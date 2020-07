Augusto Núñez superó el corte en el Korn Ferry Tour

El único argentino presente en el Price Cutter Charity Championship correspondiente al Korn Ferry Tour fue Augusto Núñez, quien finalizó T34. Max McGreevy obtuvo el título con 21 golpes bajo el par y alcanzó su primera victoria en el circuito. En tanto, Jaime Lopez Rivarola estuvo cerca de acceder al certamen en la clasificación del lunes, pero perdió su chance en el desempate.

Destacada tercera ronda de Augusto Núñez

Luego de dos torneos sin superar el corte, el argentino Augusto Núñez mostró signos de mejoría en su nivel, especialmente por su destacada tercera ronda de 66 golpes (seis bajo par). Sin embargo, ayer no logró mantener el mismo rendimiento que había generado expectativa y finalizó T34. Previo a la suspensión de la competencia por el coronavirus, llevaba acumulados cuatro Top 25 y desde la reanudación solo consiguió uno.

Si bien comenzó su participación con un tropiezo en su segundo hoyo del día (12 de la cancha), en el cual cometió un triple bogey, el tucumano logró recuperarse con siete birdies que, sumados a dos nuevo errores, completaron una jornada de -2. Gracias a un birdie en el último hoyo, alcanzó los cuatro golpes bajo el par (producto de dos errores y cuatro aciertos) y consiguió superar con lo justo el corte clasificatorio establecido en -4.

La tercera ronda fue su mejor performance del torneo: logró seis birdies (cinco en la vuelta), terminó libre de bogeys, acertó 12 fairways y 16 veces el green (86.11% en el certamen). No obstante, su prolija jornada final (-1) con dos aciertos y un error, no fue suficiente para acercarse a posiciones más altas. De esa forma, Núñez cerró su participación con once golpes bajo el par y completó una tarjeta de 70-70-66-71.

Sólida victoria de Max McGreevy

El estadounidense Max McGreevy se consagró campeón con 21 golpes bajo el par con una espectacular ronda final, en la cual selló 64 golpes (-8) gracias a un águila y seis birdies. Tuvo una sólida actuación durante todo el torneo: en tres jornadas terminó sin bogeys y solo concedió dos en todo el certamen. Con un gran juego sobre el green, McGreevy completó 267 golpes con una tarjeta de 64-68-71-64 y obtuvo su primera victoria en el Korn Ferry Tour.

El escolta, a solo un golpe de diferencia, fue José de Jesús Rodríguez (66-69-66-67) quien alcanzó la 26° posición en la Órden de Mérito. El mexicano de 39 años tiene una historia de vida sorprendente dado que arribó a Estado Unidos ilegalmente y, tras mucho esfuerzo, el año pasado llegó hasta el PGA Tour. Además, transitó y consiguió títulos en el Mackenzie Tour de Canadá (2), en el PGA Tour Latinoamérica (4) y en el Korn Ferry Tour (1).

Por su parte, Daniel Sutton dio la sorpresa del torneo. Accedió desde la clasificación del lunes y alcanzó el cuarto puesto con 18 golpes bajo el par. Otro de los destacados fue Davis Riley, ganador de la semana pasada en el TPC San Antonio Championship, quien finalizó en el T9 (-16).

Will Zalatoris, segundo en la clasificación de la temporada y reciente campeón en el TPC Colorado Championship, no estuvo preciso en el green y terminó T14. En tanto, el francés Paul Barjon estuvo lejos del nivel mostrado desde la reanudación del circuito y no superó el corte.

Entre los latinos, también completaron un buen torneo los mexicanos Sebastián Vázquez (-10) y Oscar Fraus (-8). En tanto, el colombiano Marcelo Rozo (par) falló el corte.

Jaime Lopez Rivarola estuvo muy cerca de clasificar

El argentino Jaime Lopez Rivarola estuvo muy cerca de acceder al torneo en la clasificación del lunes en el Millwood Golf and Racquet Club. El bonaerense finalizó la ronda en el grupo de escoltas con 65 golpes, seis bajo el par, y debió disputar un desempate entre cuatro jugadores en el cual se definieron tres lugares.

El joven de 25 años surgido en CUBA, quedó eliminado en el primer hoyo de playoff. Por lo tanto, no pudo repetir lo conseguido la semana pasada, cuando obtuvo un lugar en el field del TPC San Antonio Championship.

Disconforme con sus últimas actuaciones, Julián Etulain decidió tomarse un descanso. El oriundo de Coronel Suárez, no superó el corte en cinco de los seis torneos disputados desde la reanudación del circuito. Únicamente consiguió completar las cuatro rondas en el TPC Colorado Championship, en el cual finalizó T63.

En lo que va de la temporada, Etulain participó en doce certámenes y su mejor resultado fue el T11 obtenido en The Bahamas Great Exuma Classic a mediados de enero. Además, en febrero consiguió un T20 en el Puerto Rico Open correspondiente al PGA Tour.