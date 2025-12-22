La tradición culinaria de Galicia es una de las más relevantes en la región. El arraigo cultural en torno a la comida, la hospitalidad y la sencillez en las preparaciones conforman la identidad de este pueblo. En esta oportunidad, veremos cómo preparar uno de los emblemas de la cocina gallega: el risotto de berberechos.

Los berberechos son un tipo de molusco que se extrae principalmente en la región de Galicia, tiene muy poca grasa y un gran sabor. Por lo general, se utiliza en preparaciones calientes, pero también es común consumirlo en conserva.

A continuación, veremos cómo preparar esta receta típica de manera fácil y rápida.

Componentes esenciales para un delicioso risotto de berberechos

Para preparar una deliciosa receta, necesitarás los siguientes ingredientes:

500 gramos de berberechos

200 gramos de arroz

600 ml de caldo de pescado

100 ml de vino blanco

50 gramos de parmesano

1 pimiento rojo

1 cebolla

2 dientes de ajo

Azafrán

Sal y pimienta

Aceite de oliva virgen extra

Guía completa para preparar un delicioso risotto de berberechos

Para comenzar a preparar este risotto, lo primero es sumergir los berberechos en agua con sal para limpiarlos adecuadamente. Una vez hecho esto, pon a hervir y reserva el agua de cocción para más adelante.

En una sartén con aceite de oliva, sofríe las verduras y el ajo hasta que estén tiernos. Agrega el arroz, tuéstalo por 2 minutos y vierte una copa de vino blanco.

Cuando el alcohol se haya evaporado por completo, añade el caldo de pescado poco a poco hasta que el arroz esté cocido al dente. Aproximadamente a los 18 minutos, el arroz estará listo y deberás incorporar los berberechos. Por último, ralla parmesano por encima y listo, ¡A disfrutar!

