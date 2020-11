Abel Gallegos cumplió el sueño de competir en el Masters de Augusta

Un deseo de todos los que juegan al golf es, sin dudas, disputar al menos una vez el Masters de Augusta. Con su presencia en la edición de 2020, Abel Gallegos se convirtió en el 15° argentino en participar del torneo más emblemático del mundo. Aunque el oriundo de Veinticinco de Mayo no obtuvo el resultado esperado, acumuló +16 y no superó el corte, sumó una experiencia muy valiosa que le servirá en su carrera.

El campo de Augusta National se vio afectado por cuestiones climáticas que obligaron a tres horas de suspensión apenas iniciada la primera jornada. Las intensas lluvias junto con la falta de viento (recién se hizo sentir en los nueve hoyos finales de ayer), provocaron que los greens estuvieran muy receptivos. La suma de esos factores explica los inusuales scores bajos del Masters.

El argentino Abel Gallegos no superó el corte

Con un score acumulado de +16 producto de una tarjeta de 79-81, Gallegos no superó el corte. En la ida de la primera ronda registró un birdie en el segundo hoyo y seis bogeys. Tres de ellos fueron en los cuatro hoyos iniciales: en el primero tuvo una salida muy desviada, en el tercero necesitó tres putts mientras que, en el cuarto, no acertó al green y luego la pelota se le quedó trabada en el rough. Tras hacer dos pares en el 6 y el 7, marcó dos nuevos bogeys por imprecisiones en dos putts cortos.

Luego de dos pares en el inicio de la vuelta, sus errores en las salidas del 12 y el 13 (perdió la pelota) le costaron dos doble bogeys. No obstante, poco después de atravesar su momento más complicado del torneo, logró disminuir los daños con tres birdies consecutivos entre el 15 y el 17. Por último, debido a un nuevo bogey en el 18, donde su cuarto impacto rebotó en el poste de la bandera y la bola se alejó a 25 pies, cerró con siete golpes sobre el par.

En la segunda jornada, el joven surgido del club Las Mulitas no consiguió ningún birdie. Si bien acertó un fairway más que en su debut, solo alcanzó siete greens (a diferencia de los once del jueves). Su falta de acierto se explica en gran parte por las posiciones de banderas largas que, sumadas a los greens blandos, hicieron que sea difícil atacarlas. No obstante, tuvo posibilidades en el 12, falló un putt corto, y en el 18, donde estuvo muy cerca con un tiro desde el bunker.

"Fue una experiencia inolvidable, no cambiaría nada de lo que pasó".



En sus primeros nueve hoyos, salió desde el 10, el argentino marcó dos bogeys en el 11 y el 13 (error en la salida). Luego, en la vuelta, acumuló cinco bogeys y un doble bogey en el 4, en el cual se pasó del green.

Tampoco superaron el corte establecido en el par del campo Matthew Wolff (+3), Tyrrell Hatton (+3), Jason Day (+4) y Francesco Molinari (+6). En tanto, Bernhard Langer protagonizó uno de los hechos sobresalientes del certamen dado que a los 63 años, dos meses y 17 días se convirtió en el jugador de mayor edad en superar el corte del Masters.

Dustin Johnson conquistó el Masters de punta a punta

