El caldo de huesos es un remedio ancestral que se obtiene al cocer huesos de animales a fuego lento, lo que libera nutrientes como el colágeno, la gelatina y aminoácidos esenciales. Además de ser una excelente fuente de colágeno, este caldo es rico en minerales como el calcio, el magnesio y el fósforo, que son vitales para la salud ósea y articular. Si bien la mayoría de nosotros asocia el colágeno con el pescado o los suplementos de belleza, hay un alimento que contiene hasta seis veces más colágeno que estos y que además ofrece una amplia gama de beneficios para la salud cerebral y articular. Esta comida es el caldo de huesos, un verdadero tesoro nutricional que, aunque tradicionalmente ha sido parte de las cocinas más humildes, está ganando popularidad en el mundo de la alimentación saludable debido a sus impresionantes propiedades.

Mueren la visa y el pasaporte: EE.UU dejará entrar legalmente al país a todos los extranjeros con este documento

El enemigo de la próxima Guerra Mundial que nadie anticipó: se encuentra en América Latina y podría sacarle el poder a Estados Unidos

No es pescado: es la comida con 6 veces más colágeno, que contribuye a fortalecer la memoria y las articulaciones. (foto: Pexels).

El caldo de huesos: una rica fuente de colágeno

El colágeno, una proteína esencial en nuestro organismo, no solo se encuentra en los huesos y la piel, sino que también desempeña un papel vital en el cerebro. Este componente clave del caldo de huesos contribuye a fortalecer las conexionesneuronales y fomenta la salud cerebral en general. Con el paso del tiempo, los niveles de colágeno en nuestro cuerpo disminuyen, lo que puede llevar a la pérdida de memoria y al deterioro cognitivo. Incluir caldo de huesos en nuestra dieta de manera regular puede ser una estrategia efectiva para restaurar estos niveles y apoyar la memoria y la concentración.

Además de su contenido de colágeno, el caldo de huesos es rico en glicina, un aminoácido que ejerce efectos calmantes y reparadores sobre el sistema nervioso central. La glicina no solo mejora la calidad del sueño, sino que también potencia la función cognitiva al disminuir el estrés y la inflamación en el cerebro. Al incorporar caldo de huesos en tu alimentación, puedes ayudar a prevenir el deterioro cognitivo y mantener tu mente ágil y alerta, incluso en etapas avanzadas de la vida.

Ya es oficial: el Trolebús se extenderá hasta Ixtapaluca y este será su servicio total en Edomex

No es pescado: es la comida con 6 veces más colágeno, que contribuye a fortalecer la memoria y las articulaciones. (foto: Pexels).

Ventajas para articulaciones y digestión: caldo de huesos

El caldo de huesos es reconocido como una fuente excepcional de gelatina, que se obtiene del colágeno durante la cocción lenta de los huesos. Esta gelatina contribuye a fortalecer las articulaciones, los tendones y los ligamentos, brindando soporte estructural a todo el cuerpo. Incluir caldo de huesos en la dieta de manera regular puede aliviar dolores articulares, mejorar la movilidad y reducir la inflamación, convirtiéndolo en un alimento fundamental para quienes padecen artritis o cualquier otra afección relacionada con las articulaciones.

La verdad de Carlos Slim sobre no disminuir la jornada laboral y recortar los sueldo: “Hay que laborar 12 horas y jubilarse a los 75 años”

Sencilla receta para un delicioso caldo de huesos

Como periodista, reescribe y mejora los siguientes párrafos:

Si decides incluir este alimento nutritivo en tu dieta, aquí te presentamos una receta fácil para preparar caldo de huesos en casa:

Componentes Esenciales:

Como periodista, reescribo y mejoro los siguientes párrafos:

1 kg de **huesos** (pueden ser de **pollo**, **res** o **cerdo**, preferiblemente con algo de **carne** adherida)

2 **zanahorias**, peladas y cortadas en trozos grandes

1 **cebolla**, cortada en cuartos

2 ramas de **apio**, cortadas en trozos

3 dientes de **ajo**, aplastados

1 cucharada de **vinagre de manzana**

**Sal** y **pimienta** al gusto

**Agua** (aproximadamente 3-4 litros)

Coloca los huesos en una olla grande o en una olla de cocción lenta. Añade las zanahorias, la cebolla, el apio y el ajo. Vierte el vinagre de manzana y agrega agua hasta cubrir todos los ingredientes. Lleva a ebullición y luego reduce el fuego para cocinar a fuego lento durante al menos 6-8 horas (puedes prolongar la cocción hasta 24 horas para obtener un caldo más concentrado y rico en nutrientes). Una vez cocido, cuela el caldo y desecha los sólidos. Puedes almacenar el caldo en el refrigerador o congelarlo en porciones individuales.

Consumido regularmente, el caldo de huesos no solo nutre las articulaciones y mejora la digestión, sino que también fortalece la memoria y la función cerebral gracias a su alto contenido en colágeno.