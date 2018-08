Análisis del riesgo: dónde colocar el foco

De l

as numerosas economías africanas, algunas en los últimos meses atraviesan importantes momentos de cambio que, en cierta forma, generan incertidumbre y/o mejores perspectivas a futuro, pero por el momento no parecen mejorar posiciones en el ranking de riesgos "Africa Risk-Reward Index", elaborado recientemente por la consultora Oxford Economics. En el sur, Angola y Zimbabwe experimentaron transiciones en base al fin de gobernantes instalados en el poder por décadas, según se desprende del anterior. Las modificaciones y fines de ciclo por lo general son vistas con cautela, pero en el caso de Angola parecen alentar vientos promisorios de cambio. Respecto a Sudáfrica, segunda potencia continental (54,8 millones de habitantes y PBI de u$s 344.100 millones) en donde se enjuició y destituyó a un presidente, las perspectivas de cambio son buenas a partir de las promesas del nuevo gobierno que contribuyen a la disminución de riesgos. La primera economía africana y el país más poblado, Nigeria (190,6 millones y PBI de u$s 394.800 millones), comparte con Egipto un panorama de incertidumbre. Tampoco Kenya se pudo librar de las dudas.

En 2017 la nación potencia del oriente africano estuvo abocada a las elecciones con tan solo un 5% de aumento del PBI, indica el estudio citado arriba. Al norte, Marruecos es el mejor posicionado de África en el ranking de riesgos, agrega. Repaso de tres casos.

>AngolaMás allá del recambio presidencial, que implicó la ruptura de los negocios en posesión de una sola familia por décadas tras la salida electoral del poder de José Eduardo Dos Santos (1979-2017), no obstante aún se debe mejorar la confianza hacia el mercado de parte de inversionistas extranjeros y su índice de riesgo disminuyó. El país miembro de la OPEP (con 29,3 millones de habitantes y PBI de u$s 124.000 millones) incrementa su atractivo para la inversión externa y se espera una recuperación en el crecimiento de su PBI en 2018 en el orden del 2,1% frente al exiguo 0,9% de 2017. En el bienio 2019-2020 pudiera esperarse un aumento del 2,8%. Esta nación debió importar hasta el agua al cese de la guerra civil, en 2002, que concluyó un larguísimo ciclo de conflicto. El desafío es el aprovechamiento correcto de su abundante renta petrolera, que fue en detrimento de unos pocos en el antiguo entorno presidencial.

Sudáfrica

Marruecos

En principio, la salida del presidente Zuma del poder constituyó un auspicioso llamado a inversionistas y trasunta en una leve mejora del riesgo y de la confianza del mercado consumidor. De todos modos, una mejoría absoluta del clima de negocios es el desafío que emprende el nuevo presidente Cyril Ramaphosa desde febrero de este año. Pero el gobernante actual sufre el desafío de las líneas oficialistas divididas y cuyas tensiones pudieran acelerarse en 2019, año electoral. Otro desafío de Ramaphosa es mantener la salud de las empresas estatales. Según el reporte de Oxford Economics, el PBI aumentaría un 2%, manteniéndose esa cifra bastante modesta el año próximo.La situación económica es buena en este país norafricano poblado por 33,9 millones, con PBI de u$s 110.700 millones y que por segundo año conserva el mejor posicionamiento en materia de riesgos de entre las economías continentales más importantes, por lo que los inversores no pierden de vista eso. A nivel político se mantiene mucho más estable que las demás naciones del norte de África. Las reformas del gobierno han contribuido a hacer el país líder para la inversión directa externa en la citada región. Según el reporte señalado, el reino se presenta como un polo industrial regional aunque la tensión social en áreas del país menos desarrolladas se presente como un problema y el crecimiento del PBI interanual haya decrecido de un 4,1% en 2017 a un previsible 3,2% este año. En resumen, Marruecos consolida a diario su rol de centro de inversiones del norte africano y de oficiar como conexión privilegiada entre Europa y África.

