Edición Impresa Pioneros - INVAP

Capacidad tecnológica for export Con contratos con Holanda, Bolivia e incluso para la provisión de seguridad en la Cumbre del G20, la firma estatal rionegrina no ha parado de cosechar éxitos en la primera mitad del año. Esto, sin embargo, no la libró de pasar por momentos de incertidumbre respecto de su futuro.