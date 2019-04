Así fue la segunda fecha del Molinos Cañuelas Championschip

Clodomiro Carranza (ARG) / Gentileza: Enrique Berardi/PGA TOUR.

El argentino Clodomiro Carranza, el colombiano Nicolás Echavarría, el canadiense Wil Bateman, el inglés Will Roebuck, y los estadounidenses Ryan Baca y Patrick Flavin son los punteros de la tercera edición del Molino Cañuelas Championship con un total de 137 golpes (-7).

A solo un golpe se ubican 8 jugadores, entre los que se destacan los locales Andrés Gallegos (jugador del Web.com Tour) y César Costilla, y el puertorriqueño Edward Figueroa, quien realizó la mejor vuelta del campeonato con 65 golpes (-7).

“Jugué bastante bien, tuve un buen arranque y eso me ayudó para el resto de la vuelta. Estuve muy bien con los tiros de salida y pude aprovechar los par 5, aunque también estuve fino con el putter. Estoy contento porque pude hacer un buen score y estoy con confianza para lo que queda. La cancha está cada vez mejor y es un lugar donde siempre me ha gustado jugar”, remarcó el riocuartense Carranza, quien ostenta dos victorias en el PGA TOUR Latinoamérica.

Andrés Gallegos (jugador del Web.com Tour) / Gentileza: Enrique Berardi/PGA TOUR.

Por su parte, Baca comentó: “tuve un día difícil con el driver, pero me salvó el juego arriba del green. Batallé mucho en la ronda, pegué algunos tiros malos que fueron al agua, pero también emboqué mucho de lejos y por eso me voy conforme. Pero para mañana tengo mucho que mejorar. Me gustó Argentina, me hace acordar mucho a Texas y me siento como en casa”, indicó el jugador de 36 años.

Ryan Baca (USA) / Gentileza: Enrique Berardi/PGA TOUR.E