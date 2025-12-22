En Europa, muchos países cuentan con pueblos medievales en su interior y España no es la excepción. Estos lugares se caracterizan por su tranquilidad, convirtiéndose en destinos ideales para quienes buscan alejarse del bullicio de la ciudad.

Uno de estos encantadores lugares es Huerta de Rey, ubicado en Burgos. Este pequeño pueblo, con una población de 1.400 habitantes, destaca por una particularidad única: los nombres de sus habitantes son considerados algunos de los más raros del mundo.

La tradición de bautizar a los recién nacidos con el nombre del santo ha sido mantenida en la localidad. Nombres como Quiteria, Onesiforo, Cancionila, Hieronides, Emerenciana, Crescenciano, Euqueria, Hierónides, Lupicinio, Sinforosa, Dioscórides o Fredesvinda son solo algunos ejemplos de esta singular costumbre.

Una de las curiosidades más notables de Huerta de Rey es que algunos de sus habitantes han sido reconocidos en el Libro Guinness de los Récords por tener los nombres más raros del mundo, un honor que obtuvieron en 2011.

La historia de estos nombres inusuales se remonta a principios del siglo XX, cuando las familias del pueblo compartían apellidos y los nombres se heredaban de generación en generación.

¿Qué actividades disfrutar en Huerta del Rey?

Huerta de Rey es un municipio y localidad española de la provincia de Burgos, en la comunidad autónoma de Castilla y León. Se ubica en la comarca de Sierra de la Demanda y forma parte del partido judicial de Salas de los Infantes.

Más allá de los peculiares nombres de sus habitantes, este lugar ofrece increíbles atractivos. Los turistas podrán disfrutar de su estilo medieval, casas antiguas y calles adoquinadas.

La Iglesia de Huerta de Rey es un templo de estilo gótico tardío (1587) que se localiza en el centro del pueblo. Las Ruinas Romanas de Clunia son otro de los sitios de interés, donde se pueden admirar los edificios del foro, las termas imperiales, el teatro tallado en la roca y los restos de numerosas casas decoradas con mosaicos.

¿Cuál es la mejor manera de llegar a Huerta del Rey desde Burgos?

La manera más sencilla y versátil de llegar a **Huerta del Rey** desde **Burgos** es en coche. Toma la carretera **BU-101** en dirección este desde **Burgos** hasta **Huerta del Rey**. El trayecto en coche debería durar alrededor de **40 minutos**, dependiendo del tráfico y las condiciones de la carretera.

