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Suplemento Especial Sábado  30 de Noviembre de 2019

Así quedó conformado el Ranking Infotechnology

Los integrantes de este listado serán parte de la fecha en Praderas de Luján CC. En los casos de jugadores que ya clasificaron por el Ranking Apertura y se ubicaron entre los 8 primeros de esta segunda parte, ello dará lugar a los siguientes clasificados en carácter de suplentes, quienes serán contactados por la Organización.

Categoría 0-9 

1   PAOLUCCI STEFANO   150 

2    ALARCON RICARDO HECTOR    138

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3    FUNK HECTOR REINALDO    126

4    CARDILLO CHRISTIAN ALEXIS    123

5    INSUA LUIS RODOLFO    117

6    FRAGA GUIDO DAMIAN    104

7    ZEBALLOS AGUSTINA    79

8    KOLOCSAR LORENZO RICARDO    74

Categoría 10-16

 1   ABREGÚ JUAN MANUEL    146

2    GIOVANNACCI MARCELO LIVIO    133

3    RIVEROS CRISTIAN HERNAN    132

4    BLANCO ADRIAN ESTEBAN    129

5    YOVINO HUGO ALFREDO    125

6    MAGLIO CARLOS LUIS    124

7    HEINRICH MARTIN    124

8    IGNES MARIO JOSE    121

Categoría 17-24

1 CACERES MANUEL RAMON 130

2 HANASHIRO ARMANDO 129

3 PREITI SALVADOR 127

4 CITATI PEDRO 122

5 GOMEZ COSTA GONZALO MARTIN 121

6 BUTELER MARTIN ENRIQUE 121

7 DIAZ JORGE GUILLERMO 115

8 VERA JOSE ROBERTO 102

Categoría 25-36

1    GIULIANO ALEJANDRO    132

2    VALIÑA POSE BALBINA    130

3    BATALLA ROBERTO LEONARDO    128

4    RAIK ALEJANDRO ENRIQUE    120

5    LEMO ROBERTO FRANCISCO    119

6    BRIHET JUAN CARLOS    112

7    NAIBERGER CARLOS HORACIO    107

8    VAZQUEZ RUBEN OMAR    103

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PRESTAMO 1RA $ 30D-0,662861,4500
TNA 7 DIAS-0,302846,0900
BONOS Varia. Último Cierre Día Anterior
BODEN 20150,00001.424,501.424,50
BOGAR 20180,00009,829,82
BONAR X0,00001.585,501.585,50
CUPÓN PBI EN DÓLARES (LEY NY)0,0000165,00165,00
CUPÓN PBI EN PESOS-9,52382,092,31
DISC USD NY-2,363278,5080,40
GLOBAL 20170,00001.676,001.676,00
BOLSAS Varia. Puntos
MERVAL0,819034.219,7900
BOVESPA-0,0900108.290,0900
DOW JONES-0,400028.164,0000
S&P 500 INDEX-0,40113.153,6300
NASDAQ-0,46008.705,1750
FTSE 1000,14007.139,7600
NIKKEI-0,580021.803,9500
COMMODITIES Varia. Último Cierre Día Anterior
SOJA CHICAGO-0,6236322,0586324,0795
TRIGO CHICAGO3,5478201,0800194,1905
MAIZ CHICAGO2,1365145,8603142,8092
SOJA ROSARIO0,00000,00000,0000
PETROLEO BRENT-2,270262,420063,8700
PETROLEO WTI-4,463555,650058,2500
ORO0,63991.462,70001.453,4000

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