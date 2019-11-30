Así quedó conformado el Ranking Infotechnology

Categoría 0-9
1 PAOLUCCI STEFANO 150
2 ALARCON RICARDO HECTOR 138
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3 FUNK HECTOR REINALDO 126
4 CARDILLO CHRISTIAN ALEXIS 123
5 INSUA LUIS RODOLFO 117
6 FRAGA GUIDO DAMIAN 104
7 ZEBALLOS AGUSTINA 79
8 KOLOCSAR LORENZO RICARDO 74
Categoría 10-16
1 ABREGÚ JUAN MANUEL 146
2 GIOVANNACCI MARCELO LIVIO 133
3 RIVEROS CRISTIAN HERNAN 132
4 BLANCO ADRIAN ESTEBAN 129
5 YOVINO HUGO ALFREDO 125
6 MAGLIO CARLOS LUIS 124
7 HEINRICH MARTIN 124
8 IGNES MARIO JOSE 121
Categoría 17-24
1 CACERES MANUEL RAMON 130
2 HANASHIRO ARMANDO 129
3 PREITI SALVADOR 127
4 CITATI PEDRO 122
5 GOMEZ COSTA GONZALO MARTIN 121
6 BUTELER MARTIN ENRIQUE 121
7 DIAZ JORGE GUILLERMO 115
8 VERA JOSE ROBERTO 102
Categoría 25-36
1 GIULIANO ALEJANDRO 132
2 VALIÑA POSE BALBINA 130
3 BATALLA ROBERTO LEONARDO 128
4 RAIK ALEJANDRO ENRIQUE 120
5 LEMO ROBERTO FRANCISCO 119
6 BRIHET JUAN CARLOS 112
7 NAIBERGER CARLOS HORACIO 107
8 VAZQUEZ RUBEN OMAR 103
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