métodos de desinfección y tecnología avanzada en todas las áreas.

“La salud y la seguridad de nuestros huéspedes, residentes y colaboradores siempre han sido nuestra prioridad. Ahora más que nunca mantenemos el compromiso de garantizar que puedan relajarse y disfrutar de su estadía”, comentó Andrés Pichardo Rosenberg, presidente de Casa de Campo Resort y Villas.

Casa de Campo villas completamente equipadas, perfectas para grupos de golf y familias. Las opciones de villa varían de 3 a 11 habitaciones con elegantes salas de estar, una piscina privada y un sinfín de comodidades.

Desde las Garden Villas aisladas en las que se destacan la abundante flora de la zona, hasta el esplendor tranquilo de la costa caribeña en una villa frente al mar, cada estilo ofrece diseños contemporáneos.

El desayuno diario, el servicio de limpieza privado y el acceso completo a una amplia gama de actividades en el lugar son aspectos destacados adicionales de las estancias en villas.

Teeth of The Dog

Sobre Casa de Campo

Casa de Campo Resort & Villas – miembro de The Leading Hotels of the World – atrae a una distinguida clientela de viajeros con su magnífica oferta de amplias habitaciones, suites y villas de lujo, así como servicio garantizado de gastronomía gourmet, finos vinos y licores en todos los restaurantes y bares del resort, una Marina & Club de Yates con 370 muelles, Club de Polo & Ecuestre, Centro de Tenis con 13 canchas y Campo de Tiro con una extensión de 245 acres.

Este lujoso destino caribeño abarca 7,000 acres tropicales en la costa sureste de la República Dominicana, es también el hogar de tres de los campos de golf más difíciles diseñados todos por Pete Dye, incluyendo Teeth of the Dog, Dye Fore y The Links.

También cuenta con Altos de Chavón – la ciudad de los artistas, réplica de una villa mediterránea del siglo XVI con boutiques, museos y un anfiteatro de estilo griego con una capacidad de 5.000 asientos, inaugurado por Frank Sinatra en agosto de 1982.

Al Resort se llega por el Aeropuerto Internacional La Romana-Casa de Campo (LRM) localizado a tan sólo cinco minutos del registro de entrada y en donde aterrizan JetBlue Airways y, de manera ocasional, American Airlines. A corta distancia están localizados los aeropuertos de Santo Domingo (SDQ) y Punta Cana (PUJ), los cuales ofrecen vuelos diarios directos desde los principales aeropuertos de Estados Unidos.